Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

PVcomBank ủng hộ 10 tỷ đồng hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026

Trong khuôn khổ Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức sáng 29/4/2026, PVcomBank đã trao tặng 10 tỷ đồng.

PV

Đây là một trong những hoạt động trọng điểm khẳng định cam kết của ngân hàng trong việc đồng hành cùng các chương trình an sinh xã hội cấp quốc gia, chung tay vì sự phát triển của cộng đồng.

anh-minh-hoa.jpg

Đại diện PVcomBank, Ông Đỗ Đức Viên (thứ tư từ phải sang) trao biểu trưng ủng hộ 10 tỷ đồng tới Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, chương trình do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức, gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Hội, Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế (8/5). Sự kiện được tổ chức tại Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), kết nối trực tiếp tới 4 điểm cầu tại Tuyên Quang, Nghệ An, An Giang và xã Vân Đình (Hà Nội), đồng thời tiếp sóng tới 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, ngành Ngân hàng tiếp tục thể hiện vai trò tích cực trong các hoạt động an sinh xã hội, với sự tham gia của đại diện 22 ngân hàng thương mại, tổng số tiền cam kết ủng hộ đạt 310 tỷ đồng.

Tại chương trình, ông Đỗ Đức Viên – Chủ tịch Công đoàn, đại diện PVcomBank đã trao biển tượng trưng số tiền 10 tỷ đồng tới Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Nguồn lực này sẽ được sử dụng để triển khai các hoạt động thiết thực như hỗ trợ sinh kế bền vững, xây dựng nhà Chữ thập đỏ, trao học bổng, vận động hiến máu tình nguyện, đăng ký hiến mô, tạng và hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu cộng đồng.

Với sứ mệnh chung tay cùng sự phát triển của cộng đồng, trong nhiều năm qua, PVcomBank luôn chú trọng dành nguồn lực để triển khai các chương trình an sinh xã hội trên khắp cả nước, tập trung vào các lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục, xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ người nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, cũng như kịp thời chung tay khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Việc đồng hành cùng Lễ phát động “Tháng Nhân đạo” cấp quốc gia năm 2026 tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ của PVcomBank trong việc lan tỏa những giá trị nhân văn, kết nối yêu thương và sẻ chia trách nhiệm với cộng đồng. Trong thời gian tới, PVcomBank sẽ tiếp tục phối hợp tích cực với các tổ chức, cơ quan, địa phương để triển khai hiệu quả các hoạt động vì cộng đồng, góp phần lan tỏa sâu rộng tinh thần “tương thân tương ái”, chung tay xây dựng một Việt Nam ngày càng tốt đẹp hơn.

#Ủng hộ Tháng Nhân đạo 2026 #Cam kết xã hội của PVcomBank #Hoạt động từ thiện ngân hàng #Hỗ trợ cộng đồng và an sinh xã hội #Chương trình nhân đạo quốc gia #Phát huy truyền thống nhân ái

Bài liên quan

Doanh nghiệp

PVcomBank lần thứ 8 liên tiếp được vinh danh trong Bảng xếp hạng FAST500

Năm 2026, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) tiếp tục khẳng định vị thế khi lần thứ 8 liên tiếp được vinh danh trong Bảng xếp hạng FAST500.

Đồng thời, PVcomBank cũng đã 5 lần góp mặt trong Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc Việt Nam (Top 50 Vietnam Best Growth). Đây là minh chứng rõ nét cho năng lực tăng trưởng bền vững, hiệu quả và định hướng phát triển nhất quán của Ngân hàng qua các năm.

anh-minh-hoa-1.jpg
Lần thứ 8 liên tiếp PVcomBank được vinh danh trong Bảng xếp hạng FAST500
Xem chi tiết

Doanh nghiệp

PVcomBank hợp tác với Cục Thuế hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế

Nhằm thúc đẩy nộp thuế điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt theo Nghị định 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã phối hợp với Cục Thuế (Bộ Tài chính), Thuế thành phố Hà Nội và cơ quan thuế tại 22 địa phương tổ chức lễ ký kết hợp tác vào ngày 27/3/2026, triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh thích ứng với cơ chế thuế mới.

