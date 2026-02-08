Hà Nội

Quân đội Nga đang vận dụng kinh nghiệm chiến đấu vào mặt trận Konstantinovka

Cuộc tấn công mùa đông của Nga đang tăng tốc, Konstantinovka lâm vào tình thế nguy kịch, và hệ thống phòng thủ của Ukraine đang chịu áp lực rất lớn.

Tiến Minh
Theo bản ngày 4/2 của ​​Viện Nghiên cứu chiến tranh Mỹ (ISW), cho biết Quân đội Nga (RFAF) đang áp dụng lại kinh nghiệm thu được ở mặt trận Konstantinovka. ISW trích dẫn thông tin của nhà quan sát quân sự Ukraine Konstantin Mashovets, cho biết RFAF đã chiếm được làng Minkivka (phía đông bắc Konstantinovka).
ISW cũng cho biết, trước đó RFAF có thể cũng đã chiếm được Orikhovo-Vasilivka (phía đông nam Minkivka). Vào ngày 4/2, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng, RFAF đã chiếm được ngôi làng Stepanivka (phía tây nam Konstantinovka).
Một blogger quân sự người Nga tuyên bố rằng, RFAF cũng đã đạt được tiến quân về phía đông Novodmitivka (phía bắc Konstantinovka) và phía bắc Sofyivka (phía tây nam Druzhkivka). Từ ngày 3 đến ngày 4/2, quân Nga đã phát động các cuộc tấn công ở Konstantinovka và vùng lân cận.
Ngày 4/2, Vadim Filashkin, người đứng đầu chính quyền quân sự tỉnh Donetsk, Ukraine, báo cáo rằng lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng bom chùm vào thành phố Druzhkivka. RFAF không chỉ tấn công Kostiantynivka, mà tấn công cả thành phố Druzhkivka lân cận.
Ngày 3/2, Trung tá Dmytro Zaporozhets, người phát ngôn của Quân đoàn 11, Quân đội Ukraine, báo cáo rằng quân Nga gần đây đã triển khai một lực lượng mới (có thể cấp tiểu đoàn hoặc nhỏ hơn), được trang bị xe bọc thép, tấn công nhằm vào hướng Kramatorsk.
Trung tá Dmytro Zaporozhets cũng cho biết thêm, quân Nga thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công ban ngày trên địa hình trống trải mà không có ngụy trang. Có thể do điều kiện thời tiết xấu đi, RFAF đang sử dụng xe bọc thép, để thăm dò khả năng phòng thủ của quân Ukraine.
Theo nguồn tin tình báo của Quân đội Ukraine (AFU), cho biết Tiểu đoàn xung kích Rusich số 13, thuộc Trung đoàn bộ binh cơ giới 1194 và các đơn vị chuyên sử dụng UAV, thuộc Sư đoàn bộ binh cơ giới 70 đang lần lượt tấn công các vị trí của quân Ukraine ở phía tây và phía bắc Konstantinovka.
Một đơn vị trinh sát thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 72 của Nga đang tấn công vào phía đông nam Konstantinovka. Lữ đoàn UAV tiên tiến Rubicon của Nga và đơn vị Smugoryanka, đang phối hợp với các cuộc tấn công của lực lượng không quân chiến thuật RFAF, bằng bom lượn FAB UMPK, vào Kindrativka (phía nam Druzhkivka).
Trong khi Lữ đoàn Pháo binh 238 của Nga tiếp tục tấn công quân Ukraine gần Raisk (phía tây nam Druzhkivka) bằng UAV FPV. Còn phân đội UAV FPV thuộc Tiểu đoàn Trinh sát Độc lập số 68 của Sư đoàn Bộ binh Cơ giới số 20 RFAF, đang tiến hành các cuộc tấn công gần Mikolaipypiya (phía nam Druzhkivka) và Novokhrikhorivka (phía tây nam Druzhkivka).
Kênh Rybar của Nga cho biết, các đơn vị thuộc Sư đoàn bộ binh cơ giới số 150 của Nga đang tiến về Pavlovka (phía tây nam Druzhkivka). Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ tin rằng, chỉ huy RFAF đang sử dụng những bài học kinh nghiệm từ các chiến dịch trước đây ở các mặt trận khác, để chuẩn bị cho việc tấn công tổng lực vào Konstantinovka trong tương lai.
Kinh nghiệm lớn nhất của RFAF, chính là "chiến dịch ngăn chặn trên không" được phát động theo hướng Konstantinovka. Chỉ huy AFU hoạt động trên hướng này cho biết, do thời tiết lạnh giá, nỗ lực chính của RFAF không tập trung vào các hoạt động chiến đấu, mà là tấn công vào hệ thống hậu cần của Ukraine.
Hiện tại, AFU đang gặp khó khăn trong việc tiếp tế, chi viện cho lực lượng phòng thủ ở Konstantinovka, và cũng gặp khó khăn trong việc rút lui. Có thể nhận thấy, những thông tin về Kostiantynivka của cả Nga, Ukraine và phương Tây, đều cho thấy tình hình ở Konstantinovka đang xấu đi nhanh chóng.
Kênh Military Summary cho biết, các nhóm tấn công của RFAF đã thâm nhập được vào phía tây Kostyantynivka, sử dụng tuyến phòng thủ Berestok-Ilyinovka làm bàn đạp. Điều này có nghĩa là RFAF về cơ bản đã thâm nhập được vào hậu phương của AFU, vốn vẫn đang kháng cự tại Kostyantynivka.
Cũng giống như vụ bao vây các đơn vị AFU gần Kupyansk đã được báo cáo trước đó, thời tiết đóng vai trò quyết định trong cuộc tấn công thành công của quân Nga. Sương mù dày đặc bao phủ Donbass trong hai ngày, khiến việc sử dụng UAV gần như không thể thực hiện được.
Các thông tin của Ukraine, cho thấy các quân Ukraine, hiện đang gặp phải những vấn đề nghiêm trọng không chỉ bên trong Kostiantynivka, mà còn dọc theo các tuyến đường tiếp tế dẫn vào thành phố, khi RFAF kiểm soát chặt chẽ bằng hỏa lực với các tuyến đường tiếp vận.
Điều đáng chú ý là các báo cáo về tình hình xấu đi của quân Ukraine phòng thủ ở Kostiantynivka, đã được đưa ra trong vài ngày qua. Theo thông tin hiện có, các đơn vị rải rác của AFU hiện đang giữ vùng ngoại ô thành phố ở phía tây, định kỳ tiến vào khu vực trung tâm. Mục đích của những động thái này là, ít nhất là trong thời gian ngắn, làm chậm bước tiến của quân Nga.
Tóm lại, trong khi lực lượng dự bị chính của AFU vẫn đang sa lầy vào các nỗ lực cứu viện tại Kupyansk, thì cuộc tấn công của Nga tại mặt trận Konstantinovka đã tăng tốc đáng kể. Trong khi đó, chính phủ Kiev đang tìm kiếm thêm viện trợ quân sự từ châu Âu, nhưng tình hình rất khó khăn.
