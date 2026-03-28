Quạt mini “tiến hóa”, giờ quay được cả video

Một mẫu quạt mini tích hợp camera đang gây chú ý, vừa làm mát vừa quay video 1080p, biến món đồ bỏ túi thành thiết bị đa năng tiện lợi.

Thị trường quạt mini vốn quen thuộc với nâng cấp pin lớn, gió mạnh, nay xuất hiện mẫu tích hợp camera, mở ra hướng đi hoàn toàn mới.
Sản phẩm Goojodoq đặt camera ngay chính giữa đầu quạt, thiết kế giống thiết bị quay cầm tay hơn là một món đồ chống nóng.
Phần thân có màn hình 1.3 inch hiển thị trực tiếp hình ảnh, kèm nút bấm vật lý để quay video, điều hướng và điều chỉnh.
Camera quay tối đa 1080p 30fps, lưu trữ qua thẻ nhớ TF 128GB, có thể dùng làm webcam khi kết nối máy tính bằng USB-C.
Dù tích hợp camera, quạt vẫn giữ sức mạnh làm mát với 100 cấp độ gió, động cơ không chổi than tốc độ 18.000 vòng/phút.
Pin dung lượng 2500mAh cho thời gian sử dụng từ 2 đến 10 giờ, sạc qua USB-C trong khoảng 1,5 giờ.
Trọng lượng chỉ 145g, thiết bị nhỏ gọn, dễ bỏ túi, nhưng chất lượng video khó so sánh với smartphone hay máy quay chuyên dụng.
Sự kết hợp độc đáo này mang đến trải nghiệm mới mẻ: một chiếc quạt mini giờ có thể vừa làm mát vừa ghi lại khoảnh khắc tiện lợi.s
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình
Bài liên quan

Loa thông minh biến thành gián điệp

Loa thông minh có thể bị hacker chiếm quyền, âm thầm nghe lén và thu thập dữ liệu cá nhân, biến thiết bị quen thuộc thành mối nguy an ninh trong gia đình.