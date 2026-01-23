Hà Nội

Sống đạo

Cách trả lời khôn ngoan trước câu hỏi 'thưởng Tết có cao không?'

Dưới đây là cách phản ứng tinh tế, duy trì mối quan hệ tốt khi được hỏi về thưởng Tết, nâng cao EQ trong giao tiếp cuối năm.

Theo Mini/ Đời sống và pháp luật

EQ cao thường thể hiện rõ nhất qua cách mỗi người trả lời, phản ứng với những câu hỏi hóc búa. Dịp cuối năm, khi câu chuyện thưởng Tết trở thành chủ đề được quan tâm, chỉ một câu hỏi tưởng như bâng quơ: “Được thưởng Tết đôi ba tháng lương không?” cũng đủ khiến không ít người lúng túng. Cách trả lời lúc này không chỉ phản ánh mức thu nhập, mà còn cho thấy trình độ giao tiếp và EQ của mỗi người.

Vì sao có người chọn đáp cộc lốc, dễ gây khó chịu, trong khi người khác vẫn giữ được sự lịch thiệp, an toàn và thậm chí ghi điểm?

Câu trả lời của người EQ thấp: “Không phải việc của bạn”

Phản xạ phổ biến của người EQ thấp là từ chối thẳng thửng như “Không phải việc của bạn”, “Hỏi làm gì chuyện riêng tư thế?”; “Công ty không cho nói”.

Cách trả lời này có thể giúp người nói tránh bị soi xét trong chốc lát, nhưng lại để lại nhiều hệ quả không mong muốn. Người hỏi dễ cảm thấy bị “gạt ra ngoài”, khiến cuộc trò chuyện trở nên phòng thủ và căng thẳng, đồng thời phá vỡ không khí tập thể vốn đã nhạy cảm vào dịp cuối năm. Thậm chí, việc né tránh quá gay gắt còn phản tác dụng: càng kín kẽ, người khác càng tò mò.

Về bản chất, đây là phản ứng cảm xúc tức thời, thiên về tự vệ hơn là một cách giao tiếp hiệu quả.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Cách trả lời của người EQ cao: Khéo léo mà vẫn an toàn

Người EQ cao không né tránh câu hỏi, nhưng biết cách dẫn dắt cuộc trò chuyện sang hướng tích cực và trung tính. Dưới đây là những cách trả lời thường thấy ở họ:

1. Trả lời chung - không tiết lộ con số

Người EQ cao thường chọn cách trả lời chung, không đi vào con số cụ thể. Chẳng hạn: “Năm nay cũng ổn, đủ để về quê ăn Tết vui vẻ”.

Cách đáp này giúp tránh nói đúng - sai, nhiều - ít, đồng thời giữ được sự thân thiện trong giao tiếp và không tạo ra so sánh thu nhập.

2. Chuyển trọng tâm sang cảm xúc

Thay vì tập trung vào tiền bạc, người EQ cao khéo léo chuyển trọng tâm sang cảm xúc và trải nghiệm. Câu trả lời như “Quan trọng là năm nay công việc suôn sẻ, có thưởng Tết là mừng rồi” giúp cuộc trò chuyện dịu lại, giảm sự tò mò và tránh việc bàn sâu vào vấn đề thu nhập.

3. Dùng sự hài hước nhẹ nhàng

Một cách khác được người EQ cao ưa dùng là sự hài hước nhẹ nhàng, đúng mực. Những câu trả lời như “Chưa giàu nhưng đủ lì xì cho mấy đứa nhỏ là thấy Tết rồi” giúp hạ nhiệt sự tò mò, tạo không khí thoải mái và giữ cho mối quan hệ dễ chịu, không bị nặng nề bởi chuyện tiền bạc.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Vì sao cách trả lời EQ cao giúp tránh “rắc rối” chuyện thưởng Tết?

Tiền bạc và sự so sánh thu nhập là một trong những nguồn gây xung đột ngầm phổ biến trong các mối quan hệ, không chỉ ở công sở mà cả trong gia đình, bạn bè và các vòng kết nối xã hội.

Người EQ cao hiểu rằng không phải câu hỏi nào cũng cần trả lời trực diện; giao tiếp tốt là biết giữ thể diện cho cả hai bên.

Một câu trả lời khéo léo có thể chấm dứt sự tò mò ngay lập tức, trong khi phản ứng gắt gỏng lại khiến câu chuyện kéo dài. EQ cao nằm ở cách nói sao cho không làm tổn hại đến mối quan hệ lâu dài.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Thưởng Tết: Cách trả lời khéo thể hiện EQ cao

Thực tế, thưởng Tết nhiều hay ít không phải yếu tố quyết định việc một người được đánh giá cao hay không. Điều khiến người khác ghi nhớ thường nằm ở cách họ phản ứng trước những câu hỏi khó trả lời, sự điềm tĩnh và tinh tế trong giao tiếp, cũng như khả năng giữ cho không khí luôn tích cực.

Người EQ cao biết nói đúng lúc, đúng cách thường duy trì được mối quan hệ tốt, hạn chế thị phi và có nhiều lợi thế để phát triển sự nghiệp lâu dài.

Tóm lại, khi được hỏi “Được thưởng Tết đôi ba tháng lương không?”, người EQ cao không né tránh cũng không phô trương. Họ chọn cách trả lời vừa đủ, đủ để bảo vệ bản thân, tôn trọng người khác và giữ trọn không khí vui vẻ, dễ chịu của những ngày cuối năm.

doisongphapluat.nguoiduatin.vn
