Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Phó Thủ tướng yêu cầu ban hành thông tư quản lý vàng ngay trong tháng 9

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu nghiên cứu thành lập sàn vàng, trong tháng 9 phải ban hành thông tư hướng dẫn Nghị định 232/2025/NĐ-CP về kinh doanh vàng.

Hải Ninh

Chiều 16/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành về điều hành chính sách tiền tệ, quản lý thị trường vàng 9 tháng đầu năm và định hướng thời gian tới.

76655.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành về điều hành chính sách tiền tệ, quản lý thị trường vàng. Ảnh VGP

Tập trung thanh tra, kiểm tra các dấu hiệu sở hữu chéo

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc lưu ý một số vấn đề như chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng quốc tế; bảo đảm an toàn hệ thống tín dụng; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ…

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phải phối hợp giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa một cách hiệu quả, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô để phát triển bền vững.

Theo đó, cần phải tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công vừa để kích cầu cho nền kinh tế, tạo thêm công ăn việc làm, bảo đảm an sinh xã hội.

Đối với điều hành chính sách tiền tệ, Phó Thủ tướng yêu cầu phải điều hành khoa học, hợp lý, linh hoạt; đề nghị Ngân hàng Nhà nước phải kiểm soát hợp lý tiền gửi và tiền vay; cố gắng điều hành để giữ mặt bằng lãi suất tiền vay như hiện nay; hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chặt chẽ dòng tiền của các ngân hàng thương mại, nhất là các ngân hàng cho vay bất động sản với tỉ lệ lớn.

Phó Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước tập trung thanh tra, kiểm tra các dấu hiệu sở hữu chéo; sử dụng vốn vay ngắn hạn cho vay dài hạn vượt quá quy định.

Đối với hoạt động quản lý thị trường vàng, Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan chức năng tập trung chống buôn lậu đối với mặt hàng vàng, ngăn chặn tình trạng nhập khẩu vàng lậu; tiến hành thanh tra hoạt động kinh doanh vàng theo đúng các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ...

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mở ngay trang thông tin điện tử về giá vàng để minh bạch giá vàng; nghiên cứu để thành lập sàn vàng; trong tháng 9 phải ban hành thông tư hướng dẫn Nghị định 232/2025/NĐ-CP…

tăng cường thanh tra doanh nghiệp vàng

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2025, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường vàng.

Ngân hàng Nhà nước cũng đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Về thanh tra, kiểm tra thị trường vàng, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh một số khu vực chủ trì phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố, cơ quan Công an, cơ quan thuế trên địa bàn để tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định về hoạt động kinh doanh vàng, chế độ kế toán, thuế, lập và sử dụng hóa đơn chứng từ; các quy định về phòng, chống rửa tiền của các doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng, vàng trang sức mỹ nghệ trên địa bàn.

Đồng thời Ngân hàng Nhà nước cũng đã có văn bản đề nghị Bộ Công an, Bộ Tài chính, UBND một số tỉnh, thành phố phối hợp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng, các chủ thể khác tham gia thị trường trong việc chấp hành các quy định về hoạt động kinh doanh vàng… để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm quy định, gây bất ổn thị trường; chỉ đạo cơ quan Công an, cơ quan thuế các tỉnh, thành phố cử nhân sự tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành đột xuất sẽ được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực triển khai trong thời gian tới…

Về quản lý thị trường vàng, Ngân hàng Nhà nước sẽ khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 232/2025/NĐ-CP, trong đó hướng dẫn cụ thể hồ sơ đăng ký của các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại để thực hiện thủ tục cấp phép nhập khẩu vàng, sản xuất vàng miếng, đảm bảo các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại nhanh chóng tham gia thị trường vàng, sớm đưa Nghị định số 232/2025/NĐ-CP vào thực tiễn. Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong đó có Bộ Tài chính để tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đồng bộ khác, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường vàng trong nước.

Về thanh tra, kiểm tra, Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng trên địa bàn nhằm bảo đảm thị trường vàng an toàn, lành mạnh, hiệu quả, không để giá vàng ảnh hưởng đến ổn định, an toàn của thị trường tài chính, tiền tệ, ổn định vĩ mô.

Phát biểu tại cuộc họp, lãnh đạo Bộ Tài chính đã báo cáo về tình hình thu ngân sách nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chi; triển khai các chính sách miễn, giảm, ra hạn thuế… Đồng thời nêu các thách thức đối với điều hành chính sách tài khóa trong thời gian tới.

Về tình hình thị trường chứng khoán, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian gần đây, thị trường chứng khoán phát triển ổn định, có chiều hướng tốt; kỳ vọng sẽ được xem xét nâng hạng trong thời gian tới.

Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các biện pháp quản lý để đảm bảo thị trường phát triển bền vững, minh bạch.

Bộ Tài chính cũng báo cáo về tình hình phát hành trái phiếu Chính phủ; trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; xây dựng chính sách thuế liên quan đến thị trường bất động sản…Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan liên quan để tiến hành thanh tra hoạt động mua bán, kinh doanh vàng theo quy định.

#quản lý vàng #thông tư vàng #sàn vàng #Ngân hàng Nhà nước #chính sách tiền tệ #thị trường vàng

Bài liên quan

Chính trị

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu báo cáo giải pháp quản lý thị trường tiền tệ, vàng, chứng khoán

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Công điện về việc báo cáo tình hình và giải pháp quản lý, điều hành thị trường tiền tệ, thị trường vàng, thị trường chứng khoán

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện chính sách tiền tệ trước ngày 14/9/2025.
Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện chính sách tiền tệ trước ngày 14/9/2025.

Công điện gửi: Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xem chi tiết

Xã hội

Chuyển công an điều tra nếu thanh tra phát hiện vi phạm kinh doanh vàng

Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình thanh tra thì chuyển ngay thông tin, hồ sơ sang cơ quan Công an.

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 8390/VPCP-V.I ngày 8/9/2025 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình về tình hình thị trường vàng thời gian qua.

26-8-qltthn-vang-1724724589231975053768.jpg
Ảnh minh hoạ.
Xem chi tiết

Xã hội

Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp với Bộ Công an quản lý thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng để quản lý thị trường vàng.

Chiều 6/9, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025, trả lời câu hỏi của báo chí về việc làm thế nào để đảm bảo tính công khai, minh bạch, thuận lợi, góp phần đưa giá vàng sát với giá vàng thế giới và để thị trường vàng thúc đẩy nền kinh tế xã hội tốt hơn, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, Nghị định 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng được Chính phủ ban hành ngày 26/8/2025.

12-1757148787544328184960.jpg
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà. Ảnh: Chính phủ.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới