Nhiều người nhập viện vì rết cắn: Vết thương nhỏ gây phản ứng toàn thân

Rết cắn của rết có thể gây đau dữ dội, sưng tấy và tiềm ẩn nguy cơ phản ứng toàn thân. Người dân cần biết cách sơ cứu, nhận diện dấu hiệu nguy hiểm.

Gần đây, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ liên tiếp tiếp nhận các trường hợp bị rết cắn với biểu hiện đau nhức dữ dội, sưng tấy tại vị trí tổn thương. Đáng chú ý, có người bệnh không xác định được chính xác loài côn trùng gây vết cắn, chỉ đến bệnh viện khi vùng tổn thương xuất hiện những biểu hiện bất thường.

Rết cắn - Ảnh minh họa BVCC

Đau buốt, sưng nề lan rộng sau khi bị rết cắn

Trường hợp đầu tiên là người bệnh T.N.S. (43 tuổi, trú tại xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ), nhập viện cấp cứu sau khi bị một con vật không rõ loại cắn vào gót chân trái.

Qua thăm khám tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận bàn chân trái có hai dấu răng cách nhau khoảng 1 cm, vùng quanh vết cắn bầm tím với kích thước khoảng 0,5 cm. Bàn chân sưng tấy lan tỏa, người bệnh đau buốt nhiều tại vị trí tổn thương.

Sau thăm khám, người bệnh được chẩn đoán theo dõi rết cắn, chỉ định điều trị giảm đau, giảm phù nề và tiêm huyết thanh kháng độc tố uốn ván. Sau một ngày điều trị, tình trạng sức khỏe ổn định, người bệnh được xuất viện.

Hình ảnh vết cắn trên chân người bệnh - Ảnh BVCC

Một trường hợp khác là nam bệnh nhân 29 tuổi, nhập viện khoảng 3 giờ sau khi bị rết cắn. Thời điểm tiếp nhận, người bệnh đau nhức nhiều tại vị trí vết cắn, vùng sưng tấy lan rộng khoảng 10 cm xung quanh tổn thương.

Các bác sĩ chỉ định nhập viện theo dõi, điều trị giảm đau, giảm phù nề và tiêm huyết thanh kháng độc tố uốn ván. Sau khoảng 10 giờ, tình trạng đau buốt giảm, vị trí vết thương ổn định.

Tuy nhiên, trong quá trình thăm khám, các bác sĩ phát hiện người bệnh có một ổ áp xe ở cẳng chân. Bệnh nhân sau đó được chuyển sang Trung tâm Chấn thương chỉnh hình để tiếp tục điều trị ổ áp xe.

Trường hợp mới nhất là nữ bệnh nhân 76 tuổi, bị rết cắn vào chân khi đang đi tập thể dục. Vị trí vết cắn nhanh chóng xuất hiện tình trạng sưng nề, đau buốt nhiều. Người bệnh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thăm khám và điều trị. Sau điều trị, sức khỏe ổn định, bệnh nhân được xuất viện.

Những trường hợp trên cho thấy vết cắn của rết có thể gây ra các biểu hiện tổn thương tại chỗ đáng kể, đặc biệt là đau nhức và sưng nề. Việc xác định đúng nguyên nhân cũng không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhất là khi người bệnh không quan sát được con vật gây thương tích.

Hình ảnh vết cắn của người bệnh bị sưng nề, đau buốt - Ảnh BVCC

Không tự ý rạch, hút nọc độc khi bị rết cắn

BS Bùi Thị Thương, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, rết cắn thường gây đau buốt, sưng tấy lan tỏa tại vị trí tổn thương. Phần lớn trường hợp có biểu hiện tại chỗ, tuy nhiên một số người bệnh có thể xuất hiện phản ứng toàn thân, đặc biệt ở người có cơ địa dị ứng hoặc vết cắn gây tổn thương rộng.

Khi bị rết hoặc côn trùng nghi ngờ có độc cắn, người dân cần nhanh chóng rửa sạch vị trí tổn thương bằng xà phòng và nước sạch. Có thể chườm lạnh để giảm đau, giảm sưng.

Đặc biệt, không tự ý rạch, chích, nặn hoặc hút nọc độc tại vị trí bị cắn. Những cách xử trí này không giúp loại bỏ nọc độc mà còn có thể khiến vùng tổn thương bị tác động thêm.

Bác sĩ Nguyễn Việt Hoàng, Khoa Cấp cứu và người bệnh trước khi ra viện - Ảnh BVCC

Người bị cắn cần theo dõi sát diễn biến tại chỗ và các biểu hiện toàn thân. Nếu xuất hiện tình trạng sưng đau tăng nhanh, nổi mề đay, chóng mặt, nôn ói, khó thở, đau lan rộng hoặc những dấu hiệu bất thường khác, cần đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám, xử trí.

Đáng lưu ý, trong trường hợp không xác định được chính xác con vật gây vết cắn, người dân càng không nên chủ quan nếu triệu chứng diễn biến tăng lên. Thăm khám sớm giúp bác sĩ đánh giá mức độ tổn thương, theo dõi nguy cơ phản ứng toàn thân và có hướng xử trí phù hợp.

Sơ cứu và nhận biết dấu hiệu nguy hiểm khi bị rết cắn - Rửa sạch vị trí bị cắn bằng xà phòng và nước sạch. - Có thể chườm lạnh để giảm đau, giảm sưng. - Không rạch, chích, nặn hoặc hút nọc độc. - Theo dõi tình trạng sưng đau và các biểu hiện toàn thân. - Đến cơ sở y tế khi đau nhiều, sưng nề rõ hoặc có dấu hiệu bất thường như nổi mề đay, chóng mặt, nôn ói, khó thở.

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