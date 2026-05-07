Phú Thọ xử phạt san lấp đất ruộng trái phép

Liên quan đến sự việc san lấp đất nông nghiệp trái phép xảy ra tại khu 4, xã Minh Hòa (tỉnh Phú Thọ) ngày 7/5, đại diện Phòng Kinh tế của UBND xã Minh Hòa cho biết xã đã có báo cáo về sự việc gửi Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch; Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ.

Cụ thể, ngày 6/5, ông Lê Trọng Quảng - Chủ tịch UBND xã Minh Hòa có ký ban hành báo cáo số 729/UBND-KT, về việc thông phản ánh tại khu 4, xã Minh Hòa tại bài viết đăng tải của Báo Tri thức và cuộc sống.

Nội dung báo cáo, ông Quảng cho biết UBND xã Minh Hoà nhận được Văn bản số 1781/SVHTT&DLQLBCXD ngày 28/4/2026 của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch; Văn bản số 4166/SNN&MT-QLĐĐ ngày 4/5/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc đề nghị kiểm tra, cung cấp thông tin phản ánh tại bài viết được đăng tải ngày 27/4/2026 của Báo tri thức và Cuộc sống: “Cận cảnh san lấp đất ruộng trái phép ở Phú Thọ”...

Xe tải cỡ nhỏ chở đất ở khu múc đất cách đó khoảng 100m, rồi di chuyển đổ vào khu vực đất nông nghiệp vào hôm 26/4/2026.

Về nội dung này, UBND xã Minh Hòa báo cáo rằng thời gian qua, xã chịu ảnh hưởng 4 đợt thiên tai gây thiệt hại trên 24 tỷ đồng (nặng nhất là giao thông ước 21 tỷ; có 25 điểm sạt lở trên địa bàn..); đến nay xã đã khắc phục được 14/25 điểm; nhân dân xã Minh Hòa hiện đang tiếp tục khắc phục tuy nhiên hiện còn thiếu kinh phí. Thực tế trên địa bàn một số vị trí nhà ở của người dân bị sạt lở đất gây ảnh hưởng đến công trình và đời sống sinh hoạt của người dân. Do đặc thù địa hình của địa phương là xã có ¾ diện tích đất là miền núi độ dốc lớn nên việc xây dựng, chỉnh tranh và di dời nhà trên đất cần phải san gạt mặt bằng.

Xã xử phạt đổ đất trái phép, không thực hiện đúng hồ sơ xin cấp phép san gạt hạ cốt nền

Về trường hợp phản ánh của Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Lê Trọng Quảng có cho biết trong báo cáo, ông Hà Hồng Sơn (thường trú tại khu 4, xã Minh Hòa) thuộc diện gia đình trong vùng nguy hiểm, sống dưới chân núi; gia đình ông có đơn đề nghị xin được san gạt mặt bằng (là đất thổ cư của gia đình; mục đích lấy mặt bằng chỉnh trang làm nhà ở) và đã được UBND xã chấp thuận tại Văn bản số 545/UBND-KT ngày 11/4/2026 thực hiện san hạ mặt bằng để chỉnh trang, làm nhà ở với thời gian thực hiện là 5 ngày kể từ ngày 11/4/2026; diện tích được phép san hạ 400m2 là đất thổ cư trong bìa đỏ của gia đình ông.

Trong giai đoạn cho phép thực hiện, do thời tiết mưa bão ông Sơn không thi công được nên đến ngày 25/4/2026, ông Hà Hồng Sơn tiếp tục thi công. Trong đó ngày 26/4/2026 ông Sơn thi công nhưng đã chuyển đất đổ vào thửa đất cây hàng năm của bà Nguyễn Thị Niên cùng thường trú tại khu 4, xã Minh Hòa cách đó khoảng 70m (không đúng vị trí được phép đổ đất trong hồ sơ).

Trong báo cáo, xã Minh Hòa cho biết đã ra quyết định xử phạt trường hợp đổ đất trái phép, không thực hiện đúng hồ sơ xin cấp phép san gạt hạ cốt nền.

