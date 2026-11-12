Đại biểu đánh giá Bộ trưởng Tài chính trả lời thẳng vào giải pháp

Sáng 12/11, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn với Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cùng một số lãnh đạo Chính phủ về loạt vấn đề liên quan ngành tài chính. Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống bên hành lang Quốc hội, các đại biểu đánh giá, Bộ trưởng đã trả lời trực diện, tập trung vào giải pháp đối với những vấn đề được cử tri, người dân và doanh nghiệp quan tâm.

Khơi thông nguồn lực cần sự đồng bộ trong điều hành

Theo đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai), 4 nhóm nội dung chất vấn Bộ Tài chính đều là những vấn đề lớn, được đại biểu Quốc hội, Nhân dân, cử tri và cộng đồng doanh nghiệp quan tâm. Dù một số vấn đề đã được thảo luận tại phiên kinh tế - xã hội, nhưng tại phiên chất vấn, các đại biểu đặt vấn đề trực diện, cụ thể hơn.

Đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) trao đổi với PV bên lề Quốc hội ngày 12/11. Ảnh: Mai Loan.

Ông đánh giá cách trả lời của Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn không sa đà vào lý sự hay đơn thuần cung cấp thông tin mà đi thẳng vào giải pháp, làm rõ những vấn đề trọng tâm.

Đại biểu Trịnh Xuân An đặc biệt quan tâm đến các câu hỏi về quản lý thuế, thủ tục, mã số thuế, hoàn thuế. Đây đều là những vấn đề xuất phát từ thực tiễn, được người dân và doanh nghiệp quan tâm. Theo ông, lĩnh vực thuế đã có nhiều cải cách về quy trình, thủ tục, cách thức phục vụ người dân nhưng vẫn cần tăng cường liên thông với công nghệ và chuyển đổi số.

Về khơi thông nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế, ông cho rằng Bộ trưởng đã đề cập các giải pháp về thể chế, cách thức điều hành, xử lý điểm nghẽn và tồn đọng. Đặc biệt, phần trả lời về đầu tư công trong tranh luận với đại biểu Tạ Văn Hạ khá cụ thể, thẳng thắn.

Tuy nhiên, đại biểu Trịnh Xuân An lưu ý, việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khơi thông nguồn lực không thể chỉ trông chờ vào riêng Bộ Tài chính. Những vấn đề liên quan đến xây dựng, nông nghiệp, môi trường và thủ tục đầu tư đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều bộ, ngành.

“Cần có sự đồng bộ, tổng thể trong vai trò điều hành của Chính phủ”, đại biểu Trịnh Xuân An nhấn mạnh.

Ông cũng kỳ vọng Thủ tướng sẽ đưa ra những giải pháp tổng thể, có tính liên ngành, liên lĩnh vực tại phiên chất vấn chiều nay, nhất là đối với yêu cầu khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện để nền kinh tế phát triển trong năm 2027 và những năm tiếp theo.

Giải ngân đầu tư công cần tháo gỡ nhanh vướng mắc tại địa phương

Đại biểu Quốc hội Trần Anh Tuấn (đoàn TP HCM) đánh giá Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn trả lời súc tích, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề và thể hiện sự tự tin trước các câu hỏi của đại biểu. Hầu hết nội dung được đại biểu nêu ra đều được Bộ trưởng trả lời trực tiếp, đúng trọng tâm.

Trước đó, Đại biểu Quốc hội Trần Anh Tuấn (đoàn TP HCM) đặt câu hỏi chất vấn Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn tại Hội trường. Ảnh: Quốc hội.

Về giám sát việc thực hiện các cam kết sau chất vấn, đại biểu Trần Anh Tuấn cho biết, những câu hỏi và câu trả lời của Bộ trưởng tại nghị trường đã được ghi nhận. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ phân công các cơ quan của Quốc hội theo dõi quá trình triển khai. Bên cạnh đó, chính các đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi cũng là một kênh giám sát, theo dõi việc thực hiện những giải pháp, cam kết mà Bộ trưởng đưa ra.

Đề cập đến giải ngân đầu tư công, đại biểu Trần Anh Tuấn nhấn mạnh đây là một trong những nội dung rất quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trong bối cảnh thu hút đầu tư bên ngoài và huy động nguồn lực đầu tư xã hội gặp nhiều khó khăn, mặt bằng lãi suất cao, việc triển khai và giải ngân tốt vốn đầu tư công càng có ý nghĩa quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế.

Đại biểu đánh giá các giải pháp được đưa ra khá quyết liệt, thể hiện tinh thần cầu thị, trong đó có việc sẵn sàng bố trí vốn ngay cho những công trình cấp bách, linh hoạt điều chuyển vốn và cắt vốn đối với những công trình chậm tiến độ, chậm giải ngân.

Tuy nhiên, để các giải pháp tạo chuyển biến trong thực tế, khâu tổ chức thực hiện tại địa phương và chủ đầu tư có vai trò rất quan trọng. Những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án, đặc biệt là giải phóng mặt bằng, vật tư, vật liệu, biến động giá cả và các vấn đề liên quan cần được giải quyết nhanh chóng, kịp thời.

“Tôi cho rằng, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương để tháo gỡ những khó khăn này. Khi vướng mắc được xử lý nhanh, dự án mới có thể hoàn thành đúng tiến độ, khối lượng công việc được triển khai và nguồn vốn đầu tư mới được đưa nhanh vào nền kinh tế, phát huy hiệu quả”, đại biểu nhấn mạnh.