Hiếm muộn 1 năm, người đàn ông 30 tuổi phát hiện giãn tĩnh mạch thừng tinh

Sau 1 năm chung sống chưa có con, người đàn ông 30 tuổi được phát hiện giãn tĩnh mạch thừng tinh trái, kèm giảm tỷ lệ tinh trùng di động.

Phát hiện nguyên nhân hiếm muộn từ bất thường tinh dịch đồ

Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết vừa triển khai phẫu thuật thắt tĩnh mạch thừng tinh giãn cho người bệnh nam 30 tuổi.

Trước đó, anh N.H.V. đến Phòng khám Nam khoa của bệnh viện vì tình trạng hiếm muộn. Sau một năm chung sống, không sử dụng biện pháp tránh thai nhưng chưa có con, anh N.H.V. (30 tuổi, TP.HCM) đi khám.

Qua thăm khám kết hợp siêu âm Doppler, các bác sĩ phát hiện người bệnh bị giãn tĩnh mạch thừng tinh trái. Kết quả tinh dịch đồ ghi nhận giảm tỷ lệ tinh trùng di động, còn gọi là nhược tinh, có thể ảnh hưởng đến khả năng thụ thai tự nhiên.

Ban đầu, người bệnh mong muốn điều trị bằng cách thay đổi hành vi kết hợp dùng thuốc. Tuy nhiên, sau 3 tháng, kết quả tinh dịch đồ vẫn chưa cải thiện rõ rệt. Các bác sĩ quyết định chỉ định phẫu thuật thắt tĩnh mạch thừng tinh giãn nhằm cải thiện chức năng sinh sản.

Ca phẫu thuật do BS.CKII Lê Trung Trực và ThS.BS.CKI Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Khoa Ngoại Thận – Tiết niệu, trực tiếp thực hiện tại Cơ sở Sài Gòn.

Trong quá trình mổ, ê-kíp bóc tách từng lớp mô để bộc lộ thừng tinh, nhận diện và thắt chọn lọc các tĩnh mạch giãn. Các bác sĩ đồng thời chú trọng bảo tồn động mạch tinh, mạch bạch huyết và ống dẫn tinh nhằm hạn chế tổn thương những cấu trúc quan trọng.

Cuộc mổ diễn ra thuận lợi. Sau phẫu thuật, người bệnh tỉnh táo, ít đau, hồi phục tốt và được xuất viện sau chưa đầy 24 giờ. Người bệnh tiếp tục được hướng dẫn theo dõi và tái khám.

Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Không phải mọi trường hợp giãn tĩnh mạch thừng tinh đều cần mổ

Các bác sĩ Khoa Ngoại Thận – Tiết niệu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, giãn tĩnh mạch thừng tinh là một bệnh lý có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới. Những thay đổi về nhiệt độ tinh hoàn và tình trạng stress oxy hóa có thể tác động đến quá trình sinh tinh, chất lượng tinh trùng. Bệnh thường diễn tiến âm thầm, một số trường hợp chỉ được phát hiện khi thăm khám hiếm muộn.

Tuy nhiên, theo ThS.BS.CKI Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Phòng khám Nam khoa, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, không phải tất cả trường hợp giãn tĩnh mạch thừng tinh đều cần phẫu thuật. Điều quan trọng là lựa chọn đúng người bệnh và đúng chỉ định.

Trong phẫu thuật, việc bóc tách tỉ mỉ, thắt chính xác các tĩnh mạch giãn và bảo tồn động mạch tinh, mạch bạch huyết là những yếu tố cần thiết để nâng cao hiệu quả điều trị, hạn chế biến chứng và nguy cơ tái phát.

Theo hướng dẫn của Hội Tiết niệu châu Âu (EAU) và Hội Tiết niệu Hoa Kỳ/Hội Y học Sinh sản Hoa Kỳ (AUA/ASRM), phẫu thuật có thể được cân nhắc ở nam giới đang mong muốn có con, có giãn tĩnh mạch thừng tinh phát hiện qua thăm khám lâm sàng, đồng thời có tình trạng hiếm muộn và bất thường tinh dịch đồ.

Việc quyết định can thiệp cần dựa trên đánh giá toàn diện khả năng sinh sản của cả hai vợ chồng, không chỉ dựa vào kết quả siêu âm.

Cần thời gian để đánh giá hiệu quả sau phẫu thuật

Sau mổ, người bệnh không thể đánh giá ngay hiệu quả cải thiện chức năng sinh sản. Quá trình sinh tinh cần thời gian, do đó việc theo dõi các thông số tinh dịch đồ có vai trò quan trọng.

Theo ThS.BS.CKI Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, người bệnh thường được kiểm tra lại tinh dịch đồ sau khoảng 3 tháng và tiếp tục đánh giá ở mốc 6 tháng. Các chỉ số về mật độ, khả năng di động và hình thái tinh trùng được đối chiếu với kết quả trước phẫu thuật.

Bên cạnh đánh giá sự thay đổi của tinh dịch đồ, bác sĩ cần theo dõi khả năng giãn tĩnh mạch tồn tại hoặc tái phát. Nếu các chỉ số tinh dịch đồ không cải thiện hoặc tình trạng hiếm muộn vẫn kéo dài, người bệnh cần được đánh giá lại và phối hợp với chuyên khoa hỗ trợ sinh sản để lựa chọn hướng điều trị phù hợp.

Các bác sĩ khuyến cáo, những cặp đôi chưa có thai sau 12 tháng quan hệ tình dục đều đặn, không sử dụng biện pháp tránh thai nên chủ động khám sức khỏe sinh sản cho cả hai vợ chồng. Việc thăm khám giúp phát hiện nguyên nhân hiếm muộn và lựa chọn phương án điều trị phù hợp, thay vì chỉ tập trung kiểm tra một phía.

Khi nào các cặp đôi nên khám hiếm muộn? - Chưa có thai sau 12 tháng quan hệ tình dục đều đặn, không sử dụng biện pháp tránh thai. - Cả hai vợ chồng nên được đánh giá sức khỏe sinh sản. - Với nam giới bị giãn tĩnh mạch thừng tinh, chỉ định phẫu thuật cần căn cứ vào thăm khám lâm sàng, kết quả tinh dịch đồ và đánh giá tổng thể khả năng sinh sản. - Sau phẫu thuật, cần tái khám và kiểm tra tinh dịch đồ theo lịch hẹn; kết quả cải thiện không thể xác định ngay sau mổ.

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