Houthi tiếp tục siết chặt vòng vây Taiz, Chính phủ Yemen kêu gọi giúp đỡ

AP đưa tin ngày 28/10, các quan chức Chính phủ Yemen kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp bảo vệ dân thường và mở lại các tuyến đường vào thành phố Taiz trong bối cảnh lực lượng Houthi tiếp tục siết chặt vòng vây quanh thành phố lớn thứ ba của Yemen này.

Tỉnh Taiz trở thành một chiến tuyến chính trong những tuần gần đây, bao gồm cả thành phố Taiz - được coi là cửa ngõ dẫn đến miền Nam đất nước. Nơi đây đã tiếp nhận khoảng một nửa số người dân phải di tản do giao tranh ở Yemen, gây áp lực lớn lên các nguồn lực vốn hạn chế.

Những chiếc xe di chuyển trên đường phố ở Taiz, Yemen, ngày 7/10/2026. Ảnh: AP/Marzouq Al Jabri.

Thống đốc Taiz, Nabil Shamsan, cho biết người dân đã không thể tiếp cận khoảng 3 triệu lít nước mà trước đây có sẵn từ các giếng ở Wadi al-Dhubab, khu vực ông cho rằng hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi. Hãng AP không thể xác minh độc lập tuyên bố này.

Eshraq al-Maqtari, một quan chức phụ trách các vấn đề pháp lý trong Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận, cho biết hơn 2.000 quả đạn pháo và chất nổ do lực lượng Houthi bắn đã rơi xuống các khu vực của thành phố Taiz trong những ngày gần đây. Vị quan chức kêu gọi các biện pháp nhằm cắt đứt nguồn cung cấp vũ khí và tài trợ cho lực lượng này.

"Giao tranh (giữa Houthi và lực lượng của Chính phủ Yemen) đã leo thang khắp tỉnh Taiz khi lực lượng Houthi triển khai quân tiếp viện đến nhiều mặt trận, trong khi thành phố bị bao vây tứ phía", Thống đốc Nabil Shamsan nói.

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