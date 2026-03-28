Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình thăm Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hoa Kỳ

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tới thăm Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết, chuyến thăm làm việc lần này của đoàn nhằm hiện thực hoá các thoả thuận cấp cao của lãnh đạo cấp cao hai nước trong thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, đồng thời giới thiệu, kết nối, kêu gọi các nhà đầu tư của Hoa Kỳ đến với Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.

Trong những ngày qua, đoàn công tác của Chính phủ đã có các cuộc hội thảo, tiếp xúc, làm việc với lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp Hoa Kỳ. Chính giới, lãnh đạo các định chế tài chính, ngân hàng, các quỹ đầu tư, công ty công nghệ… đều đánh giá cao môi trường đầu tư tại Việt Nam, cho rằng Việt Nam có nhiều dư địa cho phát triển, hợp tác đầu tư, có nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ tiên tiến, hiện đại, đây là những lợi thế và là cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và các cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp hết sức thiết thực, hiệu quả của ngành ngoại giao đối với sự phát triển kinh tế xã hội chung của đất nước thời gian qua, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển cường thịnh và phồn vinh, hạnh phúc, các Nghị quyết chiến lược của Đảng gần đây được ban hành đều có các phần nhiệm vụ quan trọng của ngành ngoại giao.

Đặc biệt, trong kỷ nguyên mới, Trung tâm tài chính quốc tế là một bước đi tất yếu, được coi như một "cú hích" đối với nền kinh tế thông qua các hoạt động kết nối và huy động các nguồn lực đầu tư cho tăng trưởng và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Trong bối cảnh như vậy, cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại, ngoại giao của Đảng và Nhà nước, trong đó có thực hiện hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ ngoại giao kinh tế, ngoại giao chính trị, ngoại giao văn hoá, bảo hộ công dân và đặc biệt cần chú trọng thực hiện hiệu quả các hoạt động quảng bá, kết nối, góp phần thu hút các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam nói chung và vào Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam nói riêng.