PVcomBank hợp tác với Cục Thuế hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

PVcomBank ký kết hợp tác với Trường TH, THCS & THPT Hà Long: Chung tay phát triển hệ sinh thái giáo dục - tài chính

Ngày 17/3, tại Trường TH, THCS & THPT Hà Long (tỉnh Tây Ninh), Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với nhà trường.

Tham dự buổi lễ, về phía PVcomBank có ông Nguyễn Thành Công - Giám đốc Vùng 4&5, ông Đặng Văn Thượng - Giám đốc PVcomBank chi nhánh Long An cùng các cán bộ quản lý. Về phía trường TH, THCS & THPT Hà Long có Thầy Nguyễn Ngọc Sơn An - Chủ tịch Hội đồng trường, Thầy Trần Quang Hiệp - Hiệu trưởng nhà trường cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên.

Được thành lập từ năm 2006, Trường TH, THCS & THPT Hà Long là một trong những cơ sở giáo dục có uy tín tại địa phương, với định hướng xây dựng môi trường học tập “Kỷ cương - Chất lượng - Thân thiện”. Sau gần 20 năm hình thành và phát triển, nhà trường hiện có quy mô khoảng 1.500 học sinh cùng đội ngũ hơn 100 cán bộ, giáo viên, nhân viên giàu kinh nghiệm, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

LPBank ký kết hợp tác với Thuế TP.HCM, thúc đẩy chuyển đổi số hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh

LPBank ký kết hợp tác với Thuế TP.HCM, thúc đẩy chuyển đổi số hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh

Trong nỗ lực đồng hành cùng hộ kinh doanh (HKD) và cá nhân kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai, LPBank đã phối hợp với cơ quan thuế và các địa phương trên cả nước tổ chức chuỗi hội nghị “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế, dòng tiền cho hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”, từng bước đưa giải pháp vào thực tiễn kinh doanh.

Royal Boulevard: Quỹ căn thương mại khan hiếm khiến giới đầu tư ráo riết săn lùng

Royal Boulevard: Quỹ căn thương mại khan hiếm khiến giới đầu tư ráo riết săn lùng

Nhu cầu mặt bằng kinh doanh tại Hải Phòng đang tăng lên theo nhịp phát triển mạnh mẽ của kinh tế thành phố cảng. Giữa làn sóng đó, Royal Boulevard gây chú ý khi khi là quỹ căn mặt tiền hiếm hoi tại Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng), hội tụ vị trí trung tâm, khả năng khai thác dòng tiền dồi dào và tiềm năng gia tăng giá trị dài hạn.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Sân bay và cuộc đua kiến tạo dòng khách giữa các điểm đến

Sân bay và cuộc đua kiến tạo dòng khách giữa các điểm đến

Không chỉ là nơi “đi và đến”, sân bay ngày nay còn là “cửa ngõ trải nghiệm”, điểm khởi đầu của một chuỗi giá trị du lịch - dịch vụ - đô thị. Tại Việt Nam, cách tiếp cận này đang được hiện thực hóa rõ nét, đặc biệt tại các tỉnh thành Sun Group đầu tư sân bay.

LPBank ký kết hợp tác với Thuế TP.HCM, thúc đẩy chuyển đổi số hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh

LPBank ký kết hợp tác với Thuế TP.HCM, thúc đẩy chuyển đổi số hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh

Trong nỗ lực đồng hành cùng hộ kinh doanh (HKD) và cá nhân kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai, LPBank đã phối hợp với cơ quan thuế và các địa phương trên cả nước tổ chức chuỗi hội nghị “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế, dòng tiền cho hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”, từng bước đưa giải pháp vào thực tiễn kinh doanh.

Royal Boulevard: Quỹ căn thương mại khan hiếm khiến giới đầu tư ráo riết săn lùng

Royal Boulevard: Quỹ căn thương mại khan hiếm khiến giới đầu tư ráo riết săn lùng

Nhu cầu mặt bằng kinh doanh tại Hải Phòng đang tăng lên theo nhịp phát triển mạnh mẽ của kinh tế thành phố cảng. Giữa làn sóng đó, Royal Boulevard gây chú ý khi khi là quỹ căn mặt tiền hiếm hoi tại Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng), hội tụ vị trí trung tâm, khả năng khai thác dòng tiền dồi dào và tiềm năng gia tăng giá trị dài hạn.