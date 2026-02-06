Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống đạo

Kiểu họ hàng nên tránh thăm hỏi dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

3 kiểu họ hàng cần tránh trong dịp Tết để giữ gìn hòa khí, bảo vệ danh dự và tận hưởng một năm mới bình yên, hạnh phúc.

Theo ngoisao.vn

Việc vào nhà một số người thân có thể mang lại những rắc rối và phiền toái không cần thiết. Có ba loại họ hàng nên tránh đến thăm trong dịp Tết Nguyên đán; đây là kinh nghiệm được truyền lại từ tổ tiên chúng ta.

1. Người thân chuyên ngồi lê đôi mách, buôn chuyện

Trong bất kỳ gia đình nào, luôn có một số người thích buôn chuyện và gieo rắc bất hòa, tạo ra xung đột. Nhà của những người thân này thường đầy rẫy tin đồn và những lời đồn đoán vô căn cứ. Họ có thể nói xấu những người thân khác với bạn, hoặc bịa đặt chuyện về bạn cho những người thân khác. Giao du với những người thân như vậy không chỉ kéo bạn vào vòng xoáy của các vấn đề cá nhân, mà còn có thể khiến bạn mất đi những người thực sự quan tâm đến mình. Vì vậy, chúng ta nên cố gắng giữ khoảng cách với những người thân thích hay buôn chuyện, tránh trở thành chủ đề bàn tán của họ, từ đó bảo vệ danh tiếng và các mối quan hệ của mình.

2. Họ hàng hợm hĩnh

Những người thân hợm hĩnh thường đánh giá người khác chỉ dựa trên địa vị và của cải. Nếu bạn kém may mắn hơn họ, họ có thể chế nhạo bạn hoặc thậm chí khoe khoang sự hơn người của mình. Việc đến thăm những người thân như vậy trong dịp Tết Nguyên đán rất dễ dẫn đến sự khinh miệt và coi thường, làm giảm đi đáng kể tinh thần của bạn. Chúng ta nên giữ khoảng cách tôn trọng với những người thân như vậy và không nên ép buộc bản thân phải quen với cái gọi là tình thân. Suy cho cùng, tình cảm gia đình đích thực không nên được xây dựng trên của cải vật chất hay địa vị xã hội.

3. Những người thân vô ơn

Những người thân vô ơn là điều gây nản lòng nhất. Họ có thể giúp đỡ bạn khi bạn cần, nhưng sau khi bạn đã giúp xong, họ lại không hề biết ơn và thậm chí coi thường những nỗ lực của bạn. Những người thân như vậy chỉ làm bạn hao tổn thiện chí và năng lượng. Giao tiếp với họ sẽ khiến bạn liên tục cho đi mà không nhận lại được gì. Vì vậy, chúng ta nên học cách từ chối những người thân vô ơn và ngừng giúp đỡ họ để tránh rơi vào vòng xoáy hao tổn không hồi kết.

Tóm lại, dù việc thăm hỏi họ hàng trong dịp Tết Nguyên đán là một phong tục truyền thống, chúng ta nên lựa chọn kỹ càng. Nên tránh thăm hỏi những người thân hay buôn chuyện, kiêu căng hoặc vô ơn. Giữ khoảng cách với những người thân như vậy không chỉ để bảo vệ tình cảm và lợi ích của bản thân, mà còn để duy trì sự hòa thuận và bình yên trong gia đình. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể tận hưởng tình cảm gia đình chân thành và hạnh phúc trong năm mới. Chọn đúng người thân để thăm hỏi trong dịp Tết Nguyên đán sẽ giúp cuộc sống tốt đẹp hơn!

ngoisao.vn
Link bài gốc Copy link
https://ngoisao.vn/theo-dong-su-kien/doi-song-so/co-ba-gia-dinh-ban-nen-tranh-den-tham-va-chuc-tet-trong-dip-tet-nguyen-dan-day-deu-la-nhung-bai-hoc-rut-ra-tu-to-tien-479663.htm?fbclid=iwy2xjawpxjvllehrua2flbqixmabicmlketfaq1rla0jpnff4mmg5uulfc3j0ywzhchbfawqqmjiymdm5mtc4odiwmdg5mgabhvvytoyeif03qjjm4a6ajwneor8xxsgp641uxws57leflx2d5vsccdmpg5su_aem_gxdopnsnrekdjp_qi50ydg
#chúc tết #thăm họ hàng #tết nguyên đán

Bài liên quan

Sống đạo

Cúng ông Công ông Táo, sắm cá chép, vàng mã thế nào cho đúng?

TS Vũ Thế Khanh cho rằng việc cúng ông Công, ông Táo không nên đặt nặng chuyện lễ vật mà cần hiểu đúng bản chất tâm linh và giá trị nhân văn của nghi lễ.

Gần ngày 23 tháng Chạp, thị trường cá chép, vàng mã lại sôi động. Nhiều gia đình tất bật sắm sửa lễ vật với quan niệm “có đủ thì ông Công ông Táo mới về trời”. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng UIA chính cách hiểu quen thuộc ấy lại đang khiến nhiều người đi chệch khỏi bản chất nhân văn và tinh thần cốt lõi của nghi lễ truyền thống.

Cá chép, mũ mão, áo quần, chỉ là quan niệm tâm linh

Xem chi tiết

Sống đạo

Ngày giờ đẹp cúng tạ đất cuối năm Ất Tỵ 2025 và văn khấn chuẩn phong thủy

Xem ngay giờ hoàng đạo và văn khấn lễ tạ đất đầy đủ, chuẩn phong thủy để gia đạo bình an.

Ngày giờ đẹp cúng tạ đất cuối năm Ất Tỵ 2025 là thông tin được nhiều gia đình quan tâm khi chuẩn bị cúng tất niên và các nghi lễ tiễn năm cũ. Theo quan niệm dân gian, việc chọn giờ hoàng đạo, ngày hợp tuổi gia chủ trong lịch âm 2025 sẽ giúp lễ tạ Thổ Công diễn ra suôn sẻ, cầu mong năm mới bình an, tài lộc hanh thông.

Bên cạnh việc xem ngày đẹp cuối năm, nhiều người cũng tìm kiếm văn khấn lễ tạ đất đầy đủ nhất để chuẩn bị mâm cúng tươm tất, đúng nghi thức truyền thống. Lễ tạ đất (hay còn gọi là lễ tạ Thổ Công cuối năm) không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn thể hiện lòng biết ơn với thần linh cai quản đất đai, phù hộ cho gia đạo suốt một năm qua.

Xem chi tiết

Sống đạo

Mẹ cằn nhằn, con thành đạt, nghiên cứu hé lộ chân lý ít ai ngờ

Kết quả dài hạn chứng minh rằng những đứa trẻ được mẹ đặt ra tiêu chuẩn cao thường có tương lai xán lạn, ít rủi ro và dễ thích nghi với môi trường cạnh tranh.

Nhiều người tin rằng sự tự do và khích lệ ngọt ngào là chìa khóa để trẻ phát triển, nhưng một nghiên cứu kéo dài một thập kỷ đã chỉ ra một nghịch lý rằng, những đứa trẻ thường xuyên bị mẹ "càm ràm" lại có tương lai rạng rỡ và thu nhập cao hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa.

Các nhà kinh tế học tại Đại học Essex (Anh) đã thực hiện một cuộc khảo sát quy mô lớn, theo dõi đời sống của hơn 15.000 trẻ em trong độ tuổi từ 13 đến 14 suốt mười năm ròng rã.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới