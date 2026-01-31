Tỉa chân nhang đúng cách cuối năm 2026 để đón Tết vượng khí

Bật mí các ngày tốt, thời gian phù hợp và cách tỉa chân nhang đúng chuẩn truyền thống để giữ gìn sự trang nghiêm và mang lại tài lộc mới.

Thời điểm "vàng" để tỉa chân nhang năm 2026

Từ 11 đến 16 tháng Chạp, mỗi ngày đều có khung giờ và tuổi phù hợp riêng để cúng và bao sái ban thờ, gia chủ có thể linh hoạt lựa chọn cho thuận tiện.

Cụ thể, ngày 11 tháng Chạp (29/01/2026) hợp với các tuổi Dần, Thân, Tị, Hợi, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Buổi sáng nên cúng từ 5h10–6h50, sau đó bao sái từ 7h10–8h50; buổi chiều cúng 13h10–14h50, bao sái 15h10–16h50.

Ngày 12 tháng Chạp (30/01/2026) hợp tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Dần, Thân, Tị, Hợi. Buổi sáng cúng 7h10–8h50, bao sái 9h10–10h50; buổi chiều cúng 15h10–16h50, bao sái 17h10–18h50.

Sang ngày 13 tháng Chạp (31/01/2026), các tuổi phù hợp gồm Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Thời gian buổi sáng cúng 7h10–8h50, bao sái 9h10–10h50; buổi chiều cúng 13h10–14h50, bao sái 15h10–16h50.

Ngày 14 tháng Chạp (01/02/2026) hợp với Dần, Thân, Tị, Hợi, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Buổi sáng cúng 5h10–6h50, bao sái 7h10–8h50; buổi chiều cúng 15h10–16h50, bao sái 17h10–18h50.

Đến ngày 15 tháng Chạp (02/02/2026), các tuổi phù hợp là Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Dần, Thân, Tị, Hợi. Buổi sáng cúng 5h10–6h50, bao sái 9h10–10h50; buổi chiều cúng 13h10–14h50, bao sái 15h10–16h50.

Riêng ngày 16 tháng Chạp (03/02/2026) hợp với Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, chủ yếu thuận cho bao sái ban thờ, tỉa chân nhanh.

Gia chủ có thể chọn các khung giờ sáng 7h10–8h50 hoặc 9h10–10h50, và buổi chiều từ 13h10–14h50 để tiến hành lau dọn ban thờ, tỉa chân nhang cho thanh tịnh, trang nghiêm.

Lý do cần tỉa chân nhang ngày cuối năm?

Trong văn hóa tâm linh của người Việt, việc tỉa chân nhang vào dịp cuối năm không chỉ là hành động dọn dẹp vệ sinh đơn thuần mà còn mang ý nghĩa nhân văn và phong thủy sâu sắc.

Trước hết, đây là cách con cháu thể hiện lòng thành kính, sự chăm chút tỉ mỉ cho "ngôi nhà" của gia tiên và thần linh, giúp không gian thờ cúng trở nên trang nghiêm, thanh tịnh để đón Tết.

Về mặt an toàn, việc tỉa chân nhang khô giúp giảm thiểu nguy cơ hỏa hoạn khi tàn hương rơi xuống, tránh hiện tượng "hóa bát hương" ngoài ý muốn. Đặc biệt, theo quan niệm phong thủy, một bát hương sạch sẽ, thông thoáng sẽ giúp lưu thông sinh khí, rũ bỏ những điều cũ kỹ của năm cũ để sẵn sàng đón nhận tài lộc và vận may trong năm mới.

Tuy nhiên, khi thực hiện tỉa chân nhang, gia chủ cần giữ tâm thế thành tâm, tránh xê dịch bát hương để đảm bảo sự tôn nghiêm theo đúng nghi thức truyền thống.

Cách tỉa chân nhang đúng cách

Việc tỉa chân nhang và đọc văn khấn xin rút chân nhang bàn thờ gia tiên thường do gia chủ hoặc người đảm trách việc thờ cúng trong nhà thực hiện. Trước khi tiến hành, người làm lễ cần tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề, giữ tâm thế trang nghiêm để thể hiện sự kính trọng với tổ tiên.

Bên cạnh đó, gia chủ nên chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cần thiết để quá trình tỉa chân nhang diễn ra suôn sẻ, gọn gàng và đúng nghi lễ.

Trình tự thực hiện tỉa chân nhang được tiến hành theo các bước sau: Trước tiên, thắp hương và đọc văn khấn xin phép rút chân nhang trên bàn thờ gia tiên. Chỉ khi hương đã cháy hết mới bắt đầu rút chân nhang. Trường hợp vừa làm lễ tiễn Táo Quân và hương còn đang cháy thì chỉ cần đọc văn khấn, không cần thắp thêm nén hương mới.

