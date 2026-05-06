Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng Ban chỉ đạo về cải cách chính sách tiền lương

Chính phủ đã kiện toàn Ban Chỉ đạo về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 798 ngày 5-5 kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công (Ban Chỉ đạo).

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng ban Chỉ đạo. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình làm Phó Trưởng ban Thường trực và Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn làm Phó Trưởng ban.

Các ủy viên gồm: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ trưởng Bộ Y tế; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; 1 Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương; 1 Phó Chánh Văn phòng Trung ương; 1 Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Thứ trưởng một số bộ ngành, lãnh đạo một số cơ quan của Quốc hội…

Theo Quyết định số 798, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng Đề án về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Ban Chỉ đạo sẽ phối hợp với các bộ, cơ quan nghiên cứu các chính sách kinh tế - xã hội có liên quan đến chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công theo phân công của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các bộ ngành, địa phương trong việc thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công; giải pháp tạo nguồn cho cải cách chính sách tiền lương, cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; đề xuất các biện pháp để xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.