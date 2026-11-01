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Kho tri thức

Quảng Trị sử dụng UAV trong quản lý, bảo vệ Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Quảng Trị quyết định sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) hỗ trợ công tác quản lý, giám sát và bảo vệ rừng Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Theo Sông Lam/ Công an Nhân dân

Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng hiện được giao quản lý hơn 126.500ha rừng, gồm 123.326 ha rừng đặc dụng, 3.153,8 ha rừng phòng hộ và 20,24 ha rừng sản xuất. Khoảng 64% diện tích ở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là rừng gỗ tự nhiên. Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là khu vực có tính đa dạng sinh học cao, lưu giữ nhiều loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu có tên trong Sách đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN).

Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được xem là &quot;viên kim cương xanh&quot; quý hiếm của đất nước.
Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được xem là "viên kim cương xanh" quý hiếm của đất nước.

Trong 10 tháng năm 2026, Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức 1.875 đợt tuần tra với tổng quãng đường hơn 16.750 km; không để xảy ra điểm nóng về phá rừng, săn bắt động vật hoang dã, vận chuyển, mua bán lâm sản trái pháp luật và cháy rừng.

Bẫy ảnh ở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã ghi lại hình ảnh nhiều loài động vật quý hiếm.
Bẫy ảnh ở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã ghi lại hình ảnh nhiều loài động vật quý hiếm.

Để đạt được những kết quả trên, Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã và đang áp dụng khoa học công nghệ, đưa vào sử dụng khá đa dạng các thiết bị từ điện thoại tích hợp phần mềm tuần tra, máy định vị GPS, thiết bị bay không người lái (flycam), máy ảnh, bộ đàm đến camera giám sát và máy bẫy ảnh. Các thiết bị đã hỗ trợ lực lượng bảo vệ rừng, giúp phát hiện nguy cơ xâm hại rừng, đồng thời giám sát sự xuất hiện của nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm.

Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng sẽ sử dụng UAV giám sát để đạt hiệu quả cao trong việc bảo vệ rừng và các loài động, thực vật quý hiếm.
Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng sẽ sử dụng UAV giám sát để đạt hiệu quả cao trong việc bảo vệ rừng và các loài động, thực vật quý hiếm.

Chỉ tính riêng việc ứng dụng đồng bộ công nghệ bẫy ảnh và nền tảng Wildlife Insights đã giúp Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đạt hiệu quả cao trong việc giám sát gần đây. Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng ghi nhận 199 lượt đàn với 1.344 lượt cá thể động vật rừng. Trong số này có 38 loài được ghi nhận trong Sách Đỏ Việt Nam và thế giới thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đề xuất tiếp tục ứng dụng UAV trong khảo sát, tuần tra các khu vực trọng điểm, địa hình hiểm trở, phát hiện sớm nguy cơ xâm hại rừng, cháy rừng và hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn; đồng thời nghiên cứu lắp đặt hệ thống camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tại các khu vực cửa ngõ, tuyến đường mòn và địa bàn giáp ranh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương chỉ đạo các sở, ngành liên quan thống nhất việc sử dụng UAV trong việc bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương chỉ đạo các sở, ngành liên quan thống nhất việc sử dụng UAV trong việc bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Các đơn vị chức năng ở tỉnh Quảng Trị đang tập trung trao đổi về phương án để phối hợp tổ chức hoạt động bay UAV, lựa chọn thiết bị, phạm vi và tần suất giám sát để ứng dụng UAV trong quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn. Sau khi thí điểm tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị sẽ lựa chọn những nội dung có tính khả thi để thực hiện nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

cand.vn
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#UAV bảo vệ rừng #Phong Nha - Kẻ Bàng #Quảng Trị #tuần tra rừng #giám sát rừng #bảo vệ động vật hoang dã

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