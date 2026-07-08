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Chính trị

PTT TT Phạm Gia Túc dự công bố quyết định thành lập cơ quan Đảng ủy Chính phủ

PTT TT Phạm Gia Túc đã dự Hội nghị công bố các quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ.

Theo Phương Nguyên / Báo Chính Phủ
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chúc mừng việc thành lập cơ quan Đảng ủy Chính phủ và kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cơ quan - Ảnh: VGP/Phương Nguyên.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chúc mừng việc thành lập cơ quan Đảng ủy Chính phủ và kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cơ quan - Ảnh: VGP/Phương Nguyên.

Theo đó, Đảng ủy Chính phủ đã quyết định thành lập cơ quan Đảng ủy Chính phủ và đổi tên Đảng bộ các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Chính phủ thành Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Chính phủ; phân công đồng chí Nguyễn Thị Tuyến làm Thủ trưởng cơ quan Đảng ủy Chính phủ; phân công đồng chí Lại Xuân Lâm làm Phó Thủ trưởng cơ quan Đảng ủy Chính phủ.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chúc mừng việc thành lập cơ quan Đảng ủy Chính phủ và kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cơ quan.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, việc thành lập cơ quan Đảng ủy Chính phủ là dấu mốc quan trọng, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Chính phủ, nâng cao hiệu quả tổ chức, hoạt động - Ảnh: VGP/Phương Nguyên
Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, việc thành lập cơ quan Đảng ủy Chính phủ là dấu mốc quan trọng, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Chính phủ, nâng cao hiệu quả tổ chức, hoạt động - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, việc thành lập cơ quan Đảng ủy Chính phủ là dấu mốc quan trọng, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Chính phủ, nâng cao hiệu quả tổ chức, hoạt động, thực hiện tốt các nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2026 và các năm tiếp theo.

Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, thời gian qua Đảng ủy Chính phủ đã tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Những kết quả trong 6 tháng đầu năm đã được ghi nhận, đánh giá cao. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực biểu dương những nỗ lực, đóng góp của tập thể cơ quan Đảng ủy Chính phủ trong việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trao quyết định nhân sự Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan Đảng ủy Chính phủ - Ảnh: VGP/Phương Nguyên
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trao quyết định nhân sự Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan Đảng ủy Chính phủ - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Lại Xuân Lâm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng bộ, cơ quan Đảng ủy Chính phủ; cùng tập thể cán bộ, đảng viên chung sức, đồng lòng hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến khẳng định việc thành lập cơ quan Đảng ủy Chính phủ, kiện toàn nhân sự là dấu mốc quan trọng, tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của cơ quan Đảng ủy Chính phủ cũng như các cơ quan tham mưu, giúp việc.

Phó Thủ tướng Thường trực trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ảnh: VGP/Phương Nguyên
Phó Thủ tướng Thường trực trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Tuyến được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp, cống hiến của cá nhân đồng chí trong quá trình công tác; đồng thời nhấn mạnh đây cũng là niềm tự hào, vinh dự của Đảng bộ Chính phủ.

Cá nhân đồng chí Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ xúc động, vinh dự khi được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và coi đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những nỗ lực, cống hiến của bản thân cùng các tập thể nơi từng công tác.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và các đại biểu - Ảnh: VGP/Phương Nguyên
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và các đại biểu - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cho biết sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, các kết luận của Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; cùng tập thể cơ quan Đảng ủy Chính phủ triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các mục tiêu về tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi số và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong Đảng bộ Chính phủ và các đảng bộ trực thuộc.

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# Phạm Gia Túc

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