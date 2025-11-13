Quảng Ninh chủ động triển khai Nghị quyết 72-NQ/TW chăm sóc sức khỏe nhân dân

Quảng Ninh đã chủ động triển khai Nghị quyết 72-NQ/TW bằng những hành động cụ thể, đầu tư hệ thống buồng Oxy cao áp đa ngăn và đơn ngăn.

Tăng cường oxy hồi sinh sự sống

Trong những ngày cuối tháng 10/2025, tại Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng Quảng Ninh, hình ảnh bà Nguyễn Thị Trông, 82 tuổi, từng nhập viện trong tình trạng liệt nửa người phải, nói khó, phải phụ thuộc hoàn toàn vào xe lăn để di chuyển, nay đã có thể đứng lên, tự bước đi từng nhịp chậm rãi nhưng vững vàng, đã để lại nhiều xúc động đối với đội ngũ y bác sĩ.

Sự hồi phục của người bệnh không chỉ là thành quả của điều trị nội khoa và phục hồi chức năng bài bản, mà còn là minh chứng rõ ràng về hiệu quả ứng dụng liệu pháp Oxy cao áp trong điều trị người cao tuổi sau đột quỵ và các bệnh lý mạn tính liên quan đến suy giảm chức năng tuần hoàn - thần kinh - hô hấp ở tuổi già.

Tuổi càng cao, các cơ quan trong cơ thể dần suy yếu. Oxy đến mô giảm, khả năng bù trừ hạn chế, dẫn tới phục hồi chậm và nguy cơ tái phát cao. Việc can thiệp không chỉ dựa vào thuốc hay bài tập vận động đơn thuần, mà cần giải pháp tác động sâu vào nền tảng sinh lý của cơ thể.

Bà cụ 82 tuổi bị tai biến liệt nửa người - Ảnh BVCC

Liệu pháp Oxy cao áp đáp ứng yêu cầu đó bằng việc đưa bệnh nhân hít thở oxy tinh khiết trong môi trường áp suất cao, lượng oxy hòa tan trong máu tăng gấp nhiều lần so với điều kiện thông thường, qua đó cải thiện rõ rệt tưới máu não, giảm phù nề, tăng tái tạo mô và phục hồi chức năng thần kinh.

Đối với người cao tuổi, mỗi nhịp thở được tăng cường oxy là một phần sức sống được hồi sinh, một bước lùi của quá trình lão hóa, một cơ hội để độc lập và sống có chất lượng hơn.

Đưa Nghị quyết số 72-NQ/TW vào cuộc sống, chủ động chăm sóc sức khỏe người dân

Ngày 09/9/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với sức khỏe của mỗi người dân, hướng đến mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam khỏe mạnh, phát triển bền vững và thịnh vượng.

Tinh thần của Nghị quyết không chỉ dừng lại ở định hướng, mà hướng tới sự chuyển động thực sự trong hệ thống y tế: từ năm 2026, mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí; tiến tới năm 2030, hướng đến miễn viện phí cơ bản trong phạm vi bảo hiểm y tế; đồng thời xây dựng mạng lưới phục hồi chức năng toàn diện phù hợp với cơ cấu dân số đang già hóa nhanh.

Bà cụ 82 tuổi phục hồi chức năng sau điều trị liệu pháp oxy cao áp - Ảnh BVCC

Lãnh đạo Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng Quảng Ninh cho biết, Quảng Ninh hiện có hơn 233.000 người cao tuổi, chiếm khoảng 15% dân số, tương đương 6 người dân thì có 1 người cao tuổi. Điều đó đặt ra yêu cầu phải tổ chức mô hình chăm sóc phù hợp, khoa học và bền vững.

Nhận thức rõ ý nghĩa chính trị - xã hội đó, Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng Quảng Ninh đã chủ động triển khai Nghị quyết 72-NQ/TW bằng những hành động cụ thể: đầu tư hệ thống buồng Oxy cao áp đa ngăn và đơn ngăn; đào tạo đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên chuyên sâu; triển khai phục hồi chức năng toàn diện kết hợp thể chất - tinh thần - nhận thức; mở rộng tiếp cận dịch vụ cho người cao tuổi trong và ngoài tỉnh.

Bệnh viện Lão khoa – Phục hồi chức năng, hiện đang đưa vào hoạt động 01 hệ thống buồng oxy cao áp đa ngăn, đa chỗ và 02 hệ thống buồng oxy cao áp đơn ngăn, đơn chỗ. Hàng năm có khoảng 5.000 người cao tuổi trong và ngoài tỉnh đến khám chữa bệnh.

Mỗi năm, gần 4.000 lượt người bệnh cao tuổi được điều trị bằng Oxy cao áp tại đây, góp phần nâng cao sức khỏe, giảm gánh nặng bệnh tật và phụ thuộc, tạo điều kiện để “sống vui - sống khỏe - sống có ích”.

Sự hồi phục của bà Nguyễn Thị Trông chỉ là một trong hàng nghìn trường hợp đang được cải thiện sức khỏe từng ngày. Đó là minh chứng sinh động cho việc đưa Nghị quyết 72-NQ/TW đi vào cuộc sống, không bằng khẩu hiệu, mà bằng kỹ thuật tiên tiến, quy trình chuẩn hóa, đội ngũ tận tâm và định hướng đúng đắn. Từ chủ trương của Đảng đến thực tiễn bệnh viện, khoảng cách ấy đã được rút ngắn bằng nỗ lực chuyên môn và trách nhiệm xã hội của những người làm công tác y tế.