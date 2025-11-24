Hà Nội

Nếu Google biến mất một tuần, Internet hỗn loạn?

Số hóa

Nếu Google biến mất một tuần, Internet hỗn loạn?

Google là hạ tầng số toàn cầu, nếu biến mất một tuần Internet sẽ rối loạn và nhiều ngành tê liệt.

Thiên Trang (TH)
Google đã trở thành xương sống của đời sống số, từ tìm kiếm đến email và quảng cáo trực tuyến.
Nếu Google biến mất một tuần, Internet sẽ bị đảo lộn, hành vi người dùng thay đổi mạnh mẽ.
Google Search ngừng hoạt động khiến hàng tỷ truy vấn biến mất, buộc người dùng chuyển sang Bing hay DuckDuckGo.
Google Ads và Analytics tê liệt sẽ làm doanh thu của nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ lao dốc.
Các dịch vụ nền tảng như Google Fonts, APIs hay Firebase ngắt kết nối khiến nhiều website lỗi hoặc sập.
Gmail ngừng hoạt động sẽ khiến hàng trăm triệu người mất quyền truy cập email và lịch làm việc.
Google Maps biến mất làm gián đoạn thói quen di chuyển, gây bất tiện lớn trong đời sống hàng ngày.
Sự cố này phơi bày sự phụ thuộc quá mức vào Google và là lời cảnh tỉnh để đa dạng hóa hạ tầng số.
#Google #Internet #dịch vụ số #Google Search #Google Ads #Google Maps

