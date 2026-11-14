Gia Lai chuẩn bị tổ chức lễ truy điệu, an táng 18 hài cốt liệt sĩ

Lễ viếng, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ được long trọng tổ chức vào lúc 9h ngày 17/11 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Ngày 14/11, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, Đội K52 vừa tìm kiếm, quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Dom và xã Cát Tiến. Đơn vị đang khẩn trương chuẩn bị tổ chức lễ cầu siêu, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại xã Ia Boòng.

Trước đó, từ thông tin do người dân làng Sơr (làng Gà cũ), xã Ia Boòng cung cấp, từ ngày 26/7 - 24/9, Đội K52 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm, quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ.

Quá trình cất bốc được thực hiện theo đúng quy trình, các di vật được thống kê, bảo quản và mẫu sinh phẩm được lấy để phục vụ giám định ADN.

Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đang tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo kế hoạch, lễ cầu siêu được tổ chức lúc 16h ngày 16/11 tại Nhà văn hóa xã Ia Boòng. Lễ viếng, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ sẽ diễn ra lúc 9h ngày 17/11 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông.

Trong diễn biến liên quan, trong ngày 13/11, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã tìm kiếm, quy tập thêm được 2 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại xã Ia Dom và xã Cát Tiến

Được biết, 02 hài cốt còn các phần xương ống chân, xương ống tay, xương sọ, xương hàm, răng và một số mảnh xương vụn. Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật, gồm: tăng bộ đội, gương hình tròn, lọ dầu gió, cúc áo, bật lửa đá.

Hiện, Đội K52 đang tiếp tục phối hợp với chính quyền và lực lượng quân sự địa phương mở rộng xác minh thông tin, tổ chức tìm kiếm, đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết để phục vụ công tác giám định, xác định danh tính các liệt sĩ.