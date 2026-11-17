Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tỉnh Quảng Trị sẽ đầu tư 370 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ, xây dựng đền thờ Bác Hồ…

Ngày 17/11, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận, tỉnh này vừa phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang nhiều nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, với tổng kinh phí hơn 370 tỷ đồng.

Theo đó, các công trình tập trung tại hai nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Đường 9 và một số địa điểm ghi công liệt sĩ khác. Đây là những dự án trọng điểm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Trong số các dự án được phê duyệt, lớn nhất là dự án cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia, với tổng mức đầu tư sơ bộ 300 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2026-2027. Dự án gồm hai hợp phần tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Di tích quốc gia đặc biệt Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn nhìn từ trên cao. Ảnh: H.Q

Cụ thể, tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, tỉnh dự kiến xây dựng đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ có diện tích 500m², đồng thời chỉnh trang khu vực đài tưởng niệm. Tổng vốn đầu tư cho các hạng mục này khoảng 91 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhà trưng bày Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn cũng được nâng cấp, cải tạo với tổng vốn đầu tư 30 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của tỉnh Khánh Hòa.

Còn tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, các hạng mục được đầu tư với quy mô lớn hơn, gồm đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ rộng 500m², nhà khánh tiết kết hợp làm việc một tầng rộng 600m² và công viên tưởng niệm rộng 1,4ha.

Đặc biệt, dự án sẽ xây dựng tháp đại bi 13 tầng trên khối đế cao 5m, tổng chiều cao dự kiến 55-65m. Khu vực này còn được quy hoạch công viên và bến thả hoa, hình thành không gian tưởng niệm kết nối từ nghĩa trang ra sông Hiếu.

Người dân thành kính dâng hương các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: H.Q

Với tổng vốn đầu tư 209 tỷ đồng, các hạng mục tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 được kỳ vọng tạo diện mạo mới cho không gian tri ân, đồng thời tăng tính kết nối với cảnh quan đô thị Đông Hà.

Ngoài các công trình tại hai nghĩa trang quốc gia, Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc ở xã Nam Trạch cũng được phê duyệt dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp với tổng mức đầu tư hơn 4,39 tỷ đồng.

Được biết, dự án sẽ tập trung xây dựng nhà thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ, nhà quản trang, khắc phục tình trạng xuống cấp, hoàn thiện hạ tầng và chỉnh trang cảnh quan.

Bên cạnh đó, Quảng Trị còn dành 40 tỷ đồng chỉnh trang vỉa hè, cây xanh đoạn quốc lộ 9 đi qua Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9. Dự án có chiều dài 3,67km, từ Km 2+860 (nút giao đường Trần Hưng Đạo - Khóa Bảo) đến Km 6+530 (cầu Bà Đáp).