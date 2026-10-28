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[GALLERY] Tận thấy BMW i7 2027 từ 5,4 tỷ tại Thái Lan, liệu có về Việt Nam?

Số hóa - Xe

[GALLERY] Tận thấy BMW i7 2027 từ 5,4 tỷ tại Thái Lan, liệu có về Việt Nam?

Mẫu xe sedan hạng sang BMW i7 (G70 LCI)2027 nâng cấp vừa ra mắt tại thị trường Thái Lan với giá khởi điểm 6,999 triệu baht (tương đương khoảng 5,4 tỷ đồng).

Tâm Võ
BMW i7 (G70 LCI) được phân phối tại Thái Lan dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức, với hai phiên bản gồm i7 50 xDrive M Sport có giá 6.999.000 baht và i7 50 xDrive M Sport Two-Tone giá 7.599.000 baht (tương đương khoảng 5,4–5,8 tỷ đồng). Đáng chú ý, chỉ có 12 chiếc được dành cho thị trường này.
BMW i7 (G70 LCI) được phân phối tại Thái Lan dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức, với hai phiên bản gồm i7 50 xDrive M Sport có giá 6.999.000 baht và i7 50 xDrive M Sport Two-Tone giá 7.599.000 baht (tương đương khoảng 5,4–5,8 tỷ đồng). Đáng chú ý, chỉ có 12 chiếc được dành cho thị trường này.
Về kích thước, mẫu sedan hạng sang BMW i7 2027 mới có chiều dài 5.395 mm, rộng 1.950 mm, cao 1.558 mm và chiều dài cơ sở 3.215 mm. Khoang hành lý phía sau có dung tích 500 lít, đáp ứng nhu cầu sử dụng của một mẫu sedan hạng sang cỡ lớn.
Về kích thước, mẫu sedan hạng sang BMW i7 2027 mới có chiều dài 5.395 mm, rộng 1.950 mm, cao 1.558 mm và chiều dài cơ sở 3.215 mm. Khoang hành lý phía sau có dung tích 500 lít, đáp ứng nhu cầu sử dụng của một mẫu sedan hạng sang cỡ lớn.
BMW i7 50 xDrive sử dụng hai mô-tơ điện, sản sinh tổng công suất 455 mã lực và mô-men xoắn cực đại 660 Nm, kết hợp hệ dẫn động bốn bánh xDrive. Xe có khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h trong 5,5 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 210 km/h.
BMW i7 50 xDrive sử dụng hai mô-tơ điện, sản sinh tổng công suất 455 mã lực và mô-men xoắn cực đại 660 Nm, kết hợp hệ dẫn động bốn bánh xDrive. Xe có khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h trong 5,5 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 210 km/h.
Cung cấp năng lượng cho hệ truyền động là bộ pin lithium-ion dung lượng 118,1 kWh, sử dụng kiến trúc điện áp 400V. Theo thông tin giới thiệu, mẫu xe có phạm vi hoạt động lên tới 727 km theo tiêu chuẩn WLTP, trong khi phần thông số kỹ thuật cũng đề cập mức 692 km theo NEDC.
Cung cấp năng lượng cho hệ truyền động là bộ pin lithium-ion dung lượng 118,1 kWh, sử dụng kiến trúc điện áp 400V. Theo thông tin giới thiệu, mẫu xe có phạm vi hoạt động lên tới 727 km theo tiêu chuẩn WLTP, trong khi phần thông số kỹ thuật cũng đề cập mức 692 km theo NEDC.
Hai con số này cần được đối chiếu thêm với tài liệu chính thức của BMW. Về khả năng sạc, BMW i7 hỗ trợ sạc AC công suất tối đa 22 kW và sạc nhanh DC lên tới 250 kW. Theo công bố, xe có thể sạc từ 10% lên 80% dung lượng pin trong khoảng 28 phút khi sử dụng trạm sạc nhanh phù hợp.
Hai con số này cần được đối chiếu thêm với tài liệu chính thức của BMW. Về khả năng sạc, BMW i7 hỗ trợ sạc AC công suất tối đa 22 kW và sạc nhanh DC lên tới 250 kW. Theo công bố, xe có thể sạc từ 10% lên 80% dung lượng pin trong khoảng 28 phút khi sử dụng trạm sạc nhanh phù hợp.
