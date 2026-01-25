Hà Nội

Sống đạo

Thời điểm lý tưởng để bao sái bàn thờ, tỉa chân hương cuối năm

Dọn bàn thờ cuối năm theo đúng ngày, đúng cách, giữ gìn sự trang nghiêm để đón năm mới tràn đầy may mắn và bình an.

Theo thanhnienviet.vn

Dọn dẹp bàn thờ cuối năm không đơn thuần là việc lau chùi mà còn mang ý nghĩa tinh thần rất sâu sắc. Đây là thời điểm khép lại năm cũ, thể hiện sự kính trọng với thần linh, gia tiên và chuẩn bị không gian thờ cúng trang nghiêm để đón năm mới. Một bàn thờ sạch sẽ, gọn gàng được xem là nền tảng cho sự hanh thông, ấm êm trong năm tới. Thông thường, các gia đình sẽ chọn một ngày đẹp trong tháng Chạp - tháng cuối cùng của năm âm lịch, để tiến hành bao sái bàn thờ và tỉa chân hương, với mong muốn mọi việc trong năm mới được thuận lợi, gia đạo bình an.

2 ngày đắc lộc trong tháng Chạp để lau dọn bàn thờ

Theo quan niệm dân gian, việc bao sái bàn thờ thường bắt đầu từ ngày 23 tháng Chạp, sau lễ tiễn Ông Công Ông Táo, và có thể thực hiện cho đến trước thời khắc Giao thừa. Trong tháng Chạp năm Ất Tỵ, gia chủ có thể ưu tiên 2 ngày dưới đây - được xem là Đắc Lộc, rất phù hợp để lau dọn bàn thờ, tỉa chân hương.

Ngày 26 tháng Chạp (tức 13/2/2026 dương lịch)

Theo lịch vạn niên, ngày 26 tháng Chạp rơi vào ngày Đại An. Đây là ngày mang năng lượng ổn định, thích hợp cho các việc mang tính chuẩn bị, thanh tẩy và sắp xếp lại không gian thờ cúng. Dọn bàn thờ vào ngày này được cho là giúp gia đình giữ được sự bình hòa, mọi việc trong năm mới diễn ra suôn sẻ.

Các khung giờ đẹp trong ngày gồm 5h-7h, 11h-13h và 15h-19h.

Ngày 28 tháng Chạp (tức 15/2/2026 dương lịch)

Ngày 28 tháng Chạp là ngày Hoàng đạo Tốc Hỷ, tượng trưng cho niềm vui, sự thuận lợi và khởi đầu tốt đẹp. Tiến hành lau dọn bàn thờ vào ngày này thường được xem là mang ý nghĩa đón vận may, giúp gia đạo thêm gắn kết, công việc trong năm mới dễ gặp điều như ý.

Khung giờ phù hợp trong ngày gồm 5h- 7h, 11h-13h và 15h-19h.

Ngoài hai ngày trên, nếu không sắp xếp được thời gian, gia chủ cũng có thể chọn ngày 29 tháng Chạp để lau dọn bàn thờ, miễn là thực hiện trong tâm thế trang nghiêm, cẩn trọng.

Những lưu ý quan trọng khi lau dọn bàn thờ, tỉa chân hương

Khi tiến hành bao sái bàn thờ, gia chủ nên chuẩn bị khăn sạch và chổi chuyên dụng dùng riêng cho khu vực thờ cúng. Không nên dùng chung với đồ lau dọn sinh hoạt thường ngày để giữ sự trang trọng.

Nước lau bàn thờ có thể là nước ấm sạch, hoặc nước nấu từ các loại thảo dược quen thuộc như quế, hồi, đinh hương, bạch đàn. Một số gia đình cũng dùng rượu gừng pha loãng để lau, với quan niệm giúp không gian thờ cúng thêm thanh sạch.

Khi tỉa chân hương, chỉ nên rút bớt, không rút hết toàn bộ. Gia chủ dùng một tay giữ bát hương cố định, tay còn lại rút nhẹ từng chân hương để tránh tro rơi vãi. Số chân hương để lại nên là số lẻ như 3, 5, 7 hoặc 9. Tro cũ nếu cần thay nên xúc ra bằng thìa sạch, sau đó thêm tro mới từ từ, tránh làm xê dịch bát hương.

Dù chọn ngày nào, điều quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm và cẩn trọng. Chỉ cần giữ được không gian thờ cúng gọn gàng, ấm cúng và lòng người an hòa, đó đã là cách đón Tết trọn vẹn và ý nghĩa nhất.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

