Khát vọng xây dựng Đồng Nai mới trong tầm vóc thành phố trung ương

Tối 18/5, tại Quảng trường Long Hưng (thành phố Đồng Nai), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai đã long trọng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ công bố. Cùng dự có các nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; các tướng lĩnh, sĩ quan, cựu chiến binh, các gia đình có công với cách mạng.

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lớn trong hành trình phát triển của Đồng Nai, mở ra một không gian phát triển mới, vươn lên cùng đất nước.

Tại buổi lễ, ông Phan Chí Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy Ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đã công bố Nghị quyết số 30/2026/QH16 của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai.

Theo Nghị quyết số 30/2026/QH16 của Quốc hội, thành phố Đồng Nai được chính thức thành lập từ ngày 30/4/2026. Thành phố Đồng Nai giáp Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh và Vương quốc Campuchia. Thành phố Đồng Nai có diện tích tự nhiên hơn 12,7 ngàn km2, quy mô dân số gần 5 triệu người, có 95 đơn vị hành chính cấp xã gồm 33 phường và 62 xã...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai. Ảnh: TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng trao Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập Thành phố Đồng Nai và Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Đồng Nai.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, trong kháng chiến, vùng đất này là biểu tượng của ý chí kiên cường, của lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Đến nay, từ một địa bàn giàu truyền thống cách mạng, Đồng Nai đã từng bước trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, đô thị và hội nhập quan trọng của cả nước; đời sống của người dân không ngừng được cải thiện. Các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo bền vững, xóa nhà tạm, nhà dột nát, phát triển nhà ở xã hội, chăm lo giáo dục, y tế, văn hóa được triển khai thiết thực, thể hiện truyền thống nhân văn, nghĩa tình và trách nhiệm cộng đồng sâu sắc của Đồng Nai.

Nhấn mạnh việc thành lập Thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương là dấu mốc lớn, mở ra chặng đường mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, một vị thế mới đòi hỏi một tầm nhìn phát triển mới; một không gian lớn hơn đòi hỏi năng lực quản trị cao hơn; một niềm tự hào lớn hơn phải được chuyển hóa thành trách nhiệm lớn hơn trước Nhân dân và đất nước. Chính vì vậy, thời gian tới, để tiếp tục phát huy lợi thế chiến lược hiếm có, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Thành phố Đồng Nai cùng chung sức thực hiện tốt 6 định hướng lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN

“Xây dựng khát vọng Đồng Nai mới trong tầm vóc một thành phố trực thuộc Trung ương. Từ hôm nay, Đồng Nai phải tự đặt mình vào những chuẩn mực phát triển cao hơn, vươn lên thành một đô thị động lực, có năng lực cạnh tranh cao, có sức lan tỏa lớn đối với vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Phấn đấu đưa Đồng Nai xuất hiện trong các bảng xếp hạng thành phố đáng sống và đáng khởi nghiệp của châu Á và thế giới như Hà Nội và TP.HCM đã tiên phong. Để hướng đến tầm nhìn đó, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp cần chung sức, đồng lòng làm cho Thành phố phát triển cao hơn, văn minh hơn, sáng - xanh - sạch - đẹp, đáng sống hơn và đóng góp nhiều hơn cho đất nước”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ.

Cho rằng cần biến những lợi thế riêng có thành giá trị phát triển mới, hình thành một chỉnh thể phát triển mới, mà ở đó công nghiệp, dịch vụ, đô thị, sinh thái, văn hóa, kinh tế biên mậu, quốc phòng - an ninh bổ trợ cho nhau, tạo nên một Đồng Nai năng động, thông minh, hội nhập và có bản sắc riêng trong vùng Đông Nam Bộ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị xây dựng một thành phố vì con người, để mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển; cần chăm lo tốt hơn việc làm, nhà ở, trường học, bệnh viện, thiết chế văn hóa, không gian công cộng, môi trường sống, nhất là đối với công nhân, người lao động, đồng bào vùng sâu, vùng khó khăn, khu vực biên giới và các nhóm yếu thế. Mục tiêu cuối cùng của phát triển là để mỗi gia đình có cuộc sống ấm no hơn, an toàn hơn, hạnh phúc hơn; cùng với đó là nuôi dưỡng bản sắc và phẩm chất con người Đồng Nai trong thời kỳ mới.

“Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đồng hành của doanh nghiệp và Nhân dân. Thành phố không thể phát triển chỉ với quyết tâm của hệ thống chính trị, của bộ máy nhà nước, mà phải bằng sức dân, trí tuệ xã hội, năng lực doanh nghiệp và niềm tin cộng đồng. Chính quyền Thành phố phải kiến tạo môi trường minh bạch, thuận lợi, công bằng; doanh nghiệp phải đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, gắn lợi ích kinh doanh với trách nhiệm xã hội; người dân phải là chủ thể tham gia xây dựng đô thị văn minh, giữ gìn môi trường, trật tự, kỷ cương và bản sắc cộng đồng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu trong quá trình phát triển phải luôn gắn với quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, đối ngoại và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; đồng thời nhấn mạnh, sự đoàn kết trong Đảng bộ, đồng thuận trong Nhân dân, kỷ cương trong quản trị, niềm tin trong xã hội sẽ là nền tảng để Đồng Nai đi nhanh hơn, vững hơn và xa hơn trong chặng đường mới.

Ngay sau Lễ công bố đã diễn ra Chương trình sử thi nghệ thuật "Đồng Nai - Hào khí phương Nam, vươn mình cùng đất nước" với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên quần chúng.