Kết quả giải quyết, 16h ngày 26/4/2026, Tổ công tác gồm Công an xã, Phòng Kinh tế và khu dân cư đã tiến hành lập Biên bản sự việc, Biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu chấm dứt tất cả các hoạt động san gạt và đổ đất, khắc phục hậu quả. Đồng thời, UBND xã đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Cụ thể, đối với ông Hà Hồng Sơn với mức phạt là 10 triệu đồng, do không thực hiện đúng hồ sơ xin cấp phép san gạt hạ cốt nền và Văn bản số 545/UBND-KT ngày 11/04/2026 của UBND xã Minh Hòa).

Đối với bà Nguyễn Thị Niên với mức phạt là 3,5 triệu đồng, do tự ý tiếp nhận, đổ đất vào tổng diện tích 282m2 đất nông nghiệp - đất trồng cây hàng năm khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép. Buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Khu vực lấy đất để san lấp đất ruộng.

Xã Minh Hòa có "thiếu sát sao" trong công tác quản lý đất đai?

Mặc dù trong nội dung báo cáo, ông Lê Trọng Quảng có cho biết UBND xã Minh Hòa chiều ngày 26/4/2026 ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với trường hợp ông Hà Hồng Sơn và bà Nguyễn Thị Niên.

Thế nhưng, phần dưới nội dung báo cáo ông Quảng lại báo cáo rằng, Báo Tri thức và Cuộc sống “tự ý đăng tải” và thông tin "Nhiều ngày qua, tại khu 4, xã Minh Hòa (tỉnh Phú Thọ), dù chưa được các cấp có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng một phần lớn diện tích đất trồng lúa (đất nông nghiệp) đã bị san lấp rầm rộ, trái phép với quy mô lớn” là "chưa chính xác"?

Trước khi xã Minh Hòa vào kiểm tra hiện trường, sau khi tiếp nhận các thông tin phản ánh của bạn đọc, thời điểm trưa ngày 26/4/2026 PV Báo Tri thức và Cuộc sống đã trực tiếp đến hiện trường ghi nhận hiện trạng một phần lớn diện tích đất nông nghiệp đang được san lấp rầm rộ tại khu 4 xã Minh Hòa. Tại hiện trường, PV có liên hệ với ông Lê Trọng Quảng - Chủ tịch UBND xã Minh Hòa qua số điện thoại 09126923xx, nhằm phối hợp với xã để kiểm tra, ghi nhận thực tế ngay hiện trường, nhưng ông Quảng không bắt máy. PV tiếp tục liên hệ với ông Hà Thăng Long qua số điện thoại 03321319xx. Qua trao đổi và cung cấp thông tin đến Phó Chủ tịch UBND xã Minh Hòa, thì vị này cho biết xã sẽ kiểm tra.

Sau thời điểm PV liên hệ phản ánh các thông tin đến UBND xã Minh Hòa, trong báo cáo gửi hai Sở, UBND xã Minh Hòa cho biết kiểm tra và xử phạt bà Nguyễn Thị Niên tự ý đổ đất vào đất nông nghiệp - đất trồng cây hàng năm khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép và ông Hà Hồng Sơn không thực hiện đúng hồ sơ xin cấp phép san gạt hạ cốt nền vào chiều 26/4/2026. Như vậy, các thông tin mà Báo Tri thức và Cuộc sống phản ánh hoàn toàn là chính xác, khách quan.

Câu hỏi mà dư luận đang quan tâm là: Tại sao trước thời điểm PV Báo Tri thức và Cuộc sống liên hệ, phản ánh thông tin san lấp đất ruộng, UBND xã Minh Hòa không phát hiện ra vi phạm đất đai đối với hai trường hợp trên? Có hay không lãnh đạo UBND xã Minh Hòa "thiếu sát sao", "buông lỏng" trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn mới để xảy ra vi phạm như vậy?

Trước sực việc xảy ra, đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ sớm vào cuộc thanh, kiểm tra công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã Minh Hòa.

