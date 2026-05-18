Bộ Nội vụ yêu cầu hoàn thành sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập quý III/2026

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai nhiệm vụ sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ.

Đây là bước triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 8/4/2026 của Chính phủ, ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 210-KL/TW ngày 12/11/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới.

Việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động. (Nguồn: VGP)

Theo Bộ Nội vụ, các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương cần tập trung nghiên cứu, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có hoàn thiện thể chế về tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời đẩy mạnh rà soát, sắp xếp, thực hiện cơ chế tự chủ nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Đối với nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ quản lý ngành, lĩnh vực khẩn trương thực hiện các nội dung được Chính phủ phân công tại Nghị quyết số 105/NQ-CP. Trọng tâm là hoàn thiện quy định về tiêu chí, điều kiện hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và định mức số lượng người làm việc trong các đơn vị này, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và y tế.

Việc hoàn thiện quy định được yêu cầu phải bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sắp xếp, tinh gọn đầu mối, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả cung ứng dịch vụ công.

Về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp tục rà soát, tổ chức lại và thực hiện tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc văn phòng, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ. Việc sắp xếp phải bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp định hướng của Trung ương, yêu cầu tại Công văn số 59-CV/BCĐ và Nghị quyết số 105/NQ-CP.

Đối với địa phương, Bộ Nội vụ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục rà soát, sắp xếp và thực hiện tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập, trường học, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp tỉnh và cấp xã.

Quá trình sắp xếp cần bảo đảm phù hợp với tính chất đặc thù của từng ngành, lĩnh vực, cũng như đặc điểm của từng cấp, từng địa phương, tránh cách làm cơ học, đồng thời hướng tới mục tiêu tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Riêng đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn hóa và Thể thao; Nông nghiệp và Môi trường; Nội vụ; Tư pháp, UBND cấp tỉnh căn cứ định hướng quy định tối đa số lượng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở tại Nghị quyết số 105/NQ-CP và quy định pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính để quyết định việc sắp xếp, tổ chức lại theo thẩm quyền.

Bộ Nội vụ nhấn mạnh, việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở nêu trên phải phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện, đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của khu vực sự nghiệp công lập.

Các bộ, ngành và địa phương được yêu cầu tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai kịp thời, thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 105/NQ-CP.

Theo yêu cầu, việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập phải hoàn thành trong quý III/2026.