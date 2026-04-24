Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

PVcomBank lần thứ 8 liên tiếp được vinh danh trong Bảng xếp hạng FAST500

Năm 2026, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) tiếp tục khẳng định vị thế khi lần thứ 8 liên tiếp được vinh danh trong Bảng xếp hạng FAST500.

PV

Đồng thời, PVcomBank cũng đã 5 lần góp mặt trong Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc Việt Nam (Top 50 Vietnam Best Growth). Đây là minh chứng rõ nét cho năng lực tăng trưởng bền vững, hiệu quả và định hướng phát triển nhất quán của Ngân hàng qua các năm.

anh-minh-hoa-1.jpg
Lần thứ 8 liên tiếp PVcomBank được vinh danh trong Bảng xếp hạng FAST500

FAST500 là bảng xếp hạng uy tín do Vietnam Report công bố thường niên từ năm 2011, dựa trên hệ thống tiêu chí đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế. Trong những năm gần đây, bảng xếp hạng không chỉ đo lường tốc độ tăng trưởng doanh thu mà còn chú trọng đến các yếu tố như hiệu quả vận hành, năng lực quản trị và khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước biến động thị trường.

Việc tiếp tục được vinh danh trong cả FAST500 và Top 50 Vietnam Best Growth năm 2026 cho thấy PVcomBank không chỉ duy trì tốc độ tăng trưởng mà còn đảm bảo chất lượng và tính bền vững trong hoạt động.

Kết quả này được củng cố bởi những chuyển biến tích cực trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Năm 2025, PVcomBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.690 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.375 tỷ đồng, gấp hơn 11 lần cùng kỳ. Động lực tăng trưởng đến từ việc Ngân hàng chủ động triển khai rà soát, tái cấu trúc toàn diện danh mục tín dụng, đẩy mạnh thu hồi nợ và tối ưu hóa hiệu quả các tài sản sinh lời, qua đó cải thiện rõ rệt chất lượng hoạt động.

anh-minh-hoa-2.jpg
Ông Nguyễn Thành Công – Giám đốc vùng 4, 5, Khối KHCN PVcomBank đại diện Ngân hàng nhận giải thưởng Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam

Bên cạnh đó, quy mô tín dụng tiếp tục được mở rộng theo hướng kiểm soát rủi ro chặt chẽ. Tính đến cuối năm 2025, dư nợ cho vay khách hàng của PVcomBank đạt hơn 151 nghìn tỷ đồng, tăng 31,7% so với đầu năm; huy động từ khách hàng đạt trên 201 nghìn tỷ đồng, tăng 18,5%, trong đó tiền gửi từ khách hàng cá nhân tăng trưởng hơn 25%, góp phần củng cố nền tảng vốn ổn định và bền vững cho Ngân hàng.

Song song với FAST500, Top 50 Vietnam Best Growth tôn vinh những doanh nghiệp tiêu biểu duy trì được tăng trưởng ổn định, hiệu quả và bền vững trong dài hạn, những yếu tố ngày càng trở thành tiêu chí cốt lõi trong giai đoạn phát triển mới của nền kinh tế.

Chia sẻ về kết quả này, đại diện lãnh đạo PVcomBank cho biết: “Trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động và sự cạnh tranh ngày càng khắt khe, PVcomBank xác định ưu tiên hàng đầu là củng cố nền tảng quản trị, kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động. Việc tiếp tục được ghi nhận trong Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam và được tôn vinh trong Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc Việt Nam là sự khẳng định cho định hướng phát triển bền vững mà Ngân hàng đang kiên định theo đuổi”.

anh-minh-hoa-3.jpg
Ông Ngô Hồng Dương – Giám đốc vùng 7, Khối KHCN đại diện Ngân hàng nhận giải thưởng Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc Việt Nam

Trong bối cảnh kinh tế giai đoạn 2025–2026 ghi nhận nhiều biến động từ môi trường toàn cầu, cùng với sự phân hóa ngày càng rõ nét giữa các doanh nghiệp, bài toán tăng trưởng không còn đơn thuần là mở rộng quy mô mà chuyển dịch sang nâng cao chất lượng và hiệu quả. Việc duy trì hiện diện trong cả FAST500 và Top 50 Vietnam Best Growth cho thấy PVcomBank đang từng bước thích ứng với bối cảnh mới, kiên định với chiến lược tăng trưởng an toàn, hiệu quả và bền vững.

Bài liên quan

Doanh nghiệp

Hộ kinh doanh chuyển mình cùng giải pháp từ ngân hàng

Trước yêu cầu minh bạch tài chính và thay đổi chính sách thuế, nhiều hộ kinh doanh đang buộc phải chuyển đổi cách vận hành. Sự đồng hành từ các ngân hàng như VPBank đang giúp quá trình này trở nên đơn giản, rõ ràng, khả thi và tối ưu hiệu quả kinh doanh hơn.

Từ quán nhỏ mặt ngõ, đến cửa hàng phố lớn và bài toán quản lý dòng tiền

Ba năm trước, Doru (Hoàng Cầu, Hà Nội) chỉ là một quán mì bò nhỏ nằm trong ngõ, vận hành theo cách quen thuộc của nhiều hộ kinh doanh: ghi chép sổ tay, quản lý doanh thu thủ công và sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền từ khách. Mô hình này đủ linh hoạt khi quy mô còn nhỏ, nhưng bắt đầu bộc lộ hạn chế khi lượng khách tăng lên.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Agribank quyết liệt giảm lãi suất, phát huy vai trò ngân hàng chủ lực

Thực hiện chỉ đạo của NHNN về ổn định mặt bằng lãi suất, Agribank chủ động hạ lãi suất tiền gửi, đồng thời, là ngân hàng tiên phong tuyên bố giảm 0,5% lãi suất cho vay

anh-2-1.jpg
Ngày 9/4/2026, ngay sau khi NHNN tổ chức cuộc họp về triển khai công tác ngân hàng với đại diện các NHTM về điều hành chính sách tiền tệ, Agribank đã có văn bản triển khai điều chỉnh giảm mạnh lãi suất huy động 0,5%/năm kỳ hạn từ 24 tháng trở lên đối với khách hàng cá nhân, hiệu lực từ 13/4/2026.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

HDBank đẩy mạnh tài trợ theo chuỗi: Tín chấp lên đến 5 tỷ và tỷ lệ tài trợ đến 100%, khơi thông dòng vốn hệ sinh thái và chuỗi giá trị

Bám sát đặc thù luân chuyển hàng hóa và dòng tiền nhanh của ngành hàng Tiêu dùng nhanh (FMCG) và kênh phân phối, HDBank chính thức đẩy mạnh mô hình “Tài trợ theo chuỗi”. Thay vì cấp tín dụng đơn lẻ, dòng vốn được thiết kế liền mạch theo hành trình của hàng hóa, với các chính sách đột phá: tài trợ tới 100% giá trị tài sản bảo đảm và hạn mức tín chấp đến 5 tỷ đồng.