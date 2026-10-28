Lộ diện Top 20 thí sinh vào chung kết Miss Asian 2026

Sau đêm bán kết với ba phần thi trình diễn áo dài, trang phục công sở và dạ hội, 20 thí sinh xuất sắc giành quyền tranh tài tại chung kết Miss Asian 2026.

Tối 27/10, đêm bán kết Miss Asian 2026 đã diễn ra tại Gia Lai với ba phần thi: Trình diễn áo dài, trang phục công sở và dạ hội. Qua từng phần trình diễn, các thí sinh có cơ hội thể hiện phong thái, kỹ năng catwalk và cá tính riêng, đồng thời cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc trước vòng tranh tài quyết định.

Các thí sinh trong phần thi áo dài. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Trong các thiết kế áo dài của Tony Phạm, dàn thí sinh xuất hiện duyên dáng, nền nã nhưng vẫn mang tinh thần hiện đại. Phần thi vừa thử thách kỹ năng catwalk, vừa lan tỏa niềm tự hào về trang phục dân tộc, biểu tượng của sự thanh lịch và chiều sâu văn hóa Việt.

Trang phục với sắc màu thanh nhã, phom dáng mềm mại tôn nét duyên Việt và phong thái hiện đại của các nữ doanh nhân Miss Asian 2026. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Ảnh: Team Bình Nguyễn

Ảnh: Team Bình Nguyễn

Ảnh: Team Bình Nguyễn

Ở phần thi trang phục công sở, các thí sinh trình diễn các thiết kế của Thân Hoàng Bích Thủy, kết hợp màn hô tên. Nếu áo dài mang nét truyền thống, trang phục công sở khắc họa người phụ nữ năng động, tự chủ, kiến tạo sự nghiệp và khẳng định vị thế trong đời sống kinh tế, xã hội.

Thí sinh Miss Asian 2026 trong phần thi trang phục công sở. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Ảnh: Team Bình Nguyễn

Các người đẹp trình diễn tự tin trên sân khấu. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Trong phần thi trang phục dạ hội, dàn thí sinh gây ấn tượng với trang phục của NTK Tony Phạm. Các thiết kế được đầu tư về phom dáng, chất liệu và hiệu ứng thị giác nổi bật dưới ánh đèn. Từng bước catwalk của các thí sinh cho thấy thần thái, khả năng kiểm soát hình thể và bản lĩnh trước đám đông. Vẻ quyến rũ, sang trọng cùng cá tính riêng hòa quyện, phản chiếu quá trình tập luyện nghiêm túc của dàn người đẹp trước vòng thi quyết định.

Phần thi trang phục dạ hội. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Người đẹp Miss Asian 2026 quyến rũ với trang phục của NTK Tony Phạm. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Kết thúc đêm bán kết, Top 20 mùa giải thứ năm chính thức lộ diện, nhận bằng chứng nhận từ Ban Tổ chức và giành quyền bước vào chung kết Miss Asian 2026, diễn ra ngày 31/10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai.

Top 20 thí sinh Miss Asian 2026 bước tiếp vào chung kết. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Miss Asian 2026 diễn ra từ ngày 26 đến 31/10 tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Với chủ đề “Doanh nhân Việt tỏa sáng – Từ đại ngàn vươn mình chạm biển xanh”, mùa giải thứ 5 tôn vinh vẻ đẹp Á Đông, trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng đóng góp của nữ doanh nhân Việt, đồng thời lan tỏa hình ảnh du lịch Gia Lai, cũng như hưởng ứng Ngày Văn hoá Việt Nam 24/11.

Ban Tổ chức cuộc thi gồm: Chủ tịch Miss Business World tại Mỹ, Đặng Gia Bena – Nhà sáng lập Miss Asian; Ông Nguyễn Văn Hương – Chủ tịch cuộc thi, Giám đốc Điều hành Tập đoàn Bena Group; Hoa hậu Đại sứ Toàn cầu Nguyễn Hạnh Nguyên – Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Tổ chức; Hoa hậu Truyền thông Quốc gia Lê Thị Mai Anh – Phó Chủ tịch kiêm Phó Trưởng Ban Tổ chức; Quách Thị Hải Yến – Á hậu 3 Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam, Ủy viên Ban Tổ chức.

Hoa hậu Đại sứ Toàn cầu Nguyễn Hạnh Nguyên, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Tổ chức, phát biểu khai mạc đêm Bán kết Miss Asian 2026. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Hội đồng giám khảo và ban chuyên môn có nhà thiết kế Tony Phạm, nhà thiết kế Thân Hoàng Bích Thủy cùng nhiều hoa hậu, á hậu.

Hoa hậu Đại sứ Toàn cầu Nguyễn Hạnh Nguyên - Trưởng Ban Tổ chức chia sẻ, cuộc thi không chỉ mở ra sân chơi để nữ doanh nhân thể hiện vẻ đẹp, tài năng và bản lĩnh, mà còn quảng bá văn hóa, du lịch, con người địa phương, hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026.