Quái thú dài hơn 3m "đi lạc" vào cửa hàng tạp hóa gây kinh hãi

Giải mã

Người dân giật mình, sợ hãi, thậm chí bỏ chạy khi nhìn thấy một con cá sấu dài hơn 3m trườn vào một cửa hàng tạp hóa ở làng Wayo, Indonesia.

Tâm Anh (theo People)
Một con cá sấu dài hơn 3m đã "đi lạc" vào một cửa hàng tạp hóa ở làng Wayo, Indonesia tối 17/8. Khi phát hiện "quái vật" hung dữ này, nhiều khách hàng hoảng sợ, vội vã bỏ chạy.
Các nhân viên cửa hàng tạp hóa nhanh chóng gọi điện báo cho lính cứu hỏa đến giúp đỡ, xử lý "vị khách không mời".
Theo cảnh quay được ghi hình lại, con cá sấu đã bị trượt chân khi cố gắng kéo cơ thể to lớn, ướt đẫm của mình trên sàn gạch.
Sau khi nhận được tin báo của người dân và nhanh chóng tới cửa hàng tạp hóa, đội cứu hỏa đã mất khoảng 1 tiếng đồng hồ để cố gắng dụ con cá sấu ra khỏi cửa hàng rồi trói nó lại trước khi đưa trở lại đầm lầy gần đó.
Trợ lý Ủy viên cấp cao Adnan Wahyu, Cảnh sát trưởng Đảo Taliabu, cho biết: "Con cá sấu đến từ đầm lầy bên cạnh Vòng xoay Wayo, cách cửa hàng khoảng 20m".
Quan chức địa phương cho biết không có ai bị cá sấu tấn công nhưng họ cảnh báo người dân phải hết sức cẩn thận.
Trợ lý Ủy viên cấp cao Adnan khuyến cáo người dân: "Gần đây mưa rất nhiều nên cá sấu có thể nổi lên từ mặt nước. Bất kỳ ai nhìn thấy chúng nên gọi cảnh sát". Ảnh: Newsflare.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
#cá sấu dài hơn 3m #cá sấu vào cửa hàng tạp hóa #cá sấu