Bên trong khoang lái, BMW i7 tiếp tục tập trung vào trải nghiệm sang trọng với ghế trước và sau tích hợp sưởi, thông gió và massage. Hàng ghế sau được trang bị cấu hình Executive Lounge, điều hòa tự động 4 vùng độc lập, rèm che nắng chỉnh điện cùng nhiều chi tiết trang trí cao cấp.
Bên trong khoang lái, BMW i7 tiếp tục tập trung vào trải nghiệm sang trọng với ghế trước và sau tích hợp sưởi, thông gió và massage. Hàng ghế sau được trang bị cấu hình Executive Lounge, điều hòa tự động 4 vùng độc lập, rèm che nắng chỉnh điện cùng nhiều chi tiết trang trí cao cấp.
Điểm nhấn công nghệ nằm ở hệ thống giải trí BMW Theatre Screen dành cho hành khách phía sau, sử dụng màn hình kích thước 31,3 inch, tỷ lệ 32:9 và hỗ trợ độ phân giải 8K. Xe còn có hệ thống âm thanh Bowers &amp; Wilkins Diamond với 35 loa, công nghệ Dolby Atmos, màn hình BMW Passenger Screen, hệ thống hiển thị BMW Panoramic Vision và màn hình HUD 3D.
Điểm nhấn công nghệ nằm ở hệ thống giải trí BMW Theatre Screen dành cho hành khách phía sau, sử dụng màn hình kích thước 31,3 inch, tỷ lệ 32:9 và hỗ trợ độ phân giải 8K. Xe còn có hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins Diamond với 35 loa, công nghệ Dolby Atmos, màn hình BMW Passenger Screen, hệ thống hiển thị BMW Panoramic Vision và màn hình HUD 3D.
Ở ngoại thất, bản M Sport được trang bị bộ mâm BMW Individual 21 inch phối hai tông màu, hệ thống treo khí nén thích ứng hai cầu và công nghệ đánh lái bánh sau Integral Active Steering. Những trang bị nổi bật khác gồm lưới tản nhiệt Iconic Glow phát sáng, cụm đèn pha pha lê BMW Individual, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama Sky Lounge và hệ thống cửa đóng mở tự động.
Ở ngoại thất, bản M Sport được trang bị bộ mâm BMW Individual 21 inch phối hai tông màu, hệ thống treo khí nén thích ứng hai cầu và công nghệ đánh lái bánh sau Integral Active Steering. Những trang bị nổi bật khác gồm lưới tản nhiệt Iconic Glow phát sáng, cụm đèn pha pha lê BMW Individual, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama Sky Lounge và hệ thống cửa đóng mở tự động.
Về an toàn, BMW i7 được trang bị gói hỗ trợ lái Driving Assistant Plus và hỗ trợ đỗ xe Parking Assistant Plus, cùng hàng loạt tính năng như cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, phanh khẩn cấp, cảnh báo phương tiện phía sau, hỗ trợ tránh chướng ngại vật và hệ thống giám sát an ninh quanh xe.
Về an toàn, BMW i7 được trang bị gói hỗ trợ lái Driving Assistant Plus và hỗ trợ đỗ xe Parking Assistant Plus, cùng hàng loạt tính năng như cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, phanh khẩn cấp, cảnh báo phương tiện phía sau, hỗ trợ tránh chướng ngại vật và hệ thống giám sát an ninh quanh xe.
Tại Thái Lan, mẫu sedan điện này có bốn lựa chọn màu ngoại thất, gồm Black Sapphire Metallic, Oxide Grey Metallic, Dravit Grey Metallic và phối hai tông màu BMW Individual. Nội thất sử dụng da Merino với ba màu đen, nâu Mocha và nâu Tartufo. Hiện chưa có thông tin mẫu xe sedan hạng sang BMW i7 2027 về Việt Nam.
Tại Thái Lan, mẫu sedan điện này có bốn lựa chọn màu ngoại thất, gồm Black Sapphire Metallic, Oxide Grey Metallic, Dravit Grey Metallic và phối hai tông màu BMW Individual. Nội thất sử dụng da Merino với ba màu đen, nâu Mocha và nâu Tartufo. Hiện chưa có thông tin mẫu xe sedan hạng sang BMW i7 2027 về Việt Nam.
Video: Giới thiệu xe sang BMW i7 2027 mới.
Tâm Võ
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