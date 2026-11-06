Quảng Trị nâng cấp Nhà trưng bày Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn

Nâng cấp Nhà trưng bày không chỉ nhằm cải tạo công trình mà quan trọng hơn là lưu giữ, tái hiện và lan tỏa những giá trị lịch sử của đường mòn Hồ Chí Minh.

Ngày 06/11, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương này vừa có kế hoạch đầu tư, tôn tạo các hạng mục tại Di tích quốc gia đặc biệt Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn nằm ở xã Cồn Tiên, với tổng mức đầu tư khoảng 30 tỷ đồng.

Việc đầu tư, nâng cấp Nhà trưng bày Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp của công trình hiện hữu, bảo vệ tư liệu, hiện vật, đổi mới không gian trưng bày, nâng cao chất lượng phục vụ các đoàn khách và Nhân dân đến dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.

Di tích quốc gia đặc biệt Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn nhìn từ trên cao. Ảnh: H.Q

Theo báo cáo đề xuất, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 30 tỷ đồng, toàn bộ từ nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh Khánh Hòa. Dự án tập trung vào 04 nhóm hạng mục chính, gồm: Chống thấm, sửa chữa và hoàn thiện cảnh quan; đầu tư nội thất, không gian trưng bày; trang thiết bị, phần mềm công nghệ; xây dựng nội dung, số hóa và cơ sở dữ liệu.

Không gian trưng bày được định hướng tổ chức theo tuyến tham quan một chiều, gồm khu dẫn nhập, khánh tiết và năm chủ đề chính: Con đường mòn sơ khai; Khai sinh tuyến lửa; Kỳ tích Trường Sơn; Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước; Âm vang Trường Sơn.

Người dân thành kính dâng hương các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: H.Q

Nội dung trưng bày tái hiện quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của tuyến đường Trường Sơn huyền thoại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; làm nổi bật những đóng góp, chiến công và sự hy sinh của Bộ đội Trường Sơn, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và đồng bào các dân tộc. Đặc biệt, chủ đề Âm vang Trường Sơn hướng đến khắc họa sự hy sinh của các Anh hùng Liệt sĩ, công tác tri ân và sự phát triển của tuyến đường Hồ Chí Minh trong thời bình.

Theo dự kiến, công trình sẽ được khởi công vào ngày 23/11/2026 (15/10 âm lịch), phấn đấu hoàn thành, đưa vào khai thác trước ngày 20/7/2027, nhằm phục vụ kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.