Bộ tư lệnh Cụm quân phía Nam của quân đội Nga, đã điều động thêm quân số và vũ khí tới mặt trận Chasov Yar, để tăng sức ép lên quân đội Ukraine và quyết tâm kiểm soát hoàn toàn thành phố này. Thông tin này được chuyên gia quân sự, Trung tá Andrey Marochko của lực lượng dân quân Lugansk thân Nga đưa tin. Dự kiến trong tương lai gần, các trận đánh tại Chasov Yar sẽ diễn ra ác liệt hơn, mặc dù phần lớn thành phố đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga (RFAF), bao gồm cả làng Stupochki, nằm ở phía nam Chasov Yar. Hiện các đơn vị Nga đã bắt đầu tiến xuống Konstantinovka, thành phố nằm kề với Chasov Yar, nhưng ở vị trí thấp hơn. Hiện quân đội Ukraine (AFU) tích cực sử dụng một số lượng lớn UAV FPV để ngăn bước tiến của quân Nga. Theo thông tin của kênh Rybar, một số đơn vị, vũ khí và trang bị bổ sung của RFAF đã đến Chasov Yar. Do đó, rất có thể trong một số ngày tới, khả năng tấn công của quân Nga ở đây sẽ được tăng cường. Thành phố Chasov Yar có giá trị chiến thuật, do vị trí nằm trên một địa hình cao, có thể khống chế một khu vực rộng lớn xung quanh, đặc biệt là với thành phố Kostiantynivka liên kề. Đó là lý do tại sao AFU vẫn quyết tâm giữ thành phố, mặc dù chịu tổn thất rất nặng nề. Nếu RFAF kiểm soát được Chasov Yar, về cơ bản họ sẽ bao phủ hỏa lực các tuyến đường đến Konstantinovka và Druzhkovka, cũng như đến hai thành phố song sinh là Slavyansko và Kramatorsk. Do vậy, RFAF quyết tâm chiếm Chasov Yar, để kiểm soát được quân Ukraine ở vùng đất thấp. Trong khi đó, ở thành phố liền kề Chasov Yar là Kostiantynivka, các mũi đột kích của RFAF đang tiến về thành phố này từ hướng nam và đông nam, gia tăng áp lực lên thành phố. Các đơn vị của AFU buộc phải rút lui về gần thành phố hơn, tạo cơ hội quân Nga sử dụng UAV trong phạm vi tấn công vào Konstantinovka. Lực lượng không quân chiến thuật của Nga hoạt động tích cực hơn, ngoài ra số lượng UAV FPV bằng cáp quang được sử dụng cũng tăng lên. Với những vũ khí này, quân Ukraine không có phương tiện nào để chống lại. Ngoài ra, UAV FPV của Nga còn kiểm soát một phần tuyến đường, vận chuyển hàng tiếp tế từ Kostiantynivka đến các đơn vị AFU ở tiền tuyến. Kênh Deep State của quân đội Ukraine viết, “Họ đã tăng cường sử dụng bom lượn có điều khiển FAB và UAV FPV điều khiển bằng cáp quang. Người Nga đang “tăng cường săn lùng” mọi thứ di chuyển trong thành phố, cũng như các tuyến đường hậu cần từ thành phố đến mặt trận; điều này đang gây ra thiệt hại khá đáng kể”. Tình hình lực lượng phòng thủ Ukraine ở Kostiantynivka rất đáng lo ngại, sau khi RFAF cắt đứt tuyến đường vận chuyển từ Kostiantynivka đến Mirnograd và Toretsk. Đồng thời việc chiếm giữ những điểm cao ở Chasov Yar và làng Stupochki (phía nam Chasov Yar) sẽ giúp quân Nga kiểm soát các tuyến đường tiếp tế của AFU từ thành phố Kostiantynivka tới Chasov Yar, Toretsk và Mirnograd bằng hỏa lực. Hiện lối ra đường cao tốc Pokrovsk-Konstantinovka ở khu vực Novoelenovka, có thể trở thành tuyến giao thông tiếp tục đến Konstantinovka từ phía tây; điều này sẽ tạo ra tình hình cực kỳ bất lợi cho cả Konstantinovka và Toretsk. Trước đó, Bộ Tổng tham mưu AFU cho biết, tình hình hướng Konstantinovka gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó, ở phía tây thành phố Kostiantynivka (đông bắc thành phố Pokrovsk), quân Nga tiến về phía bắc đường T0504 và bắt đầu chiến đấu giành Novaya Poltavka. Hiện RFAF đã chiếm được đoạn đường cao tốc T0504, nằm ở phía đông bắc nút giao thông Malinovskaya. Với việc chiếm được nút giao thông này, giúp quân Nga tiến tới phía bắc con đường nối Pokrovsk và Konstantinovka và tấn công các vị trí của AFU ở Novaya Poltavka. Tính đến sáng ngày 4/5, quân Ukraine đã mất quyền kiểm soát phần phía nam của ngôi làng và đang rút lui về phía tây bắc, qua hồ chứa nước Novopoltavskie. Hiện Bộ Tổng tham mưu AFU lo ngại rằng, từ Novaya Poltavka, quân Nga có thể di chuyển theo hướng đường cao tốc T0515, nối liền Pokrovsk và Kramatorsk. Việc kiểm soát trục đường này bằng hỏa lực, nơi nhánh T0514 (cũng tới Kramatorsk) đi qua khu vực Dobropillya, có khả năng gây gián đoạn hoạt động hậu cần của Ukraine theo hướng tác chiến này. Việc quân Nga phát triển tiến công đến Novaya Poltavka, cho thấy khu vực kiểm soát với đường cao tốc T0504 nói trên đã được mở rộng, điều này có nghĩa là AFU không còn tuyến đường ngắn nhất để chuyển quân giữa Pokrovsk và Konstantinovka. Còn cách thành phố Kostiantynivka hơn 100 km về phía đông nam, các đơn vị của Cụm Vostok RFAF đang tấn công mạnh vào vùng ngoại ô phía đông của làng Alekseyevka, nằm ở phía tây thành phố Kurakhove. Hiện quân Nga đã tiến vào làng, nhưng vẫn còn quá sớm để nói về việc chuyển sang dọn dẹp ngôi làng này. Cùng lúc đó, hoạt động tiến công của các đơn vị Cụm Vostok dọc theo bờ sông Volchya, giữa hai ngôi làng Alekseyevka và Bogatyr cũng được ghi nhận. Đặc biệt là những trận đánh ác liệt đang diễn ra ở Bogatyr, nơi đây đã được AFU xây dựng thành một khu vực phòng thủ kiên cố rộng lớn. Theo các nguồn tin trên mạng Telegram của cả hai phía, hiện giao tranh đang diễn ra ở phía đông làng Bogatyr. Cùng lúc đó, theo một số nguồn tin như Rybar, RVvoenkory, cho biết quân Nga đã chiếm được chỗ đứng bên trong ngôi làng. Hiện tại lực lượng không quân chiến thuật, pháo binh và UAV FPV của RFAF đang tích cực tấn công vào tại các vị trí của quân Ukraine ở làng Bogatyr. Những đòn đánh được tung ra liên tục không ngừng nghỉ và biến ngôi làng này thành “cối xay thịt” mới trên chiến trường Ukraine. (nguồn ảnh Military Review, Rvvoenkory, Deep State, TASS).

