Mỹ cuối cùng cũng trao mọi "tinh túy" của F-16 cho Ukraine

Đầu tháng 5, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã phê duyệt một gói thỏa thuận trị giá 310,5 triệu đô la với Ukraine, nhằm mục đích cung cấp dịch vụ đào tạo, huấn luyện, duy trì và cung cấp thiết bị quan trọng cho phi đội máy bay chiến đấu F-16 của Ukraine. Ảnh: @Observer Research Foundation. Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA) đã thông báo cho Quốc hội Mỹ về quyết định này, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc hỗ trợ năng lực phòng không của Ukraine. Ảnh: @Mining Technology. Theo yêu cầu của Chính phủ Ukraine, gói thỏa thuận này bao gồm các cải tiến máy bay F-16, huấn luyện và đào tạo nhân sự, cung cấp phụ tùng thay thế, hỗ trợ phần mềm để đảm bảo khả năng sẵn sàng hoạt động của phi đội tiêm kích F-16 của Ukraine. Ảnh: @Department of Defense. Được biết, F-16 Fighting Falcon là máy bay chiến đấu đa năng một động cơ do General Dynamics (nay là Lockheed Martin) phát triển, nó đã trở thành nền tảng của lực lượng không quân trên toàn thế giới, kể từ khi ra mắt vào cuối những năm 1970. Ảnh: @Piroschka van de Wouw. Được thiết kế cho cả nhiệm vụ không đối không và không đối đất, F-16 kết hợp sự nhanh nhẹn, hệ thống điện tử hàng không tiên tiến và bộ vũ khí đa năng, khiến nó trở thành một nền tảng quân sự đáng gờm. Ảnh: @Piroschka van de Wouw. Khung máy bay nhẹ, được trang bị động cơ phản lực cánh quạt Pratt & Whitney F100 hoặc General Electric F110, cho phép phương tiện quân sự này đạt tốc độ tối đa Mach 2 (tương đương 2.400 km/h) và bán kính chiến đấu vượt quá 547 km. Ảnh: @Defense News. Trong khi đó, hệ thống Radar AN/APG-66 hoặc Radar AN/APG-68 nâng cấp của máy bay F-16 hỗ trợ nhắm mục tiêu chính xác cao. F-16 cũng tương thích với nhiều loại đạn dược, vũ khí bao gồm tên lửa AIM-120 AMRAAM, bom đường kính nhỏ GBU-39, Đạn tấn công trực tiếp chung (JDAM), cho phép máy bay F-16 tấn công nhiều mục tiêu đa dạng khác nhau. Ảnh: @The New York Times. Máy bay F-16 của Ukraine (chủ yếu là các biến thể Block 15 và Block 20 Mid-Life Update (MLU) do các đồng minh Châu Âu cung cấp), có hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, và các thiết bị ngắm mục tiêu như Litening hoặc Sniper, cho phép tấn công chính xác và F-16 cũng tích hợp với vũ khí hiện đại theo tiêu chuẩn NATO. Ảnh: @RAND. Cho nên, gói thỏa thuận trị giá 310,5 triệu đô la này được xem như một gói hỗ trợ toàn diện, giúp duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả phi đội F-16 đang có của Ukraine. Ảnh: @The New York Times. Theo Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA), gói này bao gồm các sửa đổi và nâng cấp, bảo trì cho máy bay F-16. Trọng tâm của gói thỏa thuận này là cung cấp dịch vụ sửa chữa nhanh chóng, kịp thời, cung cấp phụ tùng thay thế phù hợp để quản lý đội bay, giúp giảm thiểu nguy cơ máy bay F-16 phải nằm đất. Ảnh: @RAND. Vấn đề đào tạo nhân sự bao gồm dành cho phi công, đội bảo trì và nhân viên hỗ trợ, tập trung vào chiến thuật hoạt động và các quy trình duy trì, bảo trì quân sự khác nhau. Ảnh: @The War Zone. Phần mềm cùng với tài liệu kỹ thuật được Mỹ cung cấp sẽ giúp nâng cao khả năng lập kế hoạch, và thực hiện nhiệm vụ, với các công cụ như Hệ thống lập kế hoạch nhiệm vụ chung (JMPS), cho phép phối hợp chính xác các hoạt động phức tạp dành cho Ukraine. Ảnh: @Al Jazeera. Đồng thời, Chính phủ Mỹ, cùng các nhà thầu chính, bao gồm Lockheed Martin Aeronautics, Pratt & Whitney, BAE Systems, AAR Corporation, Valiant Integrated Services, Top Aces Corporation, Snap-on Inc và Comsetra, LLC, sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thiết bị và dịch vụ, cung cấp chuyên môn của họ trong việc giúp duy trì chất lượng phi đội F-16 của Ukraine, cũng như đảm bảo hỗ trợ các công tác hậu cần và kỹ thuật khác. Ảnh: @CNN. Có thể thấy, động thái này là một phần trong nỗ lực hợp tác quốc tế rộng lớn, nhằm hiện đại hóa lực lượng không quân Ukraine trong bối cảnh có nhiều thách thức phức tạp, căng thẳng đang diễn ra trên chiến trường Ukraine. Ảnh: @RBC-Ukraine. Gói hợp tác thỏa thuận này cũng nhấn mạnh cam kết của Mỹ trong việc tăng cường an ninh cho một đối tác quan trọng ở châu Âu, khi Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA) tuyên bố rằng, điều này sẽ cải thiện khả năng của Ukraine trong việc chống lại các mối đe dọa hiện tại và tương lai, thông qua việc hỗ trợ tăng cường chương trình đào tạo, huấn luyện phi công mà phía Mỹ cung cấp. Ảnh: @The Australian. Việc bán gói thỏa thuận này diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với Ukraine, khi nước này tìm cách tăng cường khả năng phòng không trong bối cảnh các mối đe dọa khu vực đang gia tăng. Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA) tuyên bố rằng, Ukraine sẽ không gặp khó khăn gì, khi tiếp nhận các mặt hàng và dịch vụ này vào lực lượng vũ trang của mình. Ảnh: @Le Monde. Gói thỏa thuận này dự kiến sẽ tăng cường khả năng tự vệ của Ukraine, mà không làm thay đổi cán cân quân sự trong khu vực. Tuy nhiên, việc phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài như Mỹ về phụ tùng và chuyên môn đặt ra câu hỏi về tính tự chủ của Ukraine trong dài hạn. Ảnh: @China Daily.

