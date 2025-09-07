Đấu giá 21 lô đất tại Hưng Yên, khởi điểm từ 15 triệu đồng/m2

Tỉnh Hưng Yên chuẩn bị đưa 21 lô đất ở xã Việt Yên ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất từ 15 triệu đồng/m2.

Ngày 7/9, thông tin từ Công ty Đấu giá hợp danh Sao Mai Group cho biết, đơn vị vừa thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng 21 lô đất ở tại xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, mỗi lô đất có diện tích từ 93m2 đến 123,19m2. Giá khởi điểm dao động từ 15 - 17 triệu đồng/m2, tương ứng khoảng 1,5 - 2 tỷ đồng/suất.

Ảnh minh hoạ.

Thời gian mua, nộp hồ sơ từ 8h ngày 3/9/2025 đến 17h ngày 17/9/2025.

Hình thức đấu giá được áp dụng là bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng cho từng thửa đất theo phương thức trả giá lên. Phí mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá là 200.000 đồng/hồ sơ.

Phiên đấu giá sẽ diễn ra lúc 8h30 ngày 20/9 tại Nhà văn hóa xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên.