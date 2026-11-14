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Chính trị

Quảng Trị quy tập 3 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật, bia đá ghi rõ danh tính

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, quy tập 3 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật, bia đá ghi rõ danh tính tại xã Dân Hóa.

Hạo Nhiên

Ngày 14/11, thông tin từ Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa cất bốc được 3 hài cốt kèm nhiều di vật tại xã Dân Hóa.

Theo đó, tại khu vực rừng tràm của người dân ở bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, đơn vị quy tập cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ. Hài cốt còn nhiều răng, xương cánh tay, cẳng chân và nhiều phần xương khác đã gãy, vỡ, mục. Di vật kèm theo, gồm: tấm tăng, cúc áo, đinh đóng quan tài và thắt lưng.

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Lực lượng chức năng đang tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Cổng Trời, xã Dân Hóa. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cung cấp

Đáng chú ý, 2 phần mộ kể trên đều có bia đá khắc tên, quê quán, năm hy sinh của liệt sĩ. Cơ quan chức năng đang xác minh cụ thể các thông tin trên bia.

Ngoài ra, tại khu vực Di tích lịch sử Cổng Trời, xã Dân Hóa, Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 phát hiện, cất bốc được 1 hài cốt liệt sĩ kèm di vật gồm 9 đinh đóng quan tài, 8 cúc áo, chiếc lược nhôm và 1 tấm tăng.

Hiện, Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực Di tích Cổng Trời và các địa điểm liên quan tại xã Dân Hóa.

>>> Xem thêm video Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ ở Đồng Nai.
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