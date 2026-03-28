Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình thăm Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hoa Kỳ

Chiều 27/3 (giờ địa phương), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã tới thăm Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco, Hoa Kỳ.

Theo Nguyễn Hoàng/Báo Chính phủ
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tới thăm Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết, chuyến thăm làm việc lần này của đoàn nhằm hiện thực hoá các thoả thuận cấp cao của lãnh đạo cấp cao hai nước trong thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, đồng thời giới thiệu, kết nối, kêu gọi các nhà đầu tư của Hoa Kỳ đến với Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.

Trong những ngày qua, đoàn công tác của Chính phủ đã có các cuộc hội thảo, tiếp xúc, làm việc với lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp Hoa Kỳ. Chính giới, lãnh đạo các định chế tài chính, ngân hàng, các quỹ đầu tư, công ty công nghệ… đều đánh giá cao môi trường đầu tư tại Việt Nam, cho rằng Việt Nam có nhiều dư địa cho phát triển, hợp tác đầu tư, có nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ tiên tiến, hiện đại, đây là những lợi thế và là cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và các cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp hết sức thiết thực, hiệu quả của ngành ngoại giao đối với sự phát triển kinh tế xã hội chung của đất nước thời gian qua, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển cường thịnh và phồn vinh, hạnh phúc, các Nghị quyết chiến lược của Đảng gần đây được ban hành đều có các phần nhiệm vụ quan trọng của ngành ngoại giao.

Đặc biệt, trong kỷ nguyên mới, Trung tâm tài chính quốc tế là một bước đi tất yếu, được coi như một "cú hích" đối với nền kinh tế thông qua các hoạt động kết nối và huy động các nguồn lực đầu tư cho tăng trưởng và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Trong bối cảnh như vậy, cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại, ngoại giao của Đảng và Nhà nước, trong đó có thực hiện hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ ngoại giao kinh tế, ngoại giao chính trị, ngoại giao văn hoá, bảo hộ công dân và đặc biệt cần chú trọng thực hiện hiệu quả các hoạt động quảng bá, kết nối, góp phần thu hút các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam nói chung và vào Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam nói riêng.

#Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ #Thu hút đầu tư nước ngoài #Chương trình hợp tác song phương #Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ

Bài liên quan

Chính trị

Chủ tịch nước lên đường dự khóa họp 80 Đại hội đồng Liên hợp quốc

Chủ tịch nước Lương Cường dự Phiên Thảo luận chung của Liên hợp quốc và kỷ niệm 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, thúc đẩy hợp tác đa phương và đối ngoại.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân rời Hà Nội, lên đường dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN).

Sáng 21/9, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.

Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ bà con cộng đồng và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ

Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C (Hoa Kỳ), theo lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, chiều tối 19/2 (theo giờ địa phương), trong không khí đầu Xuân Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp gỡ bà con cộng đồng và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ bà con cộng đồng và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cùng dự buổi gặp gỡ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành của Việt Nam; cùng đông đảo đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ là những cá nhân, doanh nhân, trí thức, chuyên gia đang sinh sống, làm việc, đóng góp tích cực trên nhiều lĩnh vực tại địa bàn; cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Chính trị

Nhiều kỳ vọng trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ về kinh tế và thương mại

Hơn 30 năm bình thường hóa quan hệ, Việt Nam và Hoa Kỳ đã có những bước tiến dài, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước.

Trong số những bước tiến dài ấy, kinh tế, thương mại là một trụ cột quan trọng. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ coi trọng thị trường Việt Nam và ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt đầu tư sang Hoa Kỳ. Vì vậy, chuyến công tác tại Hoa Kỳ, dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza từ ngày 18 - 20/02/2026 của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tiếp tục mở thêm những cơ hội mới thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

Theo Đại sứ Phạm Quang Vinh - Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, đồng thời là Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, điểm quan trọng nhất trong 30 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, là câu chuyện lòng tin và chia sẻ lợi ích giữa hai đất nước. Kinh tế, thương mại cũng vậy. Nhờ những thỏa thuận đạt được, như Hiệp định thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ tháng 12/2001 hay việc Việt Nam tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2007…, Việt Nam và Hoa Kỳ ngày càng tiến lại gần nhau, chia sẻ lợi ích chung dựa trên sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 – biểu tượng mới của quan hệ Việt – Nga

"Việc ký kết thỏa thuận xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 là sự kiện lịch sử. Đây sẽ là công trình biểu tượng mới cho quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga trong tương lai như những tượng đài hữu nghị Nhà máy thủy điện Hòa Bình, Cầu Thăng Long... trước đây", theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.