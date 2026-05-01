UBND TP Hà Nội sẽ quản lý Vườn quốc gia Ba Vì

Việc quản lý tài nguyên rừng, đất đai, tài sản, tài chính, nhân sự của Vườn quốc gia Ba Vì thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về lâm nghiệp, môi trường.

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 115/NQ-CP về việc chuyển giao Vườn quốc gia Ba Vì về UBND thành phố Hà Nội quản lý.

Theo đó, Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển giao chủ thể quản lý Vườn quốc gia Ba Vì từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường về UBND thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý như đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (tại Tờ trình số 4017/TTr-BNNMT ngày 23/4/2026, Báo cáo số 4123/BC-BNNMT ngày 26/4/2026) và của UBND thành phố Hà Nội (tại Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 31/3/2026 và Báo cáo số 139/BC-UBND ngày 23/4/2026). Việc quản lý tài nguyên rừng, đất đai, tài sản, tài chính và nhân sự của Vườn quốc gia Ba Vì thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về lâm nghiệp, môi trường, đất đai, đầu tư, tài chính, tài sản công và pháp luật khác có liên quan.

Một góc Vườn Quốc gia Ba Vì. (Ảnh minh họa).

Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật, tổ chức bàn giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, tài nguyên rừng, đất đai, tài sản, tài chính, tài liệu và các quyền, nghĩa vụ có liên quan của Vườn quốc gia Ba Vì về UBND thành phố Hà Nội sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức tiếp nhận và quản lý Vườn quốc gia Ba Vì theo quy định.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường; UBND tỉnh Phú Thọ thống nhất quản lý toàn bộ diện tích, ranh giới Vườn quốc gia Ba Vì, bảo đảm duy trì hệ sinh thái, sinh cảnh, tính bền vững của hệ sinh thái và môi trường sống của các loài động thực vật rừng quý hiếm trên địa bàn Vườn quốc gia Ba Vì, bảo đảm tuân thủ đúng quy định về tổ chức bộ máy, địa giới hành chính, quản lý đất đai, tài nguyên, tài sản, đầu tư và các quy định pháp luật khác có liên quan.

