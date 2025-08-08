Choáng váng thấy cá sấu Mỹ thân mật cùng người trong bể bơi

Hà Nội

Giải mã

Không dây xích, không chuồng trại, chỉ bể bơi gia đình và một con cá sấu Mỹ hung tợn. Ông chủ thản nhiên bơi cùng như chuyện “quá bình thường”.

Theo Hải Yến/giaoducthoidai
Cựu nghệ sĩ xiếc Krystian Kaulis cùng Meyer, một con cá sấu Mỹ, tại hồ bơi ngoài trời ở Elmenhorst, Đức.
Meyer là một con cá sấu Mississippi không làm ai cảm thấy phiền lòng.
Nếu thời tiết thuận lợi, Krystian Kaulis thích bơi cùng Mrs. Meyer
Meyer đã là thú cưng của họ hơn 40 năm, từng biểu diễn trong các đoàn xiếc khắp thế giới cho tới năm 2016.
Ở tuổi 45, con cá sấu cái này gần như đang ở thời kỳ sung sức nhất. Người ta ước tính loài bò sát này có thể sống tới khoảng 100 năm nếu được chăm sóc tốt trong môi trường nuôi nhốt.
Meyer hầu như rất lười biếng. Khó mà tưởng tượng rằng nó có thể di chuyển nhanh như chớp và đặc biệt là táp mạnh với 82 chiếc răng. Nguy hiểm với hầu hết mọi người, nhưng với gia đình Kaulis thì nó như một bạn ôm thân thiện.
Meyer được ông Klaus Kaulis mua về khi mới 2 tuổi.
Nó sống trong một container cách nhiệt đã được cải tạo, có sàn sưởi và đèn nhiệt.
Meyer hài lòng với khẩu phần gồm 2-3 cái chân gà, tim bò, cá hồi hay thậm chí là một con chuột mỗi bữa. Việc ăn uống chỉ diễn ra khoảng một lần mỗi tuần. Vào mùa đông, nó rất ít khi ăn.
Con trai nghệ sĩ cho biết ngày nhỏ, khi trẻ khác chơi với gấu bông... thì cậu luôn ở bên cá sấu Meyer. "Meyer là bạn ôm khổng lồ, bạn tâm sự, bạn cùng làm bài tập của tôi. Tôi nằm cạnh nó và làm bài tập.” Dĩ nhiên, bố mẹ luôn theo sát.
#cá sấu #động vật hoang dã #sự kiện hiếm gặp #cá sấu 45 tuổi

