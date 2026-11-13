Tìm thấy 14 hài cốt liệt sĩ tại Quảng Trị

Trong thời gian 1 tháng đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị) đã tìm kiếm và quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ.

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Ban Chỉ đạo quốc gia phát động, từ ngày 13/10 đến ngày 13/11/2026, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ.

14 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trên địa bàn. Ảnh: Xuân Diện.

Cụ thể đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ, trong đó, tại xã Ái Tử 07 hài cốt, xã Vĩnh Linh 01 hài cốt. Tiếp đến tại xã Triệu Phong, đơn vị tiếp tục tìm kiếm, quy tập được 06 hài cốt liệt sĩ nằm dưới những vị trí giao thông hào và hầm cá nhân bị bom đánh sập. Cùng với các hài cốt, nhiều di vật như tăng, võng dù, hộp tiếp đạn AK, đạn 12,7mm, cúc áo, nắp bình tông đi kèm được tìm thấy. Hiện 14 hài cốt liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN, góp phần xác định danh tính.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đang tích cực khảo sát. Ảnh: Xuân Diện



Sau khi quy tập, 14 hài cốt liệt sĩ được đưa về quàn tại đơn vị Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 chăm sóc và hương khói chu đáo, trang nghiêm, đúng quy định. Hiện nay, đơn vị đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tiếp tục mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm tại các nơi có liên quan.