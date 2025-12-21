Hà Nội

Sống Khỏe

Dễ bị sởn gai ốc là dấu hiệu của bệnh gì?

Dễ bị lạnh hơn người khác không chỉ là triệu chứng khó chịu thông thường mà còn cảnh báo những vấn đề bất thường về sức khỏe.

Theo Mai Phương/ Znews

Dễ bị lạnh hơn người khác có thể là dấu hiệu của các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn hoặc do lối sống, thói quen ảnh hưởng đến khả năng điều chỉnh nhiệt độ của cơ thể.

Thiếu sắt và vai trò tạo nhiệt của máu

Theo India Times, sắt giúp tạo ra các tế bào hồng cầu khỏe mạnh, vận chuyển oxy khắp cơ thể. Nếu không đủ sắt, tuần hoàn máu và việc cung cấp oxy sẽ bị suy giảm. Kết quả là cơ thể có thể khó tạo đủ nhiệt, dẫn đến tay chân lạnh hoặc thậm chí là cảm giác ớn lạnh toàn thân.

Thiếu sắt hoặc thiếu máu cũng gây ra mệt mỏi và xanh xao. Khi cơ thể cảm nhận được lượng oxy khan hiếm, nó có thể chuyển hướng dòng máu đến các cơ quan quan trọng, làm giảm lưu thông máu đến các chi. Điều đó khiến tay và chân dễ bị lạnh hơn bình thường.

Lượng mỡ cơ thể thấp hoặc thể hình gầy

Lớp mỡ trong cơ thể hoạt động như lớp cách nhiệt tự nhiên, giúp giữ nhiệt, giữ ấm cho phần thân và tứ chi. Những người quá gầy hoặc có ít mỡ thường mất đi lớp bảo vệ này. Nếu thiếu lớp cách nhiệt này, cơ thể sẽ mất nhiệt nhanh hơn. Điều đó khiến những người gầy hoặc có chỉ số BMI thấp dễ bị lạnh hơn, ngay cả khi ở trong nhà hoặc trong thời tiết ôn hòa.

Thêm vào đó, cơ bắp tạo ra nhiệt thông qua hoạt động. Với khối lượng cơ bắp thấp hơn hoặc ít hoạt động thể chất hơn, cơ thể có thể không sản sinh đủ nhiệt để chống lại cái lạnh.

Suy giáp

Tuyến giáp, tuyến nhỏ nằm ở cổ, đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh quá trình trao đổi chất và thân nhiệt. Nếu tuyến giáp hoạt động kém (tình trạng gọi là suy giáp), "động cơ nhiệt" bên trong cơ thể sẽ hoạt động chậm lại.

Những người có chức năng tuyến giáp thấp có thể cảm thấy lạnh ngay cả ở nhiệt độ vừa phải. Các dấu hiệu phổ biến khác đi kèm: mệt mỏi, da khô, uể oải hoặc tăng cân không rõ nguyên nhân.

Suy giảm chức năng tuyến giáp cũng làm thay đổi lưu lượng máu và khả năng giữ nhiệt của cơ thể, điều này thường không được nhận thấy cho đến khi tình trạng nhạy cảm với lạnh trở nên rõ rệt.

Những người có chức năng tuyến giáp thấp có thể cảm thấy lạnh ngay cả ở nhiệt độ vừa phải. Ảnh: Thriva.
Những người có chức năng tuyến giáp thấp có thể cảm thấy lạnh ngay cả ở nhiệt độ vừa phải. Ảnh: Thriva.

Tuần hoàn máu kém và huyết áp thấp

Tuần hoàn máu tốt đảm bảo máu ấm, giàu oxy đến tất cả bộ phận của cơ thể, bao gồm cả bàn tay và bàn chân. Nếu tuần hoàn máu kém hoặc huyết áp thấp, các chi này thường sẽ bị lạnh. Các bệnh lý ảnh hưởng đến sức khỏe mạch máu, như hẹp động mạch, co thắt mạch máu (ví dụ như hội chứng Raynaud) hoặc huyết áp thấp mạn tính, có thể làm trầm trọng thêm tình trạng này.

Đôi khi cảm giác lạnh chỉ giới hạn ở bàn tay và bàn chân. Nhiều trường hợp khác, cảm giác lạnh lan khắp người vì cơ thể cố gắng giữ nhiệt bằng cách chuyển hướng dòng máu vào bên trong.

Thiếu vitamin B12 và nhiều chất dinh dưỡng khác

Các vitamin như B12 và các chất dinh dưỡng hỗ trợ sản sinh hồng cầu khỏe mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa nhiệt độ. Nếu thiếu hụt các chất này, cơ thể có thể gặp khó khăn trong việc lưu thông máu hoặc tạo ra hơi ấm.

Thiếu hụt vitamin B12 (hoặc các chất dinh dưỡng liên quan như folate) làm suy giảm sản sinh hồng cầu và ảnh hưởng đến sức khỏe thần kinh, từ đó làm thay đổi cách cơ thể cảm nhận và phản ứng với nhiệt độ. Mặc dù sự thiếu hụt chất dinh dưỡng không phải lúc nào cũng gây ra các triệu chứng nghiêm trọng, chúng có thể âm thầm làm suy yếu khả năng giữ ấm của cơ thể.

Cholesterol cao, vấn đề nội tiết tố hoặc thay đổi chuyển hóa

Đôi khi, nguyên nhân khiến một người dễ bị lạnh có thể là mất cân bằng nội tiết tố khác như cholesterol cao hoặc rối loạn chuyển hóa. Chức năng tuyến giáp thấp (gây ra cholesterol cao), cộng với quá trình trao đổi chất chậm hơn, kết hợp lại làm suy yếu khả năng sản sinh nhiệt của cơ thể.

Sự thay đổi nội tiết tố, chẳng hạn trong quá trình lão hóa, hoặc những thay đổi lối sống như chế độ ăn kiêng rất ít calo hoặc giảm cân đột ngột cũng làm giảm khả năng tạo nhiệt của cơ thể.