Tiếp theo, đặt một tấm vải sạch cạnh bát hương để hứng chân nhang. Một tay giữ cố định bát hương, tay còn lại rút nhẹ từng chân nhang, tránh làm xê dịch hay đổ tro, rồi đặt ngay ngắn lên tấm vải đã chuẩn bị.

Cuối cùng, sau khi tỉa chân nhanh, gia chủ xin phép tổ tiên và có thể rửa sạch chén nước, chén rượu...

Gia chủ nên rút bớt chân nhang sao cho số chân nhang còn lại trong bát là số lẻ, thường là 3, 5, 7 hoặc 9, tượng trưng cho sự sinh sôi và may mắn.

Sau khi hoàn tất, dùng khăn sạch thấm rượu gừng lau nhẹ xung quanh bát hương để làm sạch và giữ sự thanh tịnh cho không gian thờ cúng.

Phần chân nhang đã rút cần được hóa thành tro, sau đó thả xuống sông, suối hoặc nơi sạch sẽ, thanh tịnh. Tuyệt đối không vứt tro vào thùng rác hay những nơi ô uế.

3 điều nên tránh khi tỉa chân hương

Khi tỉa chân nhang, gia chủ cần đặc biệt lưu ý ba điều tuyệt đối nên tránh để không làm ảnh hưởng đến trường khí, tài lộc và sự an yên của gia đình.

Trước hết là tránh xê dịch bát hương. Theo quan niệm tâm linh, bát hương là nơi quy tụ linh khí, việc di chuyển hay làm xáo trộn có thể khiến trường khí mất ổn định, ảnh hưởng đến vận may và tài lộc. Khi thực hiện, nên dùng một tay giữ cố định bát hương, tay còn lại nhẹ nhàng rút từng chân nhang, thao tác chậm rãi và cẩn trọng.

Điều thứ hai là không vứt tro và chân hương bừa bãi. Chân hương và tro hương mang ý nghĩa tâm linh, nếu bỏ vào thùng rác hay nơi ô uế sẽ bị coi là thiếu tôn kính, dễ mang lại cảm giác bất an, hao tổn tài lộc. Cách làm đúng là gom chân hương gọn gàng, đem hóa thành tro rồi thả xuống sông, suối sạch hoặc vùi dưới gốc cây ở nơi trang nghiêm, thanh tịnh.

Cuối cùng, cần tránh tỉa chân hương cẩu thả hoặc thiếu tôn trọng. Việc dùng vật sắc nhọn, làm lộn xộn bát hương hay rút sạch toàn bộ chân nhang đều không nên. Người thực hiện cần tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề, giữ tâm thế tĩnh tại. Chỉ rút bớt khi bát hương quá đầy và nên để lại số lẻ như 1, 3, 5, 7 hoặc 9 nén. Khi cần lọc tro, chỉ lấy phần tro mịn, không đổ ụp cả bát hương, có thể trộn tro cũ và tro mới một cách nhẹ nhàng để giữ sự trang nghiêm và hài hòa.

Văn khấn xin rút chân nhang chính xác nhất

Dưới đây là mẫu văn khấn xin rút chân nhang bàn thờ gia tiênđầy đủ và chính xác nhất mà gia chủ có thể tham khảo:

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Con xin tấu lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con xin tấu lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ, chư vị tôn thần.

Con xin tấu lạy Ngũ phương ngũ thổ long mạch thổ thần đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Con xin tấu lạy các cụ tổ tiên nội – ngoại, chư vị tiên linh.

Tín chủ con là:………………

Chú tại:………………….

Hôm nay là ngày… tháng… năm…, tín chủ con tự xét thấy bản thân mình chưa được chu toàn nên để ám hương có chút bụi bẩn, có chút chưa được thanh tịnh, xanh yên.

Tín chủ con kính cáo với các chư vị gia tiên chọn được ngày lành tháng tốt hôm nay, xin cho phép tín chủ chúng con được sái tịnh để cho bàn thờ được trang nghiêm nhất, kính mong chư vị chứng giám và gia hộ.

Mong các vị tạm ẩn tạm lánh, độ cho chúng con lau dọn được khang trang mỹ hảo cho hương án được an chính vị, cho phần âm được an yên, cho gia cư được lạc thổ. Cho cung tài không động, cung lộc không hao xin chư vị gia tiên phù hộ.

Tín chủ con người trần mắt thịt, tội lỗi đầy thân, chỉ biết kính cẩn tâm thành, nếu có bất cứ điều gì si mê lầm lỡ kính xin được tha thứ bỏ quá đại xá cho.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

* Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo