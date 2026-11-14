Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Gia Lai chuẩn bị tổ chức lễ truy điệu, an táng 18 hài cốt liệt sĩ

Lễ viếng, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ được long trọng tổ chức vào lúc 9h ngày 17/11 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Hạo Nhiên

Ngày 14/11, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, Đội K52 vừa tìm kiếm, quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Dom và xã Cát Tiến. Đơn vị đang khẩn trương chuẩn bị tổ chức lễ cầu siêu, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại xã Ia Boòng.

Trước đó, từ thông tin do người dân làng Sơr (làng Gà cũ), xã Ia Boòng cung cấp, từ ngày 26/7 - 24/9, Đội K52 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm, quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ.

Quá trình cất bốc được thực hiện theo đúng quy trình, các di vật được thống kê, bảo quản và mẫu sinh phẩm được lấy để phục vụ giám định ADN.

179428087252970182731960126251036812094569979898936b5e673636178f4bf3088562ebc0b41c.png
Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đang tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo kế hoạch, lễ cầu siêu được tổ chức lúc 16h ngày 16/11 tại Nhà văn hóa xã Ia Boòng. Lễ viếng, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ sẽ diễn ra lúc 9h ngày 17/11 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông.

Trong diễn biến liên quan, trong ngày 13/11, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã tìm kiếm, quy tập thêm được 2 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại xã Ia Dom và xã Cát Tiến

Được biết, 02 hài cốt còn các phần xương ống chân, xương ống tay, xương sọ, xương hàm, răng và một số mảnh xương vụn. Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật, gồm: tăng bộ đội, gương hình tròn, lọ dầu gió, cúc áo, bật lửa đá.

Hiện, Đội K52 đang tiếp tục phối hợp với chính quyền và lực lượng quân sự địa phương mở rộng xác minh thông tin, tổ chức tìm kiếm, đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết để phục vụ công tác giám định, xác định danh tính các liệt sĩ.

>> Xem thêm video Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ ở Đồng Nai.
#Hài cốt #liệt sĩ #an táng #truy điệu #cầu siêu #Gia Lai

Bài liên quan

Chính trị

Xúc động lễ truy điệu, an táng 8 hài cốt liệt sĩ ở Đà Nẵng

Từ thông tin người dân cung cấp, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đã tìm kiếm, quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại xã Quế Sơn.

Ngày 12/11, tại Nghĩa trang liệt sĩ Quế An, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quế Sơn (TP Đà Nẵng) tổ chức trang trọng lễ viếng, truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ vừa được phát hiện, quy tập trên địa bàn xã.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và nhân dân thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Xem chi tiết

Chính trị

Đội K73 Tây Ninh quy tập 103 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Từ thông tin người dân Campuchia cung cấp, Đội K73 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã tìm thấy, quy tập được 103 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.

Ngày 7/11, thông tin từ Đội K73 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh xác nhận, sau hơn 2 tháng thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn Campuchia, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 103 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh.

Theo đó, từ ngày 4/9 đến ngày 6/11/2026, Đội K73 triển khai lực lượng tìm kiếm tại 3 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia. Qua đó, đơn vị quy tập được 73 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Pailin, 19 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Battambang và 11 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Svay Rieng.

Xem chi tiết

Chính trị

Quảng Trị truy điệu, an táng 14 hài cốt liệt sĩ ở Khe Sanh

Đây là những hài cốt liệt sĩ được Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) phát hiện, quy tập tại xã Hướng Lập và xã Khe Sanh.

Ngày 5/11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hướng Hoá, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại địa bàn 2 xã Khe Sanh và Hướng Lập.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và nhân dân đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, cho cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới