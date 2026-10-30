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Kalemegdan: Pháo đài lịch sử nơi những đế chế lớn tranh giành suốt 2.000 năm

Nằm trên ngọn đồi nhìn xuống nơi sông Sava gặp sông Danube, Kalemegdan lưu giữ dấu tích của những đế chế từng tranh giành vùng Balkan.

Thanh Bình (tổng hợp)

Kalemegdan là công viên lịch sử gắn liền với Pháo đài Belgrade, nằm tại thủ đô Belgrade của Serbia. Từ những bức tường thành cổ, du khách có thể phóng tầm mắt ra nơi hai dòng sông lớn gặp nhau, tạo nên cảnh quan vừa hùng vĩ vừa thơ mộng. Vị trí chiến lược này khiến khu vực trở thành điểm phòng thủ quan trọng suốt nhiều thế kỷ, đồng thời giúp Belgrade kiểm soát những tuyến giao thông đường thủy và đường bộ giữa Trung Âu với bán đảo Balkan.

Lịch sử Kalemegdan kéo dài hơn hai thiên niên kỷ. Người Celt từng sinh sống tại khu vực này trước khi người La Mã xây dựng công sự quân sự. Qua nhiều thời kỳ, pháo đài liên tục được mở rộng, phá hủy rồi tái thiết dưới sự kiểm soát của các thế lực khác nhau, từ Byzantine, Ottoman đến Áo và Serbia. Chính sự chồng lớp của những nền văn minh ấy khiến nơi đây giống một cuốn biên niên sử bằng đá, nơi mỗi bức tường và cổng thành đều gợi nhắc về những cuộc chiến, cuộc chinh phục và biến động chính trị của châu Âu.

Toàn cảnh Pháo đài Belgrade và khu vực hợp lưu của sông Sava với sông Danube. Ảnh: Wikimedia Commons

Tên gọi Kalemegdan bắt nguồn từ tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, kết hợp kale (pháo đài) và meydan (bãi đất hoặc chiến trường). Cái tên phản ánh quá khứ quân sự của nơi này dưới thời Ottoman. Từ điểm cao gần tượng đài Người Chiến thắng (Pobednik), các chỉ huy xưa có thể quan sát đường sông và vùng đất xung quanh, theo dõi những chuyển động có thể báo hiệu một cuộc tấn công. Ngày nay, vị trí ấy trở thành một trong những điểm ngắm cảnh nổi tiếng nhất Belgrade.

Dù gắn với chiến tranh, Kalemegdan hiện là không gian xanh rộng lớn, nơi người dân đi dạo, nghỉ ngơi và tham gia các hoạt động văn hóa. Bên trong khu phức hợp có Bảo tàng Quân sự, Giếng La Mã, tháp Nebojša cùng những công trình tôn giáo như nhà thờ Ružica. Các khẩu pháo cổ và tường thành vẫn nhắc nhớ về thời kỳ nơi đây là tuyến phòng thủ trọng yếu, trong khi những lối đi rợp bóng cây đem lại nhịp sống yên bình giữa lòng đô thị.

Tượng đài Người Chiến thắng (Pobednik), một biểu tượng của Belgrade, tại khu vực Kalemegdan. Ảnh: humbo.com

Điểm đặc biệt của Kalemegdan còn nằm ở cảnh quan địa lý. Sông Sava đổ vào Danube tại đây, tạo thành một nút giao thông đường thủy quan trọng của châu Âu. Danube nối Trung và Đông Âu với Biển Đen, còn Sava liên kết Belgrade với những vùng đất phía tây Balkan. Sự giao nhau của hai dòng sông góp phần lý giải vì sao thành phố liên tục trở thành mục tiêu tranh giành trong lịch sử, đồng thời phát triển thành cửa ngõ giao thương giữa các khu vực.

Ngày nay, Kalemegdan là nơi quá khứ và hiện tại cùng tồn tại. Từ những bức tường thành từng chứng kiến các cuộc vây hãm, du khách có thể nhìn sang khu đô thị New Belgrade hiện đại bên kia sông. Hai dòng nước vẫn chảy qua thành phố như hàng nghìn năm trước, nhưng vai trò của vùng đất đã thay đổi: từ tiền đồn quân sự thành điểm gặp gỡ của lịch sử, văn hóa và đời sống đô thị. Chính sự tương phản ấy khiến Kalemegdan trở thành một trong những địa điểm giàu sức gợi nhất của thủ đô Serbia.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.
#Kalemegdan #Pháo đài Belgrade #Belgrade #Di tích lịch sử #Du lịch Serbia

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