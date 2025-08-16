"Phú bà" Yogurt Ng gây "sốt" với loạt ảnh bên máy gắp gấu

Hà Nội

Nổi tiếng với phong cách sang chảnh, "phú bà" Yogurt Ng vừa gây bất ngờ lớn khi đăng tải bộ ảnh mới với bối cảnh vô cùng gần gũi, đáng yêu.

Thiên Anh
Nổi tiếng với phong cách sống sang chảnh và những chuyến du lịch xa hoa, "phú bà" Yogurt Ng vừa gây bất ngờ lớn khi đăng tải bộ ảnh mới với bối cảnh vô cùng gần gũi, đáng yêu: đứng cạnh máy gắp gấu bông.
Hình ảnh này của "phú bà" làng streamer nhanh chóng "đốn tim" người hâm mộ, cho thấy một khía cạnh hoàn toàn khác biệt của cô nàng.
Trong những bức hình được chia sẻ, Yogurt Ng diện chiếc váy hồng với những hoa văn nhỏ điệu đà toát lên vẻ xinh đẹp rạng rỡ.
Vóc dáng thon gọn cùng gương mặt xinh xắn, đáng yêu của Yogurt Ng được tôn lên trọn vẹn khi tạo dáng cạnh chiếc máy gắp gấu đầy màu sắc.
Thay vì thần thái lạnh lùng, sang chảnh thường thấy, Yogurt Ng trong bộ ảnh này lại tươi tắn, nhí nhảnh, thể hiện sự vui vẻ và hồn nhiên.
Sự kết hợp giữa một "phú bà" với cuộc sống xa hoa và hình ảnh dễ thương, gần gũi bên máy gắp gấu đã tạo nên sức hút đặc biệt. Người hâm mộ không ngừng dành những lời khen "có cánh" cho nhan sắc "không góc chết" và phong cách đa dạng của cô.
"Ngắm chị mà chỉ muốn đi gắp gấu", "Nhan sắc này thì ai mà chịu nổi", hay "Chị xinh như búp bê" là những bình luận phổ biến dưới bài đăng của Yogurt Ng.
Bộ ảnh này của Yogurt Nguyễn không chỉ mang đến sự mới lạ mà còn là minh chứng cho thấy dù trong bất cứ hoàn cảnh hay phong cách nào, cô nàng vẫn luôn biết cách tỏa sáng và chinh phục khán giả bằng vẻ đẹp riêng.
Yogurt Ng là một nữ streamer, hot girl và người mẫu ảnh nổi tiếng trong cộng đồng mạng Việt Nam. Cô thu hút sự chú ý không chỉ nhờ nhan sắc xinh đẹp, mà còn bởi gia thế "khủng" và phong cách sống sang chảnh, được nhiều người gọi là "phú bà".
Yogurt Ng bắt đầu con đường livestream chuyên nghiệp vào năm 2020. Ban đầu, việc này chỉ là một sở thích, nhưng sau đó cô đã phát triển nó thành một công việc nghiêm túc. Ảnh sử dụng trong bài: Instagram nhân vật.
