Tên lửa chống tăng Vihr-1 mới của Nga sẽ đủ sức diệt mọi loại tăng?

Công ty vũ khí chiến thuật Kalashnikov Concern của Nga, đã công bố một loại tên lửa chống tăng đời mới có tên Vihr-1 tại triển lãm quân sự Army 2021, tổ chức ở ngoại ô Thủ đô Moscow vào cuối tháng 8/2021. Tên lửa Vihr-1 được nâng cấp từ Vikhr-M, được phát triển dưới thời Liên Xô và đưa vào sử dụng năm 1990. Vihr-1 có thể phá hủy những xe tăng tiên tiến nhất trên chiến trường và sẽ trở thành một trong những vũ khí chính xác nhất, mà quân đội Nga đang phấn đấu để sở hữu.Tên lửa chống tăng Vihr-1 được thiết kế để vô hiệu hóa khả năng của tất cả các bộ giáp xe tăng mới nhất, do đó nó trở thành vũ khí hoàn hảo để phá hủy những cỗ máy bọc thép hạng nặng, trong bất kỳ cuộc chiến nào sắp tới của thế kỷ 21. Loại tên lửa chống tăng này thừa hưởng những công nghệ tốt nhất của các loại tên lửa chống tăng có điều khiển, mà Nga đã chế tạo trước đây. Tên lửa Vihr-1 có tầm bắn 10 km và được tạo ra để xuyên thủng cả bộ giáp của xe tăng Abrams. Các kỹ sư tại công ty Kalashnikov, chuyên chế tạo tên lửa chống tăng trang bị cho trực thăng vũ trang, đã so sánh Vihr-1 với loại tương tự có tên là tên lửa Ataka và cho rằng, Vihr-1 đã tăng mức độ công phá và tầm bắn so với các tên lửa chống tăng hiện có trong Quân đội Nga. Tên lửa Vihr-1 sử dụng đầu đạn nổ nối tiếp Tandem; đầu đạn đầu tiên có thể phá hủy lớp bảo vệ, còn đầu đạn chính sẽ xuyên qua lớp giáp chính, phá hủy bên trong. Với góc chạm của đầu đạn với mục tiêu ở góc 90 độ, tên lửa Vihr-1 có thể xuyên thủng 1.500 mm thép đồng (RHA); với sức công phá như vậy, tên lửa Vihr-1 thừa sức phá hủy được những bộ giáp tiên tiến nhất, mà con người chế tạo được cho xe tăng chủ lực. Vậy những tên lửa chống tăng Vihr-1 sẽ được sử dụng như thế nào; trước mắt nó sẽ được trang bị cho trực thăng vũ trang và máy bay không người lái (UAV) mới được chế tạo. Quân đội Nga đã thử nghiệm tên lửa Vihr-1 trên trực thăng chiến đấu Ka-52 và tạo ra những sửa đổi đặc biệt của tên lửa Vihr-1 cho dòng trực thăng Mi-28. Theo thông tin, khi phóng từ trực thăng, tầm bắn của Vihr-1 là 10 km. Tên lửa Vihr-1 cũng sẽ được sử dụng trên máy bay không người lái, nhưng hiện chưa rõ đó là loại UAV nào, vì nhà sản xuất Kalashnikov chưa công bố bất kỳ thông tin nào đến cuộc thử nghiệm. Chuyên gia phân tích quân sự của Nga Alexey Ramm cho biết: “Vấn đề không phải là tên lửa này tốt hơn hay kém hơn so với các loại tương tự nước ngoài của nó, mà nó cải thiện đáng kể các đặc tính của trực thăng chiến đấu của chúng tôi”. Các tên lửa chống tăng trước đây của chúng tôi trước đây, phần lớn là loại không có điều khiển và rất khó có thể bắn trúng mục tiêu từ trực thăng. Giờ đây, “kỵ binh bay” của chúng tôi đã có vũ khí chính xác để tiêu diệt xe tăng chiến đấu”, chuyên gia Ramm khẳng định. Khi cách mục tiêu khoảng 12 km, phi công vũ khí trên trực thăng chiến đấu sẽ bật các cảm biến quét địa hình. Sau khi phát hiện mục tiêu, phi công kích hoạt hệ thống theo dõi tự động; khi thời cơ cho phép, phi công phóng tên lửa và tên lửa sẽ được tự động điều khiển về phía mục tiêu. Quân đội Mỹ cũng có loại tên lửa chống tăng phóng từ máy bay đó là tên lửa Hellfire (Lửa địa ngục), được phát triển từ thập niên 1970, đưa vào sử dụng từ đầu thập niên 1980; đây cũng là loại tên lửa chống tăng đầu tiên được phóng từ trực thăng, nhưng được điều khiển bằng laser. Tầm bắn của tên lửa Hellfire là 8 km. Chuyên gia quân sự của Nga Alexei Leonkov thì cho biết, tên lửa chống tăng phóng từ trên không là mối đe dọa chính với các phương tiện bọc thép trong chiến trường hiện đại ngày nay; chiến trường Syria, Lybia và Nagorno-Karabakh vừa qua là minh chứng cụ thể. Như vậy giờ đây, trực thăng chiến đấu của Nga sẽ có thể bay treo lơ lửng trên không, “phục kích” sau những tán cây lớn, hoặc ngọn núi, đợi các đơn vị đối phương và bắn hạ chúng bằng tên lửa chính xác, sau đó rút lui an toàn. Nguồn ảnh: Topwar. Trực thăng Ka-52 của Nga có khả năng tiêu diệt mọi loại xe tăng của đối phương, với khả năng tấn công từ trên không cực khủng. Nguồn: KCNO.



