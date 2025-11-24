Hà Nội

Phương Trinh Jolie “đốt mắt” với làn da nâu và body mẹ 3 con siêu thực

Giải trí

Phương Trinh Jolie “đốt mắt” với làn da nâu và body mẹ 3 con siêu thực

Phương Trinh Jolie một lần nữa khiến mạng xã hội “bùng nổ” khi xuất hiện với diện mạo táo bạo với làn da nâu bóng khỏe đầy cuốn hút.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Trong loạt hình mới, Phương Trinh Jolie chọn thiết kế váy cúp ngực khoét sâu, tôn trọn bờ vai trần gợi cảm cùng đôi gò bồng đào nóng bỏng.
Lần này, người đẹp gây chú ý với làn da nâu bóng khoẻ, càng làm nổi bật sự quyến rũ và đầy sức sống của cô.
Điều khiến công chúng bất ngờ nhất chính là vóc dáng săn chắc, đường cong chuẩn chỉnh của bà mẹ 3 con.
Không ai nghĩ rằng người đẹp đã bước qua ba lần sinh nở khi sở hữu body thon gọn, vòng eo gợi cảm cùng đôi chân dài hút mắt.
Chia sẻ về bí quyết giữ dáng, Phương Trinh Jolie cho biết cô luôn duy trì thói quen tập luyện đều đặn, kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh và kỷ luật.
Chính sự kiên trì, quyết tâm và lối sống cân bằng đã giúp cô nhanh chóng lấy lại phong độ sau sinh, thậm chí còn ngày càng mặn mà, quyến rũ hơn.
Thời gian gần đây, sau 5 năm ở nhà chăm con, ca sĩ tái xuất với MV Sứ thần mùa đông (OnlyC sáng tác, lời: Nguyễn Phúc Thiện).
Cô chi hàng trăm triệu đồng cho sản phẩm, trong đó phần lớn là tiền của ông xã - diễn viên Lý Bình. Bạn đời cũng hỗ trợ Phương Trinh Jolie trong việc tìm người sáng tác, sản xuất sản phẩm.
Theo Phương Trinh Jolie, hiện tại cuộc sống hôn nhân của cô bình yên. Cả hai thường "hâm nóng" tình cảm bằng những buổi nấu ăn, xem phim cùng nhau.
Hiện con thứ ba của cô được 10 tháng tuổi, cứng cáp, cô có thể đi diễn thường xuyên mà không phải lo lắng nhiều. Ảnh: FB Phương Trinh Jolie
