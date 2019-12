Thực chiến non nớt nhưng hạm đội Trung Quốc này lại có trang bị đáng gờm

Căn cứ Hải quân Thanh Đảo bắt đầu được xây dựng lại từ năm 1950 và bắt đầu từ năm 1960, Hạm đội Bắc Hải của Trung Quốc được thành lập. Vùng hoạt động của lực lượng này trải dài từ vùng biển Hoàng Hải cho tới khu vực Thanh Đảo, Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sina. Mặc dù chưa hề có kinh nghiệm thực chiến kể từ khi ra đời tới nay, Hạm đội Bắc Hải của Trung Quốc lại là hạm đội được trang bị lực lượng mạnh bậc nhất Hải quân nước này với năm tàu ngầm tấn công lớp Type 091 và cũng là hạm đội duy nhất có sở hữu tàu ngầm tấn công đạn đạo Type 092 (lớp Hạ). Nguồn ảnh: Sina. Nhiệm vụ của Hạm đội Bắc Hải Trung Quốc khá nặng nề. Đây là hạm đội chịu trách nhiệm bảo vệ Bắc Kinh - Thủ đô của Trung Quốc và cũng là hạm đội chịu trách nhiệm phòng thủ phần đất liền Trung Quốc trước sự tấn công từ Hàn Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản hoặc Nga. Nguồn ảnh: Sina. Ngoài ra, trong trường hợp xảy ra chiến tranh tổng lực ở khu vực Đông Bắc Á, Hạm đội Bắc Hải cũng là lực lượng chịu trách nhiệm tấn công qua đường biển và đổ bộ lên mọi quốc gia tiếp giáp với biển Hoàng Hải. Nguồn ảnh: Sina. So với một lực lượng dù không còn non trẻ nhưng lại không hề có kinh nghiệm thực chiến, trọng trách đặt lên vai Hạm đội Bắc Hải là quá lớn. Trong khi đó hai hạm đội khác của Trung Quốc đều đã từng có kinh nghiệm thực chiến lại không hề phải chịu trọng trách nặng nề tới như vậy. Nguồn ảnh: Sina. Kỳ hạm của Hạm đội Bắc Hải là khu trục hạm Cáp Nhĩ Tân (112) được đóng theo lớp Lữ Hổ (Luhu) do Hải quân Trung Quốc tự chế tạo. Nguồn ảnh: Sina. Ngoài ra hạm đội Bắc Hải còn có sáu khu trục hạm khác bao gồm các khu trục hạm được đóng theo lớp Type 052D, Type 051C và Type 051. Nguồn ảnh: Sina. Hạm đội này cũng có tới 11 khinh hạm trong đó bao gồm 7 khinh hạm thuộc lớp Type 054A, 3 khinh hạm lớp Type 053H3 và một khinh hạm được đóng theo lớp Type 053. Nguồn ảnh: Sina. Kèm theo đó là 7 hộ vệ hạm được đóng theo lớp Type 056 hiện đại bậc nhất Hải quân Trung Quốc ở thời điểm hiện tại. Nguồn ảnh: Sina. Đội tàu ngầm hạt nhân của Hạm đội Bắc Hải có ít nhất 5 chiếc trong khi đó các tàu ngầm sử dụng năng lượng điện-diesel của lực lượng này có tổng quân số tối đa có thể lên tới 20 chiếc lớp Type 035. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Tàu đổ bộ Type 071 đời mới của Trung Quốc có sức mạnh tới đâu.

