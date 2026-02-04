Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Quân đội Nga chiếm Minkivka, áp sát phòng tuyến Slovyansk-Kramatorsk

Quân sự

Quân đội Nga chiếm Minkivka, áp sát phòng tuyến Slovyansk-Kramatorsk

Quân Nga đã chiếm được Minkivka, áp sát phòng tuyến Slovyansk-Kramatorsk của Ukraine; nhưng việc chiếm được Kramatorsk không phải dễ dàng.

Tiến Minh
Quân đội Nga tiếp tục cuộc tấn công hướng tới cụm đô thị Slavyansk-Kramatorsk. Các hành động tấn công được tiến hành trong 24 giờ đầu tháng Hai, đã dẫn đến việc thiết lập mặt trận dọc theo tuyến Pryvillya-Holubivka (Golubovka)-Minkivka.
Quân đội Nga tiếp tục cuộc tấn công hướng tới cụm đô thị Slavyansk-Kramatorsk. Các hành động tấn công được tiến hành trong 24 giờ đầu tháng Hai, đã dẫn đến việc thiết lập mặt trận dọc theo tuyến Pryvillya-Holubivka (Golubovka)-Minkivka.
Kênh Rybar cho biết, “Pryvillya đã được quân đội Nga kiểm soát, quân Ukraine đã bị đánh bật khỏi Golubovka và Minkivka”. Tiếp nối thành công đó, quân đội Nga đã tiến đến kênh đào Seversky Donets-Donbass ở phía tây Minkivka nói trên.
Kênh Rybar cho biết, “Pryvillya đã được quân đội Nga kiểm soát, quân Ukraine đã bị đánh bật khỏi Golubovka và Minkivka”. Tiếp nối thành công đó, quân đội Nga đã tiến đến kênh đào Seversky Donets-Donbass ở phía tây Minkivka nói trên.
Quân Ukraine đang cố gắng sử dụng kênh đào Severski Donets - Donbass ở đoạn mặt trận này như một rào cản tự nhiên, biết rằng một khi vượt qua được, quân Nga có thể đột phá đến Kramatorsk chỉ trong vài ngày. Tuy nhiên, kênh đào Severski Donets - Donbass cũng không thể gây quá nhiều khó khăn cho RFAF.
Quân Ukraine đang cố gắng sử dụng kênh đào Severski Donets - Donbass ở đoạn mặt trận này như một rào cản tự nhiên, biết rằng một khi vượt qua được, quân Nga có thể đột phá đến Kramatorsk chỉ trong vài ngày. Tuy nhiên, kênh đào Severski Donets - Donbass cũng không thể gây quá nhiều khó khăn cho RFAF.
Lý do thứ nhất, quân Nga đã vượt sang bờ tây của kênh đào ở phía nam, gần Novomarkovoe. Thứ hai, bản thân kênh đào hiện khó có thể được coi là một rào cản nước hoàn chỉnh, ít nhất là do sương giá khắc nghiệt.
Lý do thứ nhất, quân Nga đã vượt sang bờ tây của kênh đào ở phía nam, gần Novomarkovoe. Thứ hai, bản thân kênh đào hiện khó có thể được coi là một rào cản nước hoàn chỉnh, ít nhất là do sương giá khắc nghiệt.
Hơn nữa, quân Ukraine buộc phải thiết lập phòng tuyến gần kênh đào dưới hỏa lực của RFAF. Khoảng cách từ bờ kênh Seversky Donets-Donbas gần Minkivka đến vùng ngoại ô phía đông của thành phố Kramatorsk là khoảng 11 km.
Hơn nữa, quân Ukraine buộc phải thiết lập phòng tuyến gần kênh đào dưới hỏa lực của RFAF. Khoảng cách từ bờ kênh Seversky Donets-Donbas gần Minkivka đến vùng ngoại ô phía đông của thành phố Kramatorsk là khoảng 11 km.
Về phía bắc Slovyansk-Kramatorsk, kể từ khi các tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 7 của Quân đoàn 3 thuộc Quân khu phía Nam RFAF, sau khi hoàn thành một cuộc tấn công bên sườn, đã bỏ lại Lyman phía sau, hướng tiến quân của Lyman đương nhiên bị sụp đổ;
Về phía bắc Slovyansk-Kramatorsk, kể từ khi các tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 7 của Quân đoàn 3 thuộc Quân khu phía Nam RFAF, sau khi hoàn thành một cuộc tấn công bên sườn, đã bỏ lại Lyman phía sau, hướng tiến quân của Lyman đương nhiên bị sụp đổ;
Hiện Bộ Tổng tham mưu AFU đã sáp nhập mặt trận Lyman vào Slavyansk. Điều này cho thấy AFU chuẩn bị cho việc Lyman thất thủ. Trong khi các mũi đột phá của Cụm quân phía Tây RFAF, cụ thể là Sư đoàn bộ binh cơ giới số 3 thuộc Quân đoàn 20, đã tiến vào Oleksandrivka, nằm phía tây bắc Novoselivka.
Hiện Bộ Tổng tham mưu AFU đã sáp nhập mặt trận Lyman vào Slavyansk. Điều này cho thấy AFU chuẩn bị cho việc Lyman thất thủ. Trong khi các mũi đột phá của Cụm quân phía Tây RFAF, cụ thể là Sư đoàn bộ binh cơ giới số 3 thuộc Quân đoàn 20, đã tiến vào Oleksandrivka, nằm phía tây bắc Novoselivka.
