Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng Ban chỉ đạo về cải cách chính sách tiền lương

Chính phủ đã kiện toàn Ban Chỉ đạo về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Theo Minh Chiến/Báo Người Lao Động

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 798 ngày 5-5 kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công (Ban Chỉ đạo).

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng ban Chỉ đạo. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình làm Phó Trưởng ban Thường trực và Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn làm Phó Trưởng ban.

Các ủy viên gồm: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ trưởng Bộ Y tế; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; 1 Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương; 1 Phó Chánh Văn phòng Trung ương; 1 Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Thứ trưởng một số bộ ngành, lãnh đạo một số cơ quan của Quốc hội…

Theo Quyết định số 798, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng Đề án về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Ban Chỉ đạo sẽ phối hợp với các bộ, cơ quan nghiên cứu các chính sách kinh tế - xã hội có liên quan đến chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công theo phân công của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các bộ ngành, địa phương trong việc thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công; giải pháp tạo nguồn cho cải cách chính sách tiền lương, cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; đề xuất các biện pháp để xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ nổi bật tháng 4/2026

Trong tháng 4/2026, Chính phủ, Thủ tướng đã có nhiều chỉ đạo nổi bật như ban hành 8 Nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính...

8 Nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục

hành chính, điều kiện kinh doanh

Ngày 29/4/2026, Chính phủ ban hành 8 Nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Nghị quyết số 17/2026/NQ-CP), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Nghị quyết số 18/2026/NQ-CP), Bộ Công Thương (Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP), Bộ Khoa học và Công nghệ (Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP), Bộ Y tế (Nghị quyết số 21/2026/NQ-CP), Bộ Công an (Nghị quyết số 22/2026/NQ-CP), Bộ Giáo dục và Đào tạo (Nghị quyết số 23/2026/NQ-CP) và một Nghị quyết chung do Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng, áp dụng cho lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng (Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP).

Chính trị

Bộ Chính trị thống nhất tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ 1/7

"Đảng ủy Chính phủ đã báo cáo và được Bộ Chính trị thống nhất điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 2.340.000 đồng lên 2.530.000 đồng từ ngày 1/7”, Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ) thông tin.

Chiều 28/4, tại họp báo Bộ Nội vụ, báo chí viện dẫn, khi thảo luận tại nghị trường, đại biểu Quốc hội đã đề xuất tăng lương cơ sở từ 2,67 triệu đồng - 2,7 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, dự thảo nghị định liên quan tăng lương cơ sở đang lấy ý kiến, Bộ Nội vụ đưa ra một phương án đề xuất tăng 8%, từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng, dự kiến từ 1/7/2026. Phóng viên đề nghị Bộ Nội vụ thông tin cụ thể hơn về cơ sở đưa ra đề xuất này.

