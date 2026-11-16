Việt Nam đề xuất 3 ưu tiên chiến lược cho Cộng đồng Pháp ngữ

Phát biểu tại Phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trước những chuyển động sâu sắc của trật tự thế giới, Cộng đồng Pháp ngữ cần phát huy thế mạnh đa dạng để thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, thu hẹp khác biệt, đóng góp tích cực hơn vào giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và hình thành trật tự quốc tế công bằng dựa trên luật pháp quốc tế. Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu ba định hướng ưu tiên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên họp toàn thể bàn tròn về chủ đề chính của Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trong đó, tiếp tục củng cố đoàn kết, thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và ngăn ngừa xung đột. Các thiết chế Pháp ngữ và các thành viên cần đẩy mạnh hợp tác trong phòng ngừa xung đột, trung gian hòa giải, giải quyết hòa bình các tranh chấp và tái thiết hậu xung đột. Trên tinh thần đó, Việt Nam hoan nghênh sáng kiến tổ chức diễn đàn về xây dựng hòa bình. Đồng thời chú trọng đầu tư cho con người và phát triển bao trùm nhằm tạo nền tảng lâu dài cho hòa bình. Bên cạnh các tiến trình chính trị và an ninh, cần đồng thời đầu tư cho phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục và đào tạo; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu; thúc đẩy chuyển đổi xanh, kinh tế đại dương, chuyển đổi số và chú trọng hỗ trợ các nước đảo nhỏ. Đặc biệt, Cộng đồng Pháp ngữ cần có những đột phá trong trụ cột kinh tế với những chương trình, dự án hợp tác thực chất, phát huy thế mạnh của các thành viên. Cùng với đó cần biến sự đa dạng của Cộng đồng Pháp ngữ thành sức mạnh thông qua các cam kết có trọng tâm, bảo đảm nguồn lực và cơ chế thực hiện. Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) cần xác định rõ các ưu tiên trong Chương trình hợp tác giai đoạn 2027-2030, bám sát nhu cầu thực tiễn và phát huy tối đa tiềm năng, khả năng đóng góp của các thành viên. Trong đó, Cộng đồng Pháp ngữ cần ưu tiên nguồn lực cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị rủi ro trước những vấn đề mới nổi; quan tâm thúc đẩy những đề xuất về phát triển các mạng lưới liên khu vực về đổi mới sáng tạo với sự tham gia của cả Chính phủ, doanh nghiệp và các trung tâm nghiên cứu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên họp toàn thể bàn tròn về chủ đề chính của Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng, Hội nghị cấp cao lần thứ 20 là dịp để các thành viên không chỉ tái khẳng định những giá trị chung mà còn làm mới quyết tâm chính trị đối với tương lai của Cộng đồng Pháp ngữ. Với tinh thần đoàn kết, tôn trọng sự đa dạng và cùng hướng tới lợi ích chung, Cộng đồng Pháp ngữ có thể đóng góp thiết thực hơn vào xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng bền vững.