Điều này có nghĩa là quân Nga sắp vượt qua ranh giới giữa tỉnh Donetsk và Kharkov, một cột mốc quan trọng trong việc Nga kiểm soát hoàn toàn Donbass. Hơn nữa, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 123 của Quân đoàn 3, thuộc Cụm quân phía Nam RFAF, đã chiếm được Minkivka, tạo thành gọng kìm phía bắc khu đô thị Slovyansk-Kramatorsk.
Điều này có nghĩa là quân Nga sắp vượt qua ranh giới giữa tỉnh Donetsk và Kharkov, một cột mốc quan trọng trong việc Nga kiểm soát hoàn toàn Donbass. Hơn nữa, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 123 của Quân đoàn 3, thuộc Cụm quân phía Nam RFAF, đã chiếm được Minkivka, tạo thành gọng kìm phía bắc khu đô thị Slovyansk-Kramatorsk.
Sau khi Nga giành quyền kiểm soát thành phố Seversk, các đơn vị thuộc Cụm quân phía Nam RFAF, đã bị cầm chân trong trận đánh giành các điểm cao gần Riznykivka. Và theo truyền thông Ukraine, tại Sviato-Pokrovske, quân Nga đã phải rút lui, nhưng vẫn còn những ổ kháng cự đáng kể đối với AFU.
Sau khi Nga giành quyền kiểm soát thành phố Seversk, các đơn vị thuộc Cụm quân phía Nam RFAF, đã bị cầm chân trong trận đánh giành các điểm cao gần Riznykivka. Và theo truyền thông Ukraine, tại Sviato-Pokrovske, quân Nga đã phải rút lui, nhưng vẫn còn những ổ kháng cự đáng kể đối với AFU.
Trong khi đó, ở phía bên trái con đường T0513 từ Bakhmut đến Seversk, cuộc tấn công của RFAF về phía Nykyforivka đã tăng cường. Điều này dường như là một nỗ lực nhằm chọc thủng các tuyến phòng thủ kiên cố mà AFU đã xây dựng trước đó. Do thiếu quân số, hệ thống phòng thủ của AFU đang dần suy yếu.
Trong khi đó, ở phía bên trái con đường T0513 từ Bakhmut đến Seversk, cuộc tấn công của RFAF về phía Nykyforivka đã tăng cường. Điều này dường như là một nỗ lực nhằm chọc thủng các tuyến phòng thủ kiên cố mà AFU đã xây dựng trước đó. Do thiếu quân số, hệ thống phòng thủ của AFU đang dần suy yếu.
Kết quả là, trong vài tuần qua, vùng kiểm soát của quân Nga gần Pazeno đã mở rộng hơn nữa, và một đầu cầu đã được thiết lập gần đó từ Vasyukivka đến Khromivka. Như vậy, khu vực phòng thủ tập trung của AFU ở Bondarne đang bị bao vây.
Kết quả là, trong vài tuần qua, vùng kiểm soát của quân Nga gần Pazeno đã mở rộng hơn nữa, và một đầu cầu đã được thiết lập gần đó từ Vasyukivka đến Khromivka. Như vậy, khu vực phòng thủ tập trung của AFU ở Bondarne đang bị bao vây.
Xa hơn về phía nam, một thành công khác của RFAF, khi ngôi làng Orikhovo-Vasylivka, nơi AFU đã giữ vững phòng tuyến từ năm 2023 khi họ rút lui khỏi Bakhmut, đã thất thủ. Sau khi RFAF kiểm soát Minkivka, đã phát triển dọc theo quốc lộ M-03, chiếm được Privolye.
Xa hơn về phía nam, một thành công khác của RFAF, khi ngôi làng Orikhovo-Vasylivka, nơi AFU đã giữ vững phòng tuyến từ năm 2023 khi họ rút lui khỏi Bakhmut, đã thất thủ. Sau khi RFAF kiểm soát Minkivka, đã phát triển dọc theo quốc lộ M-03, chiếm được Privolye.
Có thể thấy tình hình quân Ukraine ở đây đang bị đe dọa nghiêm trọng, nhưng Bộ Tổng tham mưu AFU và chỉ huy AFU trong khu vực phản ứng chậm chạp, thậm chí không hề cố gắng ổn định mặt trận. Nếu RFAF thọc sâu đến được Malynivka, thì họ có thể sử dụng đầu cầu này để phóng UAV FPV khống chế hoàn toàn Kramatorsk và Slovyansk.
Có thể thấy tình hình quân Ukraine ở đây đang bị đe dọa nghiêm trọng, nhưng Bộ Tổng tham mưu AFU và chỉ huy AFU trong khu vực phản ứng chậm chạp, thậm chí không hề cố gắng ổn định mặt trận. Nếu RFAF thọc sâu đến được Malynivka, thì họ có thể sử dụng đầu cầu này để phóng UAV FPV khống chế hoàn toàn Kramatorsk và Slovyansk.
Tuy nhiên, số lượng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái FPV của RFAF vào khu vực Slovyansk, đã tăng lên đáng kể so với năm ngoái. Đây là một trong những dấu hiệu, cho thấy RFAF đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào cụm đô thị này.
Tuy nhiên, số lượng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái FPV của RFAF vào khu vực Slovyansk, đã tăng lên đáng kể so với năm ngoái. Đây là một trong những dấu hiệu, cho thấy RFAF đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào cụm đô thị này.
Tiến Minh
Topcor
Link bài gốc Copy link
https://topcor.ru/68336-idet-rastaskivanie-vrazheskoj-oborony-na-severe-i-juge-s-celju-proryva-pod-slavjanskom.html
#Quân đội Nga #Ukraine phản công #Nga tấn công Kramatorsk #vùng Donetsk

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT