Bất động sản

Ninh Bình đưa 122 lô đất lên sàn, khởi điểm từ 8 triệu đồng/m2

Trong tháng 9, tỉnh Ninh Bình sẽ đưa 122 lô đất ở tại Khu đô thị thương mại Cồn - Văn Lý (xã Hải Tiến) ra tổ chức đấu giá, khởi điểm từ 8 triệu đồng/m2.

Hạo Nhiên

Ngày 6/9, thông tin từ Công ty đấu giá hợp danh Xuân Trường cho biết, đơn vị vừa ra thông báo đấu giá 122 lô đất ở tại Khu đô thị thương mại Cồn - Văn Lý (xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình).

Theo đó, các thửa đất có diện tích 75 - 290 m2/lô, với giá khởi điểm từ 8 - 14,8 triệu đồng/m2.

image-upload-1728051294-2.jpg
Ảnh minh hoạ.

Thời gian, địa điểm bán và thu nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ 8h ngày 8/9 đến 17h ngày 24/9 (giờ hành chính) tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Xuân Trường; từ 8h ngày 15/9 đến 17h ngày 24/9 tại trụ sở UBND xã Hải Tiến.

Khách hàng nộp tiền đặt trước trong thời hạn từ 8h ngày 8/9 đến 17h ngày 24/9 vào tài khoản ngân hàng của Công ty Đấu giá Hợp danh Xuân Trường.

Cụ thể, buổi đấu giá được tổ chức vào 7h ngày 28/9 tại hội trường UBND xã Hải Tiến.

Hình thức, phương thức đấu giá, trả giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá theo phương thức trả giá lên.

