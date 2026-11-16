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Chính trị

Cần Thơ quy tập 8 hài cốt liệt sĩ trong trụ sở UBND xã Đông Phước

Sau nhiều ngày tích cực tìm kiếm, lực lượng chức năng TP. Cần Thơ đã tìm thấy, quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên trụ sở UBND xã Đông Phước.

Hạo Nhiên

Ngày 16/11, thông tin từ Ban Chỉ huy quân sự xã Đông Phước (TP. Cần Thơ) cho biết, sau hơn 10 ngày nỗ lực tìm kiếm, các đơn vị đã quy tập được 8 bộ hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên trụ sở UBND xã Đông Phước.

Thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên địa bàn xã Đông Phước (giai đoạn 2 năm 2026), từ ngày 2/11, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông Phước phối hợp với Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) tổ chức tìm kiếm tại khuôn viên trụ sở UBND xã.

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Lực lượng chức năng đang tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông Phước

Sau 10 ngày triển khai, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, cất bốc được 8 bộ hài cốt liệt sĩ. Các hài cốt được phát hiện ở độ sâu khoảng 2-3m, bọc trong những lớp cao su màu xanh, một số hài cốt không còn nguyên vẹn.

Được biết, qua 2 đợt tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã Đông Phước từ đầu tháng 10 đến giữa tháng 11/2026, các lực lượng đã cất bốc tổng cộng 53 bộ hài cốt liệt sĩ.

Trong đó, 8 bộ được tìm thấy trong khuôn viên UBND xã Đông Phước, 2 bộ tại khu vực ấp Thạnh An và 43 bộ ở khu vực cạnh trụ sở UBND xã.

Hiện, lực lượng chức năng TP Cần Thơ đã đưa các hài cốt liệt sĩ về nhà quản trang để bảo quản, phục vụ công tác giám định, xác minh danh tính theo quy định.

>>> Xem thêm video Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ ở Đồng Nai.
#Tìm kiếm #quy tập #hài cốt #liệt sĩ #TP Cần Thơ #chiến tranh

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