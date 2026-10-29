Đào trúng mộ cổ trăm năm, thi hài mặc quan phục nhà Thanh bất ngờ lộ diện

Công nhân phát hiện ba quan tài trong ngôi mộ cổ, thi hài mặc quan phục nhà Thanh còn nguyên vẹn khiến nhiều người kinh ngạc.

Một công trường xây dựng khu dân cư tại Trung Quốc bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi nhóm công nhân đào được ngôi mộ cổ có niên đại hàng trăm năm. Cụ thể, trong quá trình đào móng công trình, các công nhân phát hiện dấu tích bất thường dưới lòng đất. Khi tiếp tục kiểm tra, họ nhận thấy bên trong có ba chiếc quan tài được đặt ngay ngắn.

Ngôi mộ nằm ở độ sâu khoảng 2 m, chiếm diện tích gần 20 m². Khu vực này trước đây vốn là đất canh tác, sau đó được chuyển đổi để phục vụ xây dựng. Điều đáng chú ý là xung quanh không có bia mộ hay dấu hiệu rõ ràng cho thấy nơi đây từng là khu chôn cất.

Tại hiện trường, công nhân còn tìm thấy nhiều đồng tiền cổ bằng đồng. Những hiện vật này khiến giới quan sát đặt câu hỏi về niên đại và thân thế những người được an táng. Tuy nhiên, phát hiện gây bất ngờ nhất lại nằm bên trong chiếc quan tài ở vị trí trung tâm.

Công nhân phát hiện ba quan tài trong ngôi mộ cổ, thi hài mặc quan phục nhà Thanh còn nguyên vẹn khiến nhiều người kinh ngạc. Ảnh: @Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV).

Thi hài mặc quan phục nhà Thanh vẫn còn nguyên vẹn

Khi mở chiếc quan tài chính giữa, những người có mặt phát hiện một thi hài khô được bảo quản tương đối nguyên vẹn. Khác với hai quan tài bên cạnh chỉ còn những bộ xương rời rạc, thi thể trong quan tài trung tâm vẫn giữ được hình dáng và nhiều đặc điểm bên ngoài.

Theo mô tả, khuôn mặt người chết có màu đen sẫm, nhưng các đường nét như mắt, mũi và miệng vẫn có thể nhận biết. Đặc biệt, thi hài mặc bộ quan phục thời nhà Thanh với kiểu dáng được may khá tinh xảo. Trang phục cho thấy người quá cố có thể từng giữ một chức vụ trong bộ máy quan lại phong kiến.

Mái tóc được kết thành bím dài theo kiểu phổ biến dưới triều Thanh. Trên bím tóc còn có những món trang sức nhỏ. Phía dưới đầu người chết được đặt một lớp bông trắng, có thể nhằm tạo sự êm ái trong quá trình an táng. Những chi tiết này phản ánh phần nào phong tục mai táng và cách chuẩn bị tang lễ của gia đình người quá cố.

Những người tham gia kiểm tra hiện trường đã cẩn thận tháo chiếc mũ quan và đôi giày của thi hài để quan sát. Qua kiểu dáng trang phục, họ bước đầu nhận định người chết có thể từng giữ chức quan nhưng không thuộc tầng lớp quan lại cấp cao.

Dưới triều Thanh, trang phục quan lại được quy định tương đối chặt chẽ. Màu sắc, hoa văn, mũ đội và các phụ kiện có thể phản ánh phẩm cấp của người sử dụng. Tuy nhiên, chỉ dựa vào quần áo chưa đủ để xác định chính xác chức vụ hay danh tính người chết. Việc nghiên cứu cần kết hợp với tư liệu gia phả, văn bản lịch sử, đồ tùy táng và đặc điểm của ngôi mộ.

Bên cạnh đó, những đồng tiền cổ được phát hiện tại hiện trường cũng có thể cung cấp manh mối về thời điểm an táng.

Vì sao thi hài tồn tại hàng trăm năm không phân hủy hoàn toàn?

Một trong những câu hỏi lớn nhất là tại sao thi hài trong quan tài trung tâm vẫn giữ được hình dạng sau thời gian dài chôn dưới lòng đất. Theo phần giải thích của các chuyên gia, nguyên nhân chủ yếu liên quan đến hiện tượng mất nước tự nhiên.

Thông thường, sau khi chết, cơ thể bắt đầu phân hủy dưới tác động của vi sinh vật và các quá trình hóa học. Tuy nhiên, trong những điều kiện môi trường đặc biệt, nước trong mô cơ thể có thể mất đi nhanh chóng.

Khi độ ẩm giảm xuống mức rất thấp, hoạt động của nhiều vi sinh vật gây phân hủy bị hạn chế đáng kể. Quá trình này có thể tạo thành thi hài khô, còn gọi là xác ướp tự nhiên. Khả năng bảo quản còn phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông khí và đặc điểm môi trường bên trong quan tài.