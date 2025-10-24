Hà Nội

Chính trị

Miễn nhiệm Tổng Thư ký và 2 Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội

Quốc hội thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Tổng Thư ký Quốc hội khóa XV - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và miễn nhiệm chức vụ với 2 Chủ nhiệm Ủy ban khác.

Thiên Tuấn

Theo thông cáo báo chí từ Văn phòng Quốc hội, chiều 24/10 Quốc hội đã họp riêng về công tác nhân sự dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tại phiên họp, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV; miễn nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội khóa XV - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đối với ông Lê Quang Tùng; miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV đối với bà Nguyễn Thanh Hải; miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV đối với ông Lê Quang Huy.

anh-chup-man-hinh-2025-10-24-luc-191443.png

Trước đó, ngày 27/9, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.Cần Thơ lần thứ I đã công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Lê Quang Tùng - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng sinh năm 1971, quê Hà Tĩnh, trình độ kỹ sư Cơ khí giao thông, cử nhân Tiếng Anh, tiến sĩ Quản lý kinh tế; Ông là Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Tùng từng kinh qua các chức vụ: Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

anh-chup-man-hinh-2025-10-24-luc-191449.png

Bà Nguyễn Thanh Hải sinh năm 1970, quê ở Hà Nội, là cán bộ có thời gian dài gắn bó với công tác tại Quốc hội.

Bà Hải cũng từng kinh qua các chức vụ như Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIII; Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội khóa XIV; Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên...

Tháng 6/2024, bà Nguyễn Thanh Hải được Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV, sau đó giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu.

Còn ông Lê Quang Huy, chiều 6/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Lê Quang Huy, đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng.

Cũng trong ngày 6/10, ngày làm việc thứ nhất Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đồng ý để ông Lê Quang Huy thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII theo nguyện vọng cá nhân.

