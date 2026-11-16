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Chính trị

Việt Nam đề xuất 3 ưu tiên chiến lược cho Cộng đồng Pháp ngữ

Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, sáng 16/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có phát biểu quan trọng tại Phiên toàn thể bàn tròn của Hội nghị.

Theo Việt Cường- Văn Đỗ/VOV

Phát biểu tại Phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trước những chuyển động sâu sắc của trật tự thế giới, Cộng đồng Pháp ngữ cần phát huy thế mạnh đa dạng để thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, thu hẹp khác biệt, đóng góp tích cực hơn vào giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và hình thành trật tự quốc tế công bằng dựa trên luật pháp quốc tế. Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu ba định hướng ưu tiên.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên họp toàn thể bàn tròn về chủ đề chính của Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trong đó, tiếp tục củng cố đoàn kết, thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và ngăn ngừa xung đột. Các thiết chế Pháp ngữ và các thành viên cần đẩy mạnh hợp tác trong phòng ngừa xung đột, trung gian hòa giải, giải quyết hòa bình các tranh chấp và tái thiết hậu xung đột. Trên tinh thần đó, Việt Nam hoan nghênh sáng kiến tổ chức diễn đàn về xây dựng hòa bình. Đồng thời chú trọng đầu tư cho con người và phát triển bao trùm nhằm tạo nền tảng lâu dài cho hòa bình. Bên cạnh các tiến trình chính trị và an ninh, cần đồng thời đầu tư cho phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục và đào tạo; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu; thúc đẩy chuyển đổi xanh, kinh tế đại dương, chuyển đổi số và chú trọng hỗ trợ các nước đảo nhỏ. Đặc biệt, Cộng đồng Pháp ngữ cần có những đột phá trong trụ cột kinh tế với những chương trình, dự án hợp tác thực chất, phát huy thế mạnh của các thành viên. Cùng với đó cần biến sự đa dạng của Cộng đồng Pháp ngữ thành sức mạnh thông qua các cam kết có trọng tâm, bảo đảm nguồn lực và cơ chế thực hiện. Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) cần xác định rõ các ưu tiên trong Chương trình hợp tác giai đoạn 2027-2030, bám sát nhu cầu thực tiễn và phát huy tối đa tiềm năng, khả năng đóng góp của các thành viên. Trong đó, Cộng đồng Pháp ngữ cần ưu tiên nguồn lực cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị rủi ro trước những vấn đề mới nổi; quan tâm thúc đẩy những đề xuất về phát triển các mạng lưới liên khu vực về đổi mới sáng tạo với sự tham gia của cả Chính phủ, doanh nghiệp và các trung tâm nghiên cứu.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên họp toàn thể bàn tròn về chủ đề chính của Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng, Hội nghị cấp cao lần thứ 20 là dịp để các thành viên không chỉ tái khẳng định những giá trị chung mà còn làm mới quyết tâm chính trị đối với tương lai của Cộng đồng Pháp ngữ. Với tinh thần đoàn kết, tôn trọng sự đa dạng và cùng hướng tới lợi ích chung, Cộng đồng Pháp ngữ có thể đóng góp thiết thực hơn vào xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng bền vững.

#Cộng đồng Pháp ngữ #Hội nghị cấp cao #Pháp ngữ #phát triển kinh tế #hòa bình bền vững

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn FrancoTech 2026

Chiều 15/11 tại Phnom Penh, Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo Pháp ngữ (FrancoTech 2026), đề xuất tăng cường hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số trong Cộng đồng Pháp ngữ.

Diễn đàn doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo Pháp ngữ FrancoTech 2026 đã được tổ chức nhân dịp Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, với sự tham dự của Thủ tướng Campuchia, Tổng thống Pháp, Thủ tướng Canada, Lãnh đạo các nước, Tổ chức quốc tế Pháp ngữ, các doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ các nước Pháp ngữ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ, đã có bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại diễn đàn
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám

Tối 13/11, tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Lễ kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam đã được tổ chức trọng thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội qua các thời kỳ; Đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga

Sáng 12/11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Chào mừng Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matvienko và Đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm đối với việc củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga; trân trọng những tình cảm tốt đẹp mà Đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga dành cho Việt Nam và đóng góp tích cực của bà Valentina Matviyenko trong việc vun đắp, củng cố hợp tác song phương nói chung, đặc biệt là hợp tác trên kênh nghị viện trong nhiều năm qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko
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