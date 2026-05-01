Từ tháng 5/2026, nhiều chính sách khoa học công nghệ có hiệu lực

Tăng mạnh mức phạt tiền nếu vi phạm hoạt động bức xạ, hạt nhân

Từ 1/5/2026, Nghị định số 71/2026/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử chính thức có hiệu lực.

Điểm mới đáng chú ý của Nghị định 71/2026/NĐ-CP là việc làm rõ ranh giới giữa vi phạm hành chính và tội phạm theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, các vi phạm liên quan đến: Thăm dò khoáng sản có tính phóng xạ mà không có giấy phép hoặc có giấy phép đã hết hạn; nhập khẩu chất thải phóng xạ; không thực hiện các biện pháp ngăn ngừa theo quy định để xảy ra sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân; không thực hiện đúng quy trình khi xả thải, phát thải chất phóng xạ hoặc xả thải, phát thải chất phóng xạ vượt quá giới hạn cho phép… nếu có dấu hiệu tội phạm thì phải chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xem xét xử lý hình sự.

Đối với hành vi sử dụng, vận chuyển hoặc lưu giữ nguồn phóng xạ không có giấy phép hoặc giấy phép đã hết hạn, cơ quan có thẩm quyền không xử phạt hành chính ngay mà phải chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để xem xét xử lý hình sự.

Nghị định cũng điều chỉnh tăng mức tiền phạt từ 1,5 đến 2,5 lần đối với phần lớn hành vi vi phạm so với quy định trước đây.

Kết nối và sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời qua ứng dụng VNelD

Nghị định số 88/2026/NĐ-CP được Chính phủ ban hành quy định, dữ liệu giáo dục và đào tạo được sử dụng để phục vụ công tác phát triển giáo dục, quản lý hệ thống giáo dục quốc dân, đơn giản hóa thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ số, phát triển kinh tế số, xã hội số.

Điểm chú ý là theo Nghị định này các cơ quan, đơn vị trong hệ thống giáo dục quốc dân theo thẩm quyền có trách nhiệm chuẩn bị, xây dựng hệ thống công nghệ hoặc sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp phục vụ việc tạo lập, báo cáo dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời theo quy định.

Dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời sau khi được tiếp nhận, lưu trữ hợp lệ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo sẽ được chia sẻ, liên thông tích hợp tự động trên ứng dụng định danh quốc gia VNelD.

Các cá nhân có quyền khai thác dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời của bản thân đã được tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia để sử dụng tương đương cho các loại văn bản giấy liên quan. Nghị định có hiệu lực thi hành từ 15/5/2026.

Danh mục 20 loại cơ sở dữ liệu quốc gia trọng yếu

Quyết định số 11/2026/QĐ-TTg ngày 28/3/2026 ban hành danh mục 20 loại cơ sở dữ liệu quốc gia trọng yếu.

Theo đó, 20 loại cơ sở dữ liệu quốc gia gồm: Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia; cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cơ sở dữ liệu định danh địa điểm; cơ sở dữ liệu danh tính điện tử; cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính; cơ sở dữ liệu quốc gia về trí tuệ nhân tạo; cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính; cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; cơ sở dữ liệu quốc gia về biến đổi khí hậu; cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội; cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ phông lưu trữ nhà nước Việt Nam; cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng; cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế; cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo; cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập.

Việc xác lập các cơ sở dữ liệu nền tảng này được xem là bước quan trọng trong quá trình hoàn thiện kiến trúc dữ liệu quốc gia, tạo nền móng cho quản trị số và phát triển kinh tế dữ liệu.

Bộ Công an là đơn vị triển khai, phối hợp với các cơ quan liên quan để tổng hợp, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia trong phạm vi quản lý, bảo đảm phù hợp với Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, khung quản trị và quản lý dữ liệu quốc gia, cùng từ điển dữ liệu dùng chung.

Đồng thời, các cơ quan này phối hợp với Bộ Công an để đề xuất bổ sung, cập nhật, điều chỉnh danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia, và chỉ đạo các đơn vị tuân thủ quy định pháp luật về dữ liệu trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 19/5/2026.

