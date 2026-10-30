Quan tài đất nung 2.500 năm tuổi hé lộ điều bất ngờ về tình yêu thời cổ đại

Hơn 2.500 năm trước, một đôi vợ chồng bằng đất nung đã khiến hậu thế tò mò về tình yêu, địa vị và thế giới quan của người Etruscan.

Nằm trong số những tác phẩm nổi tiếng nhất của nghệ thuật Etruscan, Quan tài vợ chồng (Etruscan Sarcophagus of the Spouses) gây ấn tượng bởi hình ảnh một cặp đôi cùng tựa mình trên chiếc trường kỷ, với những cử chỉ thân mật hiếm thấy trong nghệ thuật tang lễ cổ đại. Tác phẩm được tạo ra vào khoảng cuối thế kỷ VI trước Công nguyên, khi nền văn minh Etruscan phát triển rực rỡ tại miền trung nước Ý, trước khi dần bị La Mã sáp nhập.

Điều đặc biệt là chiếc quan tài không mô tả cái chết bằng hình ảnh u buồn hay đáng sợ. Hai nhân vật nằm cạnh nhau, phần thân trên được dựng cao như đang dự một bữa tiệc. Người đàn ông vòng tay ra sau vai người phụ nữ, trong khi cả hai cùng hướng về phía trước với vẻ mặt bình thản. Cử chỉ ấy tạo nên cảm giác gần gũi, khiến tác phẩm giống một khoảnh khắc đời thường được lưu giữ vĩnh viễn hơn là vật chứa hài cốt.

Ảnh: Wikimedia Commons

Một điểm đáng chú ý nằm ở vị trí của người phụ nữ. Trong nhiều tác phẩm Hy Lạp cổ đại, phụ nữ thuộc tầng lớp thượng lưu ít xuất hiện trong những cảnh tiệc tùng cùng nam giới. Trái lại, nghệ thuật Etruscan thường thể hiện phụ nữ tham gia các buổi yến tiệc bên cạnh chồng. Trên chiếc quan tài này, người vợ không bị thu nhỏ hay đặt ở vị trí phụ thuộc, mà ngồi ngang hàng với người đàn ông, với trang phục cầu kỳ và cử chỉ nổi bật. Hình ảnh ấy gợi mở những khác biệt đáng kể trong quan niệm xã hội giữa người Etruscan và các nền văn hóa lân cận.

Tác phẩm cũng là minh chứng cho trình độ điêu khắc đất nung đáng kinh ngạc của người Etruscan. Phiên bản nổi tiếng tại Villa Giulia dài khoảng 2,02 m, được tạo hình từ đất sét nung và từng phủ nhiều màu sắc. Những đường nét cách điệu, mái tóc tết thành lọn, đôi mắt hình hạnh nhân cùng nụ cười nhẹ nhàng phản ánh phong cách nghệ thuật cổ xưa, đồng thời cho thấy ảnh hưởng từ thế giới Hy Lạp. Chiếc quan tài được phát hiện tại nghĩa địa Banditaccia ở Cerveteri vào thế kỷ XIX, nơi lưu giữ nhiều dấu tích quan trọng của nền văn minh này.

Ảnh: collections.louvre.fr

Thực tế, tên gọi “quan tài” có thể khiến người đọc hình dung một chiếc hòm đá đồ sộ, nhưng tác phẩm tại Villa Giulia được xác định là một bình đựng tro cốt bằng đất nung, tạo hình như một chiếc giường có đôi vợ chồng nằm phía trên. Một phiên bản tương tự hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Louvre ở Paris. Cả hai đều cho thấy người Etruscan có cách tưởng niệm người đã khuất rất riêng: không chỉ nhấn mạnh sự chia lìa, mà còn tái hiện những niềm vui và mối liên kết của cuộc sống. Dù không thể biết chính xác danh tính đôi vợ chồng được mô tả, nụ cười và cử chỉ thân mật của họ vẫn khiến tác phẩm trở thành một trong những hình ảnh xúc động nhất của nghệ thuật cổ đại.