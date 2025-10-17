Hà Nội

'Quái vật' voi 4 ngà, đầu như cái xẻng, từng lang thang khắp thế giới

Giải mã

Gomphotherium là một trong những loài voi cổ đại thống trị các đồng bằng, mang đặc điểm khác lạ với ngà kép và chiếc đầu dẹt như xẻng.

T.B (tổng hợp)
Sống cách đây khoảng 13 triệu năm. Thời kỳ tồn tại của Gomphotherium kéo dài từ thế Miocen đến thế Pliocen, trước khi tuyệt chủng. Ảnh: Pinterest.
Kích thước tương đương voi châu Á. Chiều cao khoảng 3 mét và nặng đến 5 tấn, Gomphotherium là loài to lớn nhưng không quá khổng lồ. Ảnh: fossilguy.com.
Có bốn chiếc ngà thay vì hai. Khác voi hiện đại, chúng có thêm hai ngà ở hàm dưới, khiến chúng có vẻ ngoài rất dị biệt. Ảnh: Pinterest.
Thức ăn chủ yếu là thực vật mềm. Hàm răng của chúng thích hợp để nghiền lá cây, rễ, và thảo mộc thủy sinh. Ảnh: Pinterest.
Ngà dưới có thể dùng như cái xẻng. Chúng được cho là dùng ngà dưới để xúc bùn hoặc tìm thức ăn trong đầm lầy. Ảnh: Pinterest.
Phân bố rộng khắp thế giới. Hóa thạch của chúng được tìm thấy ở cả châu Phi, châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ. Ảnh: Pinterest.
Được xem là tổ tiên của voi hiện đại. Gomphotherium có thể là mắt xích tiến hóa giữa các loài voi cổ và voi hiện đại. Ảnh: Pinterest.
Tuyệt chủng do biến đổi khí hậu. Sự thay đổi môi trường vào cuối Pliocen khiến nguồn thức ăn suy giảm nghiêm trọng, dẫn đến sự suy vong của loài voi này. Ảnh: everythingdinosaur.com
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
#Loài voi cổ đại #Gomphotherium đặc biệt #Ngà voi nhiều hơn #Tiến hóa loài voi #Phân bố toàn cầu của Gomphotherium #Tác động biến đổi khí hậu

