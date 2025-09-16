Phó Thủ tướng yêu cầu ban hành thông tư quản lý vàng ngay trong tháng 9

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu nghiên cứu thành lập sàn vàng, trong tháng 9 phải ban hành thông tư hướng dẫn Nghị định 232/2025/NĐ-CP về kinh doanh vàng.

Chiều 16/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành về điều hành chính sách tiền tệ, quản lý thị trường vàng 9 tháng đầu năm và định hướng thời gian tới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành về điều hành chính sách tiền tệ, quản lý thị trường vàng. Ảnh VGP

Tập trung thanh tra, kiểm tra các dấu hiệu sở hữu chéo

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc lưu ý một số vấn đề như chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng quốc tế; bảo đảm an toàn hệ thống tín dụng; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ…

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phải phối hợp giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa một cách hiệu quả, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô để phát triển bền vững.

Theo đó, cần phải tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công vừa để kích cầu cho nền kinh tế, tạo thêm công ăn việc làm, bảo đảm an sinh xã hội.

Đối với điều hành chính sách tiền tệ, Phó Thủ tướng yêu cầu phải điều hành khoa học, hợp lý, linh hoạt; đề nghị Ngân hàng Nhà nước phải kiểm soát hợp lý tiền gửi và tiền vay; cố gắng điều hành để giữ mặt bằng lãi suất tiền vay như hiện nay; hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chặt chẽ dòng tiền của các ngân hàng thương mại, nhất là các ngân hàng cho vay bất động sản với tỉ lệ lớn.

Phó Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước tập trung thanh tra, kiểm tra các dấu hiệu sở hữu chéo; sử dụng vốn vay ngắn hạn cho vay dài hạn vượt quá quy định.

Đối với hoạt động quản lý thị trường vàng, Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan chức năng tập trung chống buôn lậu đối với mặt hàng vàng, ngăn chặn tình trạng nhập khẩu vàng lậu; tiến hành thanh tra hoạt động kinh doanh vàng theo đúng các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ...

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mở ngay trang thông tin điện tử về giá vàng để minh bạch giá vàng; nghiên cứu để thành lập sàn vàng; trong tháng 9 phải ban hành thông tư hướng dẫn Nghị định 232/2025/NĐ-CP…

tăng cường thanh tra doanh nghiệp vàng

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2025, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường vàng.

Ngân hàng Nhà nước cũng đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Về thanh tra, kiểm tra thị trường vàng, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh một số khu vực chủ trì phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố, cơ quan Công an, cơ quan thuế trên địa bàn để tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định về hoạt động kinh doanh vàng, chế độ kế toán, thuế, lập và sử dụng hóa đơn chứng từ; các quy định về phòng, chống rửa tiền của các doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng, vàng trang sức mỹ nghệ trên địa bàn.

Đồng thời Ngân hàng Nhà nước cũng đã có văn bản đề nghị Bộ Công an, Bộ Tài chính, UBND một số tỉnh, thành phố phối hợp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng, các chủ thể khác tham gia thị trường trong việc chấp hành các quy định về hoạt động kinh doanh vàng… để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm quy định, gây bất ổn thị trường; chỉ đạo cơ quan Công an, cơ quan thuế các tỉnh, thành phố cử nhân sự tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành đột xuất sẽ được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực triển khai trong thời gian tới…

Về quản lý thị trường vàng, Ngân hàng Nhà nước sẽ khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 232/2025/NĐ-CP, trong đó hướng dẫn cụ thể hồ sơ đăng ký của các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại để thực hiện thủ tục cấp phép nhập khẩu vàng, sản xuất vàng miếng, đảm bảo các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại nhanh chóng tham gia thị trường vàng, sớm đưa Nghị định số 232/2025/NĐ-CP vào thực tiễn. Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong đó có Bộ Tài chính để tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đồng bộ khác, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường vàng trong nước.

Về thanh tra, kiểm tra, Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng trên địa bàn nhằm bảo đảm thị trường vàng an toàn, lành mạnh, hiệu quả, không để giá vàng ảnh hưởng đến ổn định, an toàn của thị trường tài chính, tiền tệ, ổn định vĩ